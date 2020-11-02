Антимонопольщики завели дело на Минтранс Алтайского края

Алтайское краевое УФАС подозревает региональное Управление Министерства транспорта в бездействии по организации конкурсных процедур на автобусных маршрутах и ограничению конкуренции на рынке межмуниципальных перевозок.
Как сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства, признаки нарушения сотрудники краевого УФАС выявили по результатам проверки материалов прокуратуры и заявления компании "Транс-Лайн".
"Начиная с 2010 года, преимущественное право на регулярные перевозки по маршрутам № 134 и № 205 сообщением г. Новоалтайск – г. Барнаул получали ООО "Трансмагистраль" и ООО "Новоалтайское пассажирское предприятие". По окончании сроков действия договоров в 2017 году, компаниям выданы свидетельства также без конкурсов. В результате, согласно действующим документам, организации получили безальтернативное право оказывать услуги по перевозке пассажиров до 30.06.2047 года", – говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, первоначально Минтранс предупредили о том, что выданные лицензии нужно отозвать, но в министерстве на это никак не отреагировали. В результате в отношении ведомства возбудили антимонопольное дело, его рассмотрение начнется 11 ноября.
Комментарии
Что произошло с "амиком"? Невозможно читать стало, зачем так все усложнили?
2.11.2020 13:11 гость
Все тут понятно написано, что бубнишь-то?
Как возможно вообще таким людям писать жалобы, транслайн осуществлял перевозки село Повалиха- Барнаул, там никто не устроен, государству налоги не платили, Медика и механика проходили у хозяина маршрута дома, так как мама хозяин овладело всеми навыками механика и медика, в общем был полный бардак и он сидит и пишет, интересного у нас в государстве происходит!!!!
А цены на лекарства антимонопольщики проверить не хотят?
Чувствуется подвох, засланый казачек!!!! И уже понятно кем! Что то он не упоминает ооо авто миг? Эта контора пожизненно работала на маршруте 120 и 125!!!! Потом кстати продав 125 за 17 млн руб а сейчас ем мало надо расширяться