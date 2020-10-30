Алтайский министр здравоохранения перешел на дистанционный режим работы

Руководитель Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов мог заразиться коронавирусом. Как сообщили amic.ru в пресс-службе ведомства, у него появились клинические признаки ОРВИ.

Чиновник сдал тест на СОVID-19, но результаты еще не готовы. В данный момент Попов работает дистанционно.

Как уже сообщал amic.ru, в сентябре коронавирусом заразился губернатор Алтайского края Виктор Томенко. У главы региона развилась двухсторонняя пневмония. Лечился Томенко в краевой клинической больнице. Также ковид выявили у четырех заместителей губернатора: Дениса Губина, Александра Лукьянова, Игоря Степаненко и Александра Климина.