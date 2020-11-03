Эпидемиолог предупредила об опасности нерегулярного питания

Нерегулярное и несбалансированное питание, а также злоупотребление вредной пищей наносит сокрушительный удар по иммунной системе, из-за чего организм становится более уязвимым к инфекциям. Об этом сообщила врач-эпидемиолог Ольга Ненастина в беседе с РИА Новости.

"Витамины, минеральные вещества, незаменимые аминокислоты и полиненасыщенные жирные кислоты – все это необходимо для поддержания иммунитета ежедневно на должном уровне", – отметила специалист.

Ненастина также добавила, что белки в организме человека не только отвечают за строительство клеток, органов и тканей, но и играют немаловажную роль в формировании иммунного ответа.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил о невозможности победить коронавирус коллективным иммунитетом.