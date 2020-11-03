За последние сутки в России лабораторно подтвердили 18 648 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации за COVID-19. Общее число больных в России достигло 1 673 686 случаев.

С подтвержденным коронавирусом скончалось еще 355 человек, всего за время пандемии в стране зарегистрировано 28 828 летальных исходов. С выздоровлением из больниц выписали еще 15 331 пациента, всего переболели 1 251 364 жителя страны.

Как ранее сообщил amic.ru, за сутки в Алтайском крае выявили еще 225 случаев коронавируса. Общее число зараженных в регионе за все время достигло 19 892 человек.