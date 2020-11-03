Президент России Владимир Путин заявил, что для лидерства в XXI веке необходимо создавать возможности для развития человека, пишет РИА Новости.

"Чтобы быть лидерами в бурном, сложном XXI веке, надо создавать лучшие возможности для самореализации человека, раскрыть талант, природный дар, который в каждом, в том числе и в молодом человеке, заложен", – поделился глава государства.

Ранее Владимир Путин высказался о возможности остаться президентом после 2024 года. По его словам, сейчас рано думать о продолжении своего правления, вместо этого нужно напряженно работать, "как святой Франциск".