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Новости

Министр здравоохранения Алтайского края заразился коронавирусом

, ИА "Амител"
Дмитрий Попов лечится дома
Дмитрий Попов / Фото: zdravalt.ru

Дмитрий Попов / Фото: zdravalt.ru

2 ноября подтвердилось подозрение на коронавирус у министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова, сообщили amic.ru в пресс-службе регионального Минздрава.

В понедельник пришел результат тестирования на COVID-19 – он положительный.

Состояние главы ведомства оценивается как удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях.

Ранее amic.ru писал, что Попов перешел на дистанционный режим работы в связи с клиническими признаками ОРВИ.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

2.11.2020 13:26
Мимопроходящий

Вот бедолага. И так попал в Алтайский край, как кур в ощип, да еще и заразился.

2.11.2020 13:29
- гость -

Дайте нового

2.11.2020 13:34
Как то так

В поликлинику ходил или врача на дом вызывал?

2.11.2020 13:35
- гость -

а в поликлинику местную он не хочет сходить, врача вызвать? А очередь километровую отстоять, чтобы мазок контрольный сдать? Ну, чтобы проникнуться вместе с народом, оценить на собственной шкурке "реформу и оптимизацию" здравоохранения...

2.11.2020 13:37
Пpoxoдимeц

Эти сейчас все в правительстве заразятся. Халявный больничный, вип-палата и медсестрички 18 летние. Чтоб я так жил. Был бы вирус еще...

2.11.2020 13:42
Пpoxoдимeц

А был ли вирус?

2.11.2020 13:46
- гость -

2.11.2020 13:37
Пpoxoдимeц

Тебе 70-летние сестрички колят? Не завидую.

2.11.2020 13:58
- гость -

2.11.2020 13:34
Как то так

2.11.2020 13:35
- гость -

А сами то как думаете?

2.11.2020 14:02
Как то так

2.11.2020 13:35
- гость -

А сами то как думаете?

Все местные мед светила на дому осмотрели и если что ВИП палата готова

2.11.2020 14:04
- гость -

Не надо писать про мифические очереди на мазки. В субботу сдавал - никого не было вообще. Всё по записи и без очередей. Только вот ждать 7 дней результата.

2.11.2020 14:07
гость

пусть сам вызывает скорую помощь, и ждет участкового врача, а потом идет самостоятельно в аптеку за лекарствами

2.11.2020 14:10
- гость -

2.11.2020 14:04
- гость -
Не надо писать про мифические очереди на мазки. В субботу сдавал - никого не было вообще. Всё по записи и без очередей. Только вот ждать 7 дней результата.

А записи сколько ждать? 21 октября пыталась записаться, везде запись была на начало ноября. А зачем мне мазок через две недели.

2.11.2020 14:14
- гость -

Бывает. А мне ОРВИ ставили 3 недели с температурой и без запахов.

2.11.2020 14:19
- гость -

Не жалко приблуду

2.11.2020 14:27
- гость -

Ему сама Лексенкова КТ сделает

2.11.2020 14:29
- гость -

13:35 - гость - "а в поликлинику местную он не хочет сходить, врача вызвать? "

Позвонил (дозванивался 30 - 40 минут) по поводу ОРВИ в регистратуру поликлиники №1, пригласил врача на дом. Во второй половине дня пришел врач, записал на всякий случай на сдачу анализа на ковид. На следующий день пришел врач, взял анализы на ковид, через 5 дней результат получить в регистратуре. Все работает, не надо врать про километровые очереди.

2.11.2020 14:33
- гость -

неужели оформил вип-палату в частную собственность?

2.11.2020 14:34
- гость -

2.11.2020 14:29

попов! перелогинься!

2.11.2020 14:37
- гость -

может хоть с этим повезет.

2.11.2020 14:40
- гость -

Надо срочно определить бедалагу в новый ковидный госпиталь "Посуда-Центр"!

2.11.2020 14:40
- гость -

2.11.2020 14:29
- гость -
Все работает, не надо врать про километровые очереди.
------
Ну да, все врут, один ты правду сказал. У тебя фамилия не Томенко?

