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Новости

Алтайский министр здравоохранения перешел на дистанционный режим работы

, ИА "Амител"
У Дмитрия Попова появились клинические признаки ОРВИ, результаты теста на СОVID-19 еще не готовы
Дмитрий Попов / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Дмитрий Попов / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Руководитель Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов мог заразиться коронавирусом. Как сообщили amic.ru в пресс-службе ведомства, у него появились клинические признаки ОРВИ.

Чиновник сдал тест на СОVID-19, но результаты еще не готовы. В данный момент Попов работает дистанционно.

Как уже сообщал amic.ru, в сентябре коронавирусом заразился губернатор Алтайского края Виктор Томенко. У главы региона развилась двухсторонняя пневмония. Лечился Томенко в краевой клинической больнице. Также ковид выявили у четырех заместителей губернатора: Дениса Губина, Александра Лукьянова, Игоря Степаненко и Александра Климина.

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Автор:
Татьяна Труфанова корреспондент

Комментарии

30.10.2020 12:33
- гость -

положат в коридоре?
или дома будет реанимацию себе делать?

30.10.2020 12:35
- гость -

удрал от проблем

30.10.2020 12:37
- гость -

На каком основании ему делают тест при наличии всего-лишь признаков ОРВИ?

Почему жителям края тесты не делают, а ему - делают?

30.10.2020 12:40
гостьЯ

Будет плохо-вызовет скорую, как в Омске повозят по больницам и привезу к зданию Минздрава!!!

30.10.2020 12:42
- гость -

Почему жителям края тесты не делают, а ему - делают?

Потом,у что жители края допускают скотское отношение к себе.

30.10.2020 12:44
Как то так

А он у нас привитый? В эксперименте не участвует?

30.10.2020 12:46
A1isa

ща еще и кт ему сделают без очереди, потом будет сказки рассказывать как все замечательно в стране

30.10.2020 12:50
Димка

Да потому что он министр

30.10.2020 12:51
- гость -

30.10.2020 12:37
- гость -

Когда станете министром, вам тоже безо всяких оснований тест сделают.
А если повезет и похоронят с почестями за счет бюджета.

30.10.2020 12:52
- гость -

Нет у нас министров.

30.10.2020 12:55
Я

Присоединяюсь к вопросам вышеизложенным!

30.10.2020 13:04
- гость -

30.10.2020 12:51
- гость -

В каком законе написано про привилегии министрам?

30.10.2020 13:07
Гость

Сколько часов очередь к терапевту ждал?

30.10.2020 13:12
Гость

ВИП палата ждёт. На пару недель от всех сбежать

30.10.2020 13:25
наблюдатель

Спать не буду, переживать за него.........................................

30.10.2020 13:25
- гость -

Какие у них организмы нежные.

30.10.2020 13:27
Nhjwrbq

Ну, может, хоть с этим повезёт?...

30.10.2020 13:32
- гость -

Антибиотики в аптеке месту жительства будет покупать?

30.10.2020 13:33
- гость -

Антибиотики в аптеке по месту жительства будет покупать?

30.10.2020 13:35
- гость -

В общую очередь в 10 юженскую больницу. Пока 8 часов постоит, закрепит результат еще парой инфекций от соседей по очереди. И на улице подмерзнуть можно, пневмонию получить.
Будь как южанин!

30.10.2020 13:36
- гость -

Он заслужил такое внимание ЕР и Путин тому гарантия. А население пущай определяется с кем оно - с этой бритвой или против...

30.10.2020 13:40
- гость -

Мощное лобби у алтайского минздрава: бесконечные петиции, негатив в сми и тд.
Кому то очень сильно мешают денежки осваивать.

30.10.2020 13:41
Бабуля

Господа,вы звери..Он такой же человек..Остановитесь,прекратите травить человека..

30.10.2020 13:45
- гость -

30.10.2020 13:41
Бабуля

Вы правы. Скорейшего выздоровления. И - под следствие.

30.10.2020 13:50
- гость -

Может его сразу на ИВЛ? Чего тянуть кота за ..

30.10.2020 13:51
- гость -

В профилакторий предварительного заключения.

