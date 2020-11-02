Министр здравоохранения Алтайского края заразился коронавирусом

2 ноября подтвердилось подозрение на коронавирус у министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова, сообщили amic.ru в пресс-службе регионального Минздрава.

В понедельник пришел результат тестирования на COVID-19 – он положительный.

Состояние главы ведомства оценивается как удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях.

Ранее amic.ru писал, что Попов перешел на дистанционный режим работы в связи с клиническими признаками ОРВИ.