2.11.2020 14:41
- гость -

Не удивлён. Ща поболеет, кипишь про оргвыводы из центра утихнет, выздоровеет и давай работать пуще прежнего

2.11.2020 14:43
- гость -

А министр тест платно делал?

2.11.2020 14:44
Витёк

не, ея фамилия Попов))

2.11.2020 14:50
- гость -

14:40- гость - "У тебя фамилия не Томенко?"

Как вам не нравится, что поликлиника работает нормально! Назначил врач уколы,сказал, что в поликлинику ходить не стоит - ковид. Дома жена их делает, хорошо, что не внутривенно, а внутримышечно. Кстати проверил какой-то фигней, которая надевается на палец уровень кислорода в крови. было 98%. Лечение назначено, лечимся. Меньше слушать бред на амике надо...

2.11.2020 14:53
- гость -

Дозвониться до поликлиники действительно сложно, может сейчас стало лучше вроде колцентры сделали, но 3 недели назад невозможно и скорая не приезжает. К врачу дважды ходил, время в очереди приемлемое, и без эпидемии иногда дольше сидели. А вот мазок если назначили, то без проблем. Минут 25 в первый раз стоял и вообще никого не было во второй (видимо от времени зависит, 9-я поликлиника). Очень долго делается анализ, вот это проблема. Узнал, что положительный только на 10-й день когда уже на поправку пошел. А вообще конечно тяжело было, раньше с признаками пневмонии сразу в стационар, а сейчас с двухсторонней пневмонией домой отправили. Лечись как можешь.

2.11.2020 15:02
- гость -

Ни скорая не приехала, ни на кт не отправили, ни тест не взяли, хотя заболел после контакта с ковидными, подтверждёнными. С температурой был 38,7 в 14й любимой стояли в очередях все вместе и сами ковидные когда были и когда больничный закрывали.
Единственно что изволил сделать врач- послушал спину.

ФСЬО....

до сих пор непонятно, неужели этот чел настолько туп, что не может развести потоки больных здоровых/выписывающихся????

2.11.2020 15:10
- гость -

интересно, что за контакты с ковидными, целуетесь что-ли?

2.11.2020 15:19
- гость -

2.11.2020 14:50
- гость -
Хотелось бы узнать эту образцовой показательную поликлинику.

2.11.2020 15:36
- гость -

2.11.2020 14:29
- гость -
Все работает, не надо врать про километровые очереди.

Ходил в поликлинику, ни очередей, ни народа. На входе медсестра проверяет температуру.
Выходит, здесь все врут.

2.11.2020 15:39
- гость -

интересно, что за контакты с ковидными, целуетесь что-ли?

—————-
Это не понять безработным живущим в пещере в одиночку

2.11.2020 15:45
- гость -

Это не понять безработным живущим в пещере в одиночку

сразу чувствуется интеллигентность, лежащего в больнице с капельницей в опе.

2.11.2020 16:06
гость

А Вахлова с Белоцкой заразились короной ?

2.11.2020 16:12
- гость -

В, очередь его, в поликлинику.

2.11.2020 16:15
- гость -

2.11.2020 16:12
- гость -
а потом в подвал в очередь

2.11.2020 16:36
Кот.Без сапог.

А Вахлова с Белоцкой заразились короной ?

Шкуры поповские?

2.11.2020 17:01
- гость -

Где же он, сердешный, его нашёл-то, не вылезаючи из кабинета?!

2.11.2020 17:06
Дмитрий

Эх бедняга..... Ну теперь к участковому терапевту и дальше по нарастающей.

2.11.2020 17:10
- гость -

Ой-й-й.
Болезнью заболел...
Не будем отчаиваться. На его место встанут другие борцы с паньдемией!

2.11.2020 17:45
Лл

Желаю министру легкой формы КОВИДА и быстрого выздоровления.

2.11.2020 19:17
- гость -

Надеюсь он не стоял 3 часа в очереди, как родственница сегодня в поликлинике в Новоалтайске. И ничего толком не назначили, лечитесь дома, как хотите.
Гастролеры, блин.

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