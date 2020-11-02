Министр здравоохранения Алтайского края заразился коронавирусом

2 ноября подтвердилось подозрение на коронавирус у министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова, сообщили amic.ru в пресс-службе регионального Минздрава.
В понедельник пришел результат тестирования на COVID-19 – он положительный.
Состояние главы ведомства оценивается как удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях.
Ранее amic.ru писал, что Попов перешел на дистанционный режим работы в связи с клиническими признаками ОРВИ.
Комментарии
Вот бедолага. И так попал в Алтайский край, как кур в ощип, да еще и заразился.
Дайте нового
В поликлинику ходил или врача на дом вызывал?
а в поликлинику местную он не хочет сходить, врача вызвать? А очередь километровую отстоять, чтобы мазок контрольный сдать? Ну, чтобы проникнуться вместе с народом, оценить на собственной шкурке "реформу и оптимизацию" здравоохранения...
Эти сейчас все в правительстве заразятся. Халявный больничный, вип-палата и медсестрички 18 летние. Чтоб я так жил. Был бы вирус еще...
А был ли вирус?
2.11.2020 13:37
Пpoxoдимeц
Тебе 70-летние сестрички колят? Не завидую.
2.11.2020 13:34
Как то так
2.11.2020 13:35
- гость -
А сами то как думаете?
2.11.2020 13:35
- гость -
А сами то как думаете?
Все местные мед светила на дому осмотрели и если что ВИП палата готова
Не надо писать про мифические очереди на мазки. В субботу сдавал - никого не было вообще. Всё по записи и без очередей. Только вот ждать 7 дней результата.
пусть сам вызывает скорую помощь, и ждет участкового врача, а потом идет самостоятельно в аптеку за лекарствами
2.11.2020 14:04
- гость -
Не надо писать про мифические очереди на мазки. В субботу сдавал - никого не было вообще. Всё по записи и без очередей. Только вот ждать 7 дней результата.
А записи сколько ждать? 21 октября пыталась записаться, везде запись была на начало ноября. А зачем мне мазок через две недели.
Бывает. А мне ОРВИ ставили 3 недели с температурой и без запахов.
Не жалко приблуду
Ему сама Лексенкова КТ сделает
13:35 - гость - "а в поликлинику местную он не хочет сходить, врача вызвать? "
Позвонил (дозванивался 30 - 40 минут) по поводу ОРВИ в регистратуру поликлиники №1, пригласил врача на дом. Во второй половине дня пришел врач, записал на всякий случай на сдачу анализа на ковид. На следующий день пришел врач, взял анализы на ковид, через 5 дней результат получить в регистратуре. Все работает, не надо врать про километровые очереди.
неужели оформил вип-палату в частную собственность?
2.11.2020 14:29
попов! перелогинься!
может хоть с этим повезет.
Надо срочно определить бедалагу в новый ковидный госпиталь "Посуда-Центр"!
2.11.2020 14:29
- гость -
Все работает, не надо врать про километровые очереди.
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Ну да, все врут, один ты правду сказал. У тебя фамилия не Томенко?
Не удивлён. Ща поболеет, кипишь про оргвыводы из центра утихнет, выздоровеет и давай работать пуще прежнего
А министр тест платно делал?
не, ея фамилия Попов))
14:40- гость - "У тебя фамилия не Томенко?"
Как вам не нравится, что поликлиника работает нормально! Назначил врач уколы,сказал, что в поликлинику ходить не стоит - ковид. Дома жена их делает, хорошо, что не внутривенно, а внутримышечно. Кстати проверил какой-то фигней, которая надевается на палец уровень кислорода в крови. было 98%. Лечение назначено, лечимся. Меньше слушать бред на амике надо...
Дозвониться до поликлиники действительно сложно, может сейчас стало лучше вроде колцентры сделали, но 3 недели назад невозможно и скорая не приезжает. К врачу дважды ходил, время в очереди приемлемое, и без эпидемии иногда дольше сидели. А вот мазок если назначили, то без проблем. Минут 25 в первый раз стоял и вообще никого не было во второй (видимо от времени зависит, 9-я поликлиника). Очень долго делается анализ, вот это проблема. Узнал, что положительный только на 10-й день когда уже на поправку пошел. А вообще конечно тяжело было, раньше с признаками пневмонии сразу в стационар, а сейчас с двухсторонней пневмонией домой отправили. Лечись как можешь.
Ни скорая не приехала, ни на кт не отправили, ни тест не взяли, хотя заболел после контакта с ковидными, подтверждёнными. С температурой был 38,7 в 14й любимой стояли в очередях все вместе и сами ковидные когда были и когда больничный закрывали.
Единственно что изволил сделать врач- послушал спину.
ФСЬО....
до сих пор непонятно, неужели этот чел настолько туп, что не может развести потоки больных здоровых/выписывающихся????
интересно, что за контакты с ковидными, целуетесь что-ли?
2.11.2020 14:50
- гость -
Хотелось бы узнать эту образцовой показательную поликлинику.
2.11.2020 14:29
- гость -
Все работает, не надо врать про километровые очереди.
Ходил в поликлинику, ни очередей, ни народа. На входе медсестра проверяет температуру.
Выходит, здесь все врут.
интересно, что за контакты с ковидными, целуетесь что-ли?
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Это не понять безработным живущим в пещере в одиночку
Это не понять безработным живущим в пещере в одиночку
сразу чувствуется интеллигентность, лежащего в больнице с капельницей в опе.
А Вахлова с Белоцкой заразились короной ?
В, очередь его, в поликлинику.
2.11.2020 16:12
- гость -
а потом в подвал в очередь
А Вахлова с Белоцкой заразились короной ?
Шкуры поповские?
Где же он, сердешный, его нашёл-то, не вылезаючи из кабинета?!
Эх бедняга..... Ну теперь к участковому терапевту и дальше по нарастающей.
Ой-й-й.
Болезнью заболел...
Не будем отчаиваться. На его место встанут другие борцы с паньдемией!
Желаю министру легкой формы КОВИДА и быстрого выздоровления.
Надеюсь он не стоял 3 часа в очереди, как родственница сегодня в поликлинике в Новоалтайске. И ничего толком не назначили, лечитесь дома, как хотите.
Гастролеры, блин.