30.10.2020 13:54
- гость -

30.10.2020 13:41
Бабуля
Господа,вы звери..Он такой же человек..Остановитесь,прекратите травить человека..

В чем травля? Просто задали люди актуальные вопросы, всё простые смертные кто болеет с этим сталкиваются сейчас. И ничего норм......

30.10.2020 14:06
Гость

Этого гондураса надо к нам в 14 поликлинику.Пусть пройдет,если сможет,все круги ада,сначала в очереди за талоном в регистратуру,потом в очереди к врачу( это не в один день) и т д.Ему нужно прочувствовать на своей шкуре все прелести медицинской помощи сделанной его руками в Алтайском крае.

30.10.2020 14:06
- гость -

30.10.2020 13:41
Бабуля

Господа,вы звери..Он такой же человек..Остановитесь,прекратите травить человека..


Такой же человек как кто? По вашей логике, Бабуля, получается, что кому тесты при симптомах ОРВИ не делают - не люди.

30.10.2020 14:13
- гость -

Я с признаками ОРВИ две нелели назад пришел в 14 поликлинику, мне сказали что тест делают только лицам 65+, в диагностическом сказали аналогичное. А оказываются это только холопам не делают, а уважаемым людям все делают.

30.10.2020 14:13
- гость -

Господа,вы звери..Он такой же человек..Остановитесь,прекратите травить человека..

Хотите человечности от тех, к кому по-скотски относятся?

30.10.2020 14:18
- гость -

не лечить

30.10.2020 14:19
гость

сегодня в новостях говорили про критику минздрава руководителем фракции ЛДПР, но за них вступился Лазарев А.Ф., который сказал, что уровень смертности в Алтайском крае ниже, чем везде, как то так

30.10.2020 14:21
- гость -

Если либерастов так корёжит, значит Попов всё делает правильно.

30.10.2020 14:34
- гость -


30.10.2020 14:21
- гость -
___________________

Вы этот.. самый круглый думак?

30.10.2020 14:46
- гость -

мне кажется Попов надумал свои симптомы, это у него от паники
надо просто успокоится и все как рукой снимет
еще можно лопушок к голове привязать.
главное зачем он врачей тревожит???

30.10.2020 14:49
- гость -

Попову в красноярск нада, по месту жительства, у нас и так лекарств не хватает еще на красноярцев столько тратим, то на одного, то на другог, там еще 4 непонятно за чей счет болеют

30.10.2020 14:51
- гость -

Вот человек везде получает плюшки благодаря должности, болеет- в вип палату, хотите то хотите се, лекарства найдутся любые. ИВЛ в первую очередь если понадобится, помрет-так не в подвал в черном мешке под другим трупом а в морозильник. Похороны? С почестями за счет бюджета в красивом гробу, памятник тоже хороший с местом справят. А вы в мешках черных друг на друге в подвале.....неделями лежите
.

30.10.2020 14:56
- гость -

проинспектировал бы морги лучше, в качестве пациента

30.10.2020 15:12
Местный

А можно он тоже подозванивается в поликлинику и попробует вызвать врача на дом. А когда не получится, пойдёт и купит антибиотики и антикоагулянты без рецепта в аптеке?! Ну и заодно попробует получить и закрыть потом больничный в ОБЫЧНОЙ поликлинике?!

30.10.2020 15:12
Злая гостья

30.10.2020 13:27
Nhjwrbq
Ну, может, хоть с этим повезёт?...

Не, не повезет. Невезучие мы тут.

30.10.2020 15:14
Вано

Согласно его же, поповскому, указу:
1. В поликлинике промурыжить в очереди на прием часов пять
2. В КТ отказать
3. В тесте на ковид отказать
4 С диагнозом орви отправить домой лечиться арбидолом

30.10.2020 15:36
Бабуля 2

Здоровья всем, а кто заболел- выздоравливайте!

30.10.2020 15:37
- гость -

30.10.2020 15:14
Вано
Согласно его же, поповскому, указу:
1. В поликлинике промурыжить в очереди на прием часов пять
2. В КТ отказать
3. В тесте на ковид отказать
4 С диагнозом орви отправить домой лечиться арбидолом

Добавлю 5. Попросить президента доктора прислать, Алтайский край вылечить.

