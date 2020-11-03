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Новости

Более 800 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае

, ИА "Амител"
За минувшие сутки зафиксировали девять летальных исходов среди пациентов с COVID-19
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о девяти смертельных случаях среди пациентов с COVID-19, которые зарегистрировали за минувшие сутки. Таким образом, с начала эпидемии в регионе, по официальным данным, умерли 808 пациентов, которым ранее диагностировали ковид. В 395 случаях причиной смерти стал COVID-19.

Также за сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили еще 225 случаев коронавируса. Общее число зараженных в регионе за все время достигло 19 892 человека. Выздоровели 16 720 человек. На 3 ноября в тяжелом состоянии находятся 550 пациентов, из них 178 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 532 койки.

Новые случаи распределились следующим образом: Барнаул – 70, Бийск – 21, Алейск – 12, Заринск, Новоалтайск, Топчихинский район – по 11 заболевших, Рубцовск, Первомайский, Тальменский районы – по 9 заболевших, Белокуриха, Славгород – по 7 заболевших, Змеиногорский, Новичихинский районы – по 6 заболевших, Благовещенский район – 5, Калманский, Крутихинский, Шипуновский районы – по 4 заболевших, Камень-на-Оби, Рубцовский район – по 3 заболевших, Алейский, Косихинский, Локтевский, Поспелихинский, Табунский районы – по 2 заболевших, Бурлинский, Кулундинский, Курьинский районы – по одному заболевшему.

Как уже сообщал amic.ru, ранее министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов заявил, что реальное число заболевших примерно в семь раз больше нынешнего. Дело в том, что оперштаб учитывает только подтвержденные случаи заболевания.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

3.11.2020 12:50
- гость -

Мой район около месяца ни одного больного))) Я верю алтайской отчётности - ложь, ложь и ещё раз ложь. Картину полного паралича все видят вокруг.

3.11.2020 12:53
- гость -

Амик а сколько за это время умерло не от короны, а просто от того что помощь не оказывают вовремя. Достали не очень умные заголовки.

3.11.2020 13:13
- гость -

А сколько излечилось за сутки?

3.11.2020 13:24
Жека

Лучше бы писали сколько родилось детей

3.11.2020 13:33
гость

Народ! Перестаньте носить маски НА УЛИЦЕ!!! Дышите воздухом, укрепляйте легкие! На вас скоро аппаратов ИВЛ уже не хватит! Вы зачем себя гробите- то? Ваши легкие страдают от нехватки кислорода, даже при легком течении болезни- самостоятельно не справляются. Зачем вы забиваете легкие собственными бациллами? На улице на лице не должно быть никаких барьерных средств( маски, каски и прочие фильтры только в магазин и ОТ на непродолжительное время!), укрепляйте местный иммунитет( легкие)! Переболеют этим вирусом все, насколько тяжело- ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ ВАС! Всем здоровья!

3.11.2020 13:39
- гость -

3.11.2020 13:33
гость

+1000

3.11.2020 13:42
- гость -

А мы скока китайцев уничтожили???

3.11.2020 13:43
- гость -

3.11.2020 13:33
гость
-----
Переболеют не все. Я вот гриппом не болела ни разу, хотя он каждый год бывает, а прививки от него ни разу не делала. И коронавирусом не планирую болеть.

3.11.2020 13:45
Гость

Да надоели вы со своим "все переболеют"
Гриппом не все болеют, да ОРВИ даже не все болеют, а вы тут про то, что ковидом все переболеют, достали блин.

3.11.2020 13:52
- гость -

А давайте все триппером переболеем. Ну, просто так.

3.11.2020 13:53
гость

3.11.2020 13:43
- гость -
3.11.2020 13:45
Гость


И замечательно, если не заболеете ни ОРВИ , ни ковидом! А даже если заболеете, то даже не заметите, позитивный настрой- половина выздоровления!

3.11.2020 13:55
- гость -


3.11.2020 13:33
гость
Вы зачем себя гробите- то? Ваши легкие страдают от нехватки кислорода

Ты, безмасочник Вася, дурачок.
Наличие маски никак не снижает количество кислорода.
Маска это же не метровый шланг, который одновременно и на вдох и на выдох.

