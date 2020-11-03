Президент России Владимир Путин заявил, что для лидерства в XXI веке необходимо создавать возможности для развития человека, пишет РИА Новости.
"Чтобы быть лидерами в бурном, сложном XXI веке, надо создавать лучшие возможности для самореализации человека, раскрыть талант, природный дар, который в каждом, в том числе и в молодом человеке, заложен", – поделился глава государства.
Ранее Владимир Путин высказался о возможности остаться президентом после 2024 года. По его словам, сейчас рано думать о продолжении своего правления, вместо этого нужно напряженно работать, "как святой Франциск".
Комментарии
много дружков вот весь секрет
"Чтобы быть лидерами в бурном, сложном XXI веке, надо создавать лучшие возможности для самореализации человека, раскрыть талант, природный дар, который в каждом, в том числе и в молодом человеке, заложен"
Ну а поскольку ничего подобного в России нет, очевидно бункерный и не планировал сделать Россию лидером в XXI веке.
Прислуживать кукловодам весь его секрет
Пляж...
Похоже бредит дед...
Взобрался на пьедестал и оброс мхом - опять глумится над населением...
Он не лидер, а неудачник. Серое, ничто. Он провалил всё что можно провалить, разрушив политическую систему страны. Бесславный конец правления. Хотел войти в историю, а попадёт только в анекдоты.
в этом человеке был заложен природный дар, талант к "цап-царапу", который раскрылся в полной мере, и позволил ему стать лидером среди подобных "талантливых" людей
Нормальному человеку кличку Моль не дадут в студенчестве.
А можно подробнее про "разрушил политическую систему страны", поясните пожалуйста.
это как у бомжа спрашивать секрет успешности ))
И вот эту 'новость' amic выдаёт, если включишь кнопочку только хорошее?!!!
"Чтобы быть лидерами в бурном, сложном XXI веке, надо создавать лучшие возможности для самореализации человека, раскрыть талант, природный дар, который в каждом, в том числе и в молодом человеке, заложен", – поделился глава государства.
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Спиноза! Какая сила ума, духа и пустобрехства.