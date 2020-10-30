Алтайский министр здравоохранения перешел на дистанционный режим работы

Руководитель Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов мог заразиться коронавирусом. Как сообщили amic.ru в пресс-службе ведомства, у него появились клинические признаки ОРВИ.
Чиновник сдал тест на СОVID-19, но результаты еще не готовы. В данный момент Попов работает дистанционно.
Как уже сообщал amic.ru, в сентябре коронавирусом заразился губернатор Алтайского края Виктор Томенко. У главы региона развилась двухсторонняя пневмония. Лечился Томенко в краевой клинической больнице. Также ковид выявили у четырех заместителей губернатора: Дениса Губина, Александра Лукьянова, Игоря Степаненко и Александра Климина.
Комментарии
положат в коридоре?
или дома будет реанимацию себе делать?
удрал от проблем
На каком основании ему делают тест при наличии всего-лишь признаков ОРВИ?
Почему жителям края тесты не делают, а ему - делают?
Будет плохо-вызовет скорую, как в Омске повозят по больницам и привезу к зданию Минздрава!!!
Почему жителям края тесты не делают, а ему - делают?
Потом,у что жители края допускают скотское отношение к себе.
А он у нас привитый? В эксперименте не участвует?
ща еще и кт ему сделают без очереди, потом будет сказки рассказывать как все замечательно в стране
Да потому что он министр
30.10.2020 12:37
- гость -
Когда станете министром, вам тоже безо всяких оснований тест сделают.
А если повезет и похоронят с почестями за счет бюджета.
Нет у нас министров.
Присоединяюсь к вопросам вышеизложенным!
30.10.2020 12:51
- гость -
В каком законе написано про привилегии министрам?
Сколько часов очередь к терапевту ждал?
ВИП палата ждёт. На пару недель от всех сбежать
Спать не буду, переживать за него.........................................
Какие у них организмы нежные.
Ну, может, хоть с этим повезёт?...
Антибиотики в аптеке месту жительства будет покупать?
Антибиотики в аптеке по месту жительства будет покупать?
В общую очередь в 10 юженскую больницу. Пока 8 часов постоит, закрепит результат еще парой инфекций от соседей по очереди. И на улице подмерзнуть можно, пневмонию получить.
Будь как южанин!
Он заслужил такое внимание ЕР и Путин тому гарантия. А население пущай определяется с кем оно - с этой бритвой или против...
Мощное лобби у алтайского минздрава: бесконечные петиции, негатив в сми и тд.
Кому то очень сильно мешают денежки осваивать.
Господа,вы звери..Он такой же человек..Остановитесь,прекратите травить человека..
30.10.2020 13:41
Бабуля
Вы правы. Скорейшего выздоровления. И - под следствие.
Может его сразу на ИВЛ? Чего тянуть кота за ..
В профилакторий предварительного заключения.
30.10.2020 13:41
Бабуля
Господа,вы звери..Он такой же человек..Остановитесь,прекратите травить человека..
В чем травля? Просто задали люди актуальные вопросы, всё простые смертные кто болеет с этим сталкиваются сейчас. И ничего норм......
Этого гондураса надо к нам в 14 поликлинику.Пусть пройдет,если сможет,все круги ада,сначала в очереди за талоном в регистратуру,потом в очереди к врачу( это не в один день) и т д.Ему нужно прочувствовать на своей шкуре все прелести медицинской помощи сделанной его руками в Алтайском крае.
30.10.2020 13:41
Бабуля
Господа,вы звери..Он такой же человек..Остановитесь,прекратите травить человека..
Такой же человек как кто? По вашей логике, Бабуля, получается, что кому тесты при симптомах ОРВИ не делают - не люди.
Я с признаками ОРВИ две нелели назад пришел в 14 поликлинику, мне сказали что тест делают только лицам 65+, в диагностическом сказали аналогичное. А оказываются это только холопам не делают, а уважаемым людям все делают.
Господа,вы звери..Он такой же человек..Остановитесь,прекратите травить человека..
Хотите человечности от тех, к кому по-скотски относятся?
не лечить
сегодня в новостях говорили про критику минздрава руководителем фракции ЛДПР, но за них вступился Лазарев А.Ф., который сказал, что уровень смертности в Алтайском крае ниже, чем везде, как то так
Если либерастов так корёжит, значит Попов всё делает правильно.
30.10.2020 14:21
- гость -
___________________
Вы этот.. самый круглый думак?
мне кажется Попов надумал свои симптомы, это у него от паники
надо просто успокоится и все как рукой снимет
еще можно лопушок к голове привязать.
главное зачем он врачей тревожит???
