Вторник, 3 Ноябрь, 00:15

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 80,57
€ 93,76
2°


1655038 +18257
Обь
75см -5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный город"Освобожденные убийцы"Коронавирус на Алтае
Новости

Антимонопольщики завели дело на Минтранс Алтайского края

, ИА "Амител"
Министерство подозревают в бездействии по организации конкурсов на автобусных маршрутах
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Алтайское краевое УФАС подозревает региональное Управление Министерства транспорта в бездействии по организации конкурсных процедур на автобусных маршрутах и ограничению конкуренции на рынке межмуниципальных перевозок.

Как сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства, признаки нарушения сотрудники краевого УФАС выявили по результатам проверки материалов прокуратуры и заявления компании "Транс-Лайн".

"Начиная с 2010 года, преимущественное право на регулярные перевозки по маршрутам № 134 и № 205 сообщением г. Новоалтайск – г. Барнаул получали ООО "Трансмагистраль" и ООО "Новоалтайское пассажирское предприятие". По окончании сроков действия договоров в 2017 году, компаниям выданы свидетельства также без конкурсов. В результате, согласно действующим документам, организации получили безальтернативное право оказывать услуги по перевозке пассажиров до 30.06.2047 года", – говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, первоначально Минтранс предупредили о том, что выданные лицензии нужно отозвать, но в министерстве на это никак не отреагировали. В результате в отношении ведомства возбудили антимонопольное дело, его рассмотрение начнется 11 ноября.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

2.11.2020 13:11
- гость -

Что произошло с "амиком"? Невозможно читать стало, зачем так все усложнили?

2.11.2020 13:33
Новобранец

2.11.2020 13:11 гость

Все тут понятно написано, что бубнишь-то?

2.11.2020 13:58
- гость -

Как возможно вообще таким людям писать жалобы, транслайн осуществлял перевозки село Повалиха- Барнаул, там никто не устроен, государству налоги не платили, Медика и механика проходили у хозяина маршрута дома, так как мама хозяин овладело всеми навыками механика и медика, в общем был полный бардак и он сидит и пишет, интересного у нас в государстве происходит!!!!

2.11.2020 14:12
- гость -

А цены на лекарства антимонопольщики проверить не хотят?

2.11.2020 14:16
Сергей

Чувствуется подвох, засланый казачек!!!! И уже понятно кем! Что то он не упоминает ооо авто миг? Эта контора пожизненно работала на маршруте 120 и 125!!!! Потом кстати продав 125 за 17 млн руб а сейчас ем мало надо расширяться

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
Loading...
23:55
Такой день. Банда алтайских грабителей и яблоки с опасным вредителем 0
23:36
Девушку вывели из горящего дома в Барнауле. Видео 0
23:17
Подозреваемого в убийстве "мясного короля" задержали 1
22:54
17-летнюю жительницу Алтайского края будут судить за кражу денег с банковской карты 0
22:38
Жителей Алтайского края предупреждают о сильном ветре и снеге 0
22:16
Путин оценил эффективность российской медицины во время пандемии 0
21:56
Барнаульское "Динамо" проиграло "Новосибирску" со счетом 0:5 0
21:33
Пьяная жительница Алтайского края зарезала своего возлюбленного 2
21:09
Яблоки с опасным вредителем ввезли в Алтайский край 0
20:55
Россияне назвали главное ожидание от работы 0
20:34
Жительницу Рубцовска обворовали под предлогом проверки счетчиков 0
20:18
В Кремле не стали комментировать спор Жириновского и Кадырова 0
19:58
Алтайские бодибилдеры завоевали две медали на чемпионате России 0
19:39
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 218 0
19:15
Алтайской сельчанке грозит колония за брань и удар по руке полицейского 1
18:56
Троих алтайских футболистов включили в список сборной России 0
18:41
Мишустин назвал недопустимым дефицит лекарств в регионах 5
18:24
Алтайский край на четверть нарастил экспорт рыбы и морепродуктов 14
17:56
Алтайский депутат предложил антимасочникам убирать утки в ковидных госпиталях 46
17:44
Песков оценил падение курса рубля 13
17:30
Власти Алтайского края масштабно обновляют автопарк дорожников 2
17:19
Вирусолог назвал сроки выхода России на пик заболеваемости коронавирусом 5
17:05
Священник, которого обвинили в пьянстве на похоронах, ответил критикам 2
16:54
Россиянам разрешат использовать материнский капитал для сельской ипотеки 0
16:42
Еще три ковидных госпиталя готовят в Алтайском крае 2
16:29
Ольга Бузова перенесет операцию 3
16:17
Полицейский и предприниматель устроили нелегальную банковскую деятельность в Бийске 1
16:04
Российского "мясного короля" застрелили из арбалета в бане 8
15:50
Алтайская спортивная школа олимпийского резерва обзавелась новым автобусом за 6 млн рублей 2
15:43
Эсеры отказались поддержать бюджет Барнаула на 2021 год из-за роста налогов 0
15:38
Глава Барнаула рассказал о строительстве госпиталя в "Посуда Центре" 28
15:25
Более 18 тысяч случаев коронавируса выявили в России за прошедшие сутки 1
15:14
В Алтайском крае задержали банду, грабившую пенсионеров 1
15:02
Курс евро обновил максимум с конца 2014 года 16
14:53
Еще 227 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае 17
14:43
В Барнауле нашли развлекательные заведения, которые работают по ночам 7
14:33
Доктор Комаровский раскрыл главную странность COVID-19 14
14:19
Эдвард Сноуден решил получить российское гражданство 11
14:06
Комментатор "Матч ТВ" попросил Путина помочь Алтайскому краю в борьбе с коронавирусом 20
13:57
"Динамо-Барнаул" проведет заключительный матч 2020 года 0
13:44
Узнали в четверг. Что говорят арендаторы "Посуда центра", где делают ковидный госпиталь 20
13:32
Находящийся в розыске барнаулец попался полиции в Мурманской области 2
13:19
Министр здравоохранения Алтайского края заразился коронавирусом 41
13:11
Второй этаж библиотеки Шишкова в Барнауле закрыли на ремонт 1
12:58
Антимонопольщики завели дело на Минтранс Алтайского края 5
12:45
Барнаульцы выбрали места, которые нужно благоустроить 13
12:33
"Посуда Центр" в Барнауле закрылся для посетителей 22
12:17
Более 100 студентов барнаульского медколледжа помогают в борьбе с ковидом 3
12:05
В России предложили возмещать оплату тестов на коронавирус 1
11:54
Знаменитого толстого кота из Бийска посадили на строгую диету 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.