30.10.2020 15:55
- гость -

попов читает????????

30.10.2020 16:05
- гость -

30.10.2020 15:55
- гость -
Конечно нет. Настроение портить, вот еще... Вы тут и любовниц всех его и квартиры и зарплаты на свет божий таскаете. С таким багажом человек не заснет спокойным сном.

30.10.2020 16:22
Doctor

Томенко что-то не лечился в ковидном госпитале, где все так замечательно! А в ВИП-палате краевой больницы хорошими препаратами и КТ под боком! А простых людей нечем лечить, антибиотиков нет в госпиталях!!!!! И мест тоже нет, кстати!

30.10.2020 17:24
гость

С Белоцкой и Вахловой из красной зоны не вылазил наверное.

30.10.2020 17:35
Гость это БОТ

Армия БОТОВ и ТРОЛЛЕЙ под ником Гость якобы, активно атакует и троллит Попова. Видать хорошо денег заплатили...

30.10.2020 17:45
Гость

В Советском союзе тоже блат был и руководители лежали в вип палатах, но они хоть этого заслуживали. А эти заслужили только чтобы их в интернете понужали как врагов народа, каковыми они и являются на мой взгляд

30.10.2020 17:46
- гость -

Симптомы ОРВИ появились у министра и сразу пошел и сдал тест на Ковид, как все просто.
У меня 5 дней температура 38-39, пропало обоняние почти полностью, чую только самые резкие и вонючие запахи и то когда вплотную нюхаешь. Сегодня был на приеме в 14-ой поликлинике. Диагноз поставили - ОРВИ. Спросил у врача- а тест на Ковид то будем делать, мазок. Нет, ответила, тест делается только тем кто 65+ или у кого уже явная пневмония. Я так понимаю чтоб статистику не портить по заболевшим тесты не делают, т.к. кол-во будет просто дикое заболевших.

30.10.2020 17:47
гость

Выздоравливай господин министр

30.10.2020 18:01
Гость это БОТ

Армия БОТОВ и ТРОЛЛЕЙ под ником Гость якобы, активно атакует и троллит Попова. Видать хорошо денег заплатили...

30.10.2020 18:01
- гость -

Вот как то не жалко
Сколько эта "приблуда-красноярская" народа местного неизлечила

30.10.2020 18:09
- гость -

Правда ли, что больницы и поликлиники получили право отказывать в помощи?

Такую возможность медучреждения получат, если без изменений будут приняты поправки в законопроект «Об обязательном медицинском страховании в РФ». Они уже приняты вчера в первом чтении Госдумой.

Как считают некоторые авторитетные медицинские специалисты, если поправки будут приняты, то доступность и качество медицинской помощи снизится.

30.10.2020 19:00
Гость это БОТ

Армия БОТОВ и ТРОЛЛЕЙ под ником Гость якобы, активно атакует и троллит Попова. Видать хорошо денег заплатили...

30.10.2020 19:02
- гость -


Гость это БОТ
Армия БОТОВ и ТРОЛЛЕЙ под ником Гость якобы, активно атакует и троллит Попова. Видать хорошо денег заплатили...



Из выписанных в рецепте ребенку 5 лет в аптеке нет ни одного лекарства ( и заменителя). ТРОЛЛИТ???

30.10.2020 19:11
- гость -

ТРОЛЛИТ???? В аптеке по рецепту 5 летнему ребенку нет не ни одного лекарства( даже заменителя)
ТРОЛЛИТ??? Сыну вызвали врача т38-39 третий день, кашель- срок прихода 3-5 дней. ТРОЛЛИТ??? Родственница с ковидом дома лечилась , а контактных проверили? Может подъезд обработали?
дай бог ему здоровья

30.10.2020 19:12
- гость -

30.10.2020 19:30
Sanytch

Пусть едет лечиться в свой красноярск, а лучше сразу - под суд.. (хочется верить, что для таких карма срабатывает мгновенно)

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