Попову в красноярск нада, по месту жительства, у нас и так лекарств не хватает еще на красноярцев столько тратим, то на одного, то на другог, там еще 4 непонятно за чей счет болеют
Вот человек везде получает плюшки благодаря должности, болеет- в вип палату, хотите то хотите се, лекарства найдутся любые. ИВЛ в первую очередь если понадобится, помрет-так не в подвал в черном мешке под другим трупом а в морозильник. Похороны? С почестями за счет бюджета в красивом гробу, памятник тоже хороший с местом справят. А вы в мешках черных друг на друге в подвале.....неделями лежите
.
проинспектировал бы морги лучше, в качестве пациента
А можно он тоже подозванивается в поликлинику и попробует вызвать врача на дом. А когда не получится, пойдёт и купит антибиотики и антикоагулянты без рецепта в аптеке?! Ну и заодно попробует получить и закрыть потом больничный в ОБЫЧНОЙ поликлинике?!
30.10.2020 13:27
Nhjwrbq
Ну, может, хоть с этим повезёт?...
Не, не повезет. Невезучие мы тут.
Согласно его же, поповскому, указу:
1. В поликлинике промурыжить в очереди на прием часов пять
2. В КТ отказать
3. В тесте на ковид отказать
4 С диагнозом орви отправить домой лечиться арбидолом
Здоровья всем, а кто заболел- выздоравливайте!
30.10.2020 15:14
Вано
Согласно его же, поповскому, указу:
1. В поликлинике промурыжить в очереди на прием часов пять
2. В КТ отказать
3. В тесте на ковид отказать
4 С диагнозом орви отправить домой лечиться арбидолом
Добавлю 5. Попросить президента доктора прислать, Алтайский край вылечить.
попов читает????????
30.10.2020 15:55
- гость -
Конечно нет. Настроение портить, вот еще... Вы тут и любовниц всех его и квартиры и зарплаты на свет божий таскаете. С таким багажом человек не заснет спокойным сном.
Томенко что-то не лечился в ковидном госпитале, где все так замечательно! А в ВИП-палате краевой больницы хорошими препаратами и КТ под боком! А простых людей нечем лечить, антибиотиков нет в госпиталях!!!!! И мест тоже нет, кстати!
С Белоцкой и Вахловой из красной зоны не вылазил наверное.
Армия БОТОВ и ТРОЛЛЕЙ под ником Гость якобы, активно атакует и троллит Попова. Видать хорошо денег заплатили...
В Советском союзе тоже блат был и руководители лежали в вип палатах, но они хоть этого заслуживали. А эти заслужили только чтобы их в интернете понужали как врагов народа, каковыми они и являются на мой взгляд
Симптомы ОРВИ появились у министра и сразу пошел и сдал тест на Ковид, как все просто.
У меня 5 дней температура 38-39, пропало обоняние почти полностью, чую только самые резкие и вонючие запахи и то когда вплотную нюхаешь. Сегодня был на приеме в 14-ой поликлинике. Диагноз поставили - ОРВИ. Спросил у врача- а тест на Ковид то будем делать, мазок. Нет, ответила, тест делается только тем кто 65+ или у кого уже явная пневмония. Я так понимаю чтоб статистику не портить по заболевшим тесты не делают, т.к. кол-во будет просто дикое заболевших.
Выздоравливай господин министр
Армия БОТОВ и ТРОЛЛЕЙ под ником Гость якобы, активно атакует и троллит Попова. Видать хорошо денег заплатили...
Вот как то не жалко
Сколько эта "приблуда-красноярская" народа местного неизлечила
Правда ли, что больницы и поликлиники получили право отказывать в помощи?
Такую возможность медучреждения получат, если без изменений будут приняты поправки в законопроект «Об обязательном медицинском страховании в РФ». Они уже приняты вчера в первом чтении Госдумой.
Как считают некоторые авторитетные медицинские специалисты, если поправки будут приняты, то доступность и качество медицинской помощи снизится.
Армия БОТОВ и ТРОЛЛЕЙ под ником Гость якобы, активно атакует и троллит Попова. Видать хорошо денег заплатили...
Гость это БОТ
Армия БОТОВ и ТРОЛЛЕЙ под ником Гость якобы, активно атакует и троллит Попова. Видать хорошо денег заплатили...
Из выписанных в рецепте ребенку 5 лет в аптеке нет ни одного лекарства ( и заменителя). ТРОЛЛИТ???
ТРОЛЛИТ???? В аптеке по рецепту 5 летнему ребенку нет не ни одного лекарства( даже заменителя)
ТРОЛЛИТ??? Сыну вызвали врача т38-39 третий день, кашель- срок прихода 3-5 дней. ТРОЛЛИТ??? Родственница с ковидом дома лечилась , а контактных проверили? Может подъезд обработали?
дай бог ему здоровья
Пусть едет лечиться в свой красноярск, а лучше сразу - под суд.. (хочется верить, что для таких карма срабатывает мгновенно)