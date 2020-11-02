Известная российская певица Ольга Бузова рассказала о предстоящей операции на ноге, сообщает журнал StarHit.

По ее словам, тяжелые нагрузки в шоу "Ледниковый период" привели к тому, что у 34-летней артистки стала воспаляться косточка на ноге.

"Прихожу домой, и боль такая, что мне хочется эту косточку просто оторвать. А после тренировки она еще больше выпирает и воспаляется до бордового цвета, – уточнила Бузова. – Я и так еле ходила, отказалась от каблуков, потому что ноги не выдерживают такую нагрузку. А теперь появились коньки".

Певица уточнила, что восстанавливаться между тренировками ей помогает главный врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов.

Однако процедуры не отменяют ее решимость избавиться от причины болевых ощущений. Бузова отметила, что уже делала подобную операцию, но "косточка стала расти заново".

Как ранее писал amic.ru, Бузова рассказала поклонникам, что ее включили в Книгу рекордов России. Знаменитость опубликовала фото с двумя сертификатами: первый – за самое большое количество подписчиков на территории России и СНГ, второй – как самая влиятельная девушка, имеющая самое большое количество подписчиков в Instagram.