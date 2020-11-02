Антимонопольщики завели дело на Минтранс Алтайского края

Алтайское краевое УФАС подозревает региональное Управление Министерства транспорта в бездействии по организации конкурсных процедур на автобусных маршрутах и ограничению конкуренции на рынке межмуниципальных перевозок.

Как сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства, признаки нарушения сотрудники краевого УФАС выявили по результатам проверки материалов прокуратуры и заявления компании "Транс-Лайн".

"Начиная с 2010 года, преимущественное право на регулярные перевозки по маршрутам № 134 и № 205 сообщением г. Новоалтайск – г. Барнаул получали ООО "Трансмагистраль" и ООО "Новоалтайское пассажирское предприятие". По окончании сроков действия договоров в 2017 году, компаниям выданы свидетельства также без конкурсов. В результате, согласно действующим документам, организации получили безальтернативное право оказывать услуги по перевозке пассажиров до 30.06.2047 года", – говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, первоначально Минтранс предупредили о том, что выданные лицензии нужно отозвать, но в министерстве на это никак не отреагировали. В результате в отношении ведомства возбудили антимонопольное дело, его рассмотрение начнется 11 ноября.