Поезда с Wi-Fi и кондиционером начнут курсировать по Алтайскому краю

Новые железнодорожные вагоны начнут курсировать в Алтайском крае. Их оборудуют точками доступа Wi-Fi, телевизорами и кондиционерами.

Минтранс региона завершает приемку 19 новых железнодорожных вагонов. В них установлены точки доступа Wi-Fi, телевизоры, кондиционеры, 60 комфортных сидений, обеззараживатели воздуха, откидные столики, вакуумные туалеты, электронные панели с датой, временем и температурой.

Отмечается, что стоимость одного такого вагона составляет 55,5 млн рублей. Они будут ходить по направлениям Барнаул – Бийск и Барнаул – Рубцовск, отметили в министерстве.

Ранее в РЖД презентовали прототип нового вагона для поездов дальнего следования. В нем длиннее полки, есть душевые кабины, специальные перегородки и даже шкафы. Вывести их на линию планируют в 2022 году.