Но на улице маска лишняя, да.

3.11.2020 14:00
гость

3.11.2020 13:55
- гость -

Не хочу вас расстраивать, но попробуйте измерить сатурацию после ношения маски. Даже у не болеющего человека она снижается. А теперь представьте , если человек болеет

3.11.2020 14:15
- гость -

3.11.2020 14:00
гость

А еще количество кислорода падает с высотой. Выше третьего этажа не подниматься?

3.11.2020 14:21
- гость -

3.11.2020 14:00
гость
Даже у не болеющего человека она снижается.

Давно доказано, что при наличии лишнего углекислого газа, у человека пропадают некоторые хронические заболевания.

3.11.2020 14:23
Гостья

а давайте все спидом переболеем,туберкулезом и сифилисом.Что за странные призывы..

3.11.2020 14:29
- гость -


3.11.2020 14:00
гость
Не хочу вас расстраивать, но попробуйте измерить сатурацию после ношения маски. Даже у не болеющего человека она снижается. А теперь представьте , если человек болеет

Сколько организму надо кислорода, столько он и возьмет.
Будет нехватка кислорода - будет активнее дышать.
Лично у меня очень поверхностное дыхание, иной раз не замечаешь как дышишь, бывает что полминуты не дышишь, потом организм требует своего и инстинктивно делает глубокий вдох.
Сатурация в спокойном расслабленном состоянии при незаметном дыхании 95-97.
Организму, видать, хватает. Самочувствие при этом прекрасное.
Если сделать несколько глубоких вдохов, через полминуты сатурация поднимается до 99. Но от гипервентиляции может появиться головокружение. Организм не просит так делать. Видимо и 95-97 достаточно.

3.11.2020 14:30
- гость -


3.11.2020 14:21
- гость -
Давно доказано, что при наличии лишнего углекислого газа, у человека пропадают некоторые хронические заболевания.

А есть, наоборот, методы лечения и тренировки легких - дышать через шланг. Создается дополнительная нагрузка на легкие и это хорошо.

3.11.2020 14:35
гость

3.11.2020 14:15
- гость -
Вы мягкое с теплым -то не путайте. Речь конкретно про маски. Попробуйте измерить сатурацию утром, как только проснулись( если вы конечно в маске не спите) и в течение дня после ношения маски даже по квартире, не надо никуда подниматься. Разницу увидите сами

3.11.2020 14:43
гость

Сатурация в спокойном расслабленном состоянии при незаметном дыхании 95-97.

95- это нижний предел нормы. Болеть легочными болезнями вам прям совсем не желательно(

3.11.2020 15:13
гость

Маски, это как мертвому припарка, плюс еще отравление собственным углекислым газом.
Бог, дал нам мощную систему самовосстановления своего организма, которая находится на подошвах наших ног. Если заболели и если здоровы, как быки, массируйте их по чаще и подольше и вам не понадобятся врачи, антибиотики и масса другого лекарственного хлама. Здоровья вам, благоразумные.

3.11.2020 15:28
- гость -

Не хочу вас расстраивать, но попробуйте измерить сатурацию после ношения маски. Даже у не болеющего человека она снижается.

Когда закрывала больничный, померили сатурацию - 99%, при этом последние 3 часа была в маске непрерывно.

3.11.2020 15:30
- гость -

Гриппом никогда не болел, простуда тоже мимо. Много хожу, бегаю по лесу по выходным. Однако зараза подкралась, две недели в больничке, теперь все норм. Никто не застрахован, увы.

3.11.2020 15:33
Тётя Мотя

Ой... а кто-то может находиться в магазине больше получаса, если он не продавец, конечно? А что там делать-то! Полчаса максимум...

3.11.2020 15:41
- гость -

Давно доказано, что при наличии лишнего углекислого газа, у человека пропадают некоторые хронические заболевания.

Бутейко этим в 70-80х занимался, лечили астму у детей в том числе.

3.11.2020 15:53
Мадам

Бутейко этим в 70-80х занимался

А вот можете смеяться, мой муж врач поначалу ржал над этим, а мама покойница пользовалась таким методом - и помогало! Так и мой потом на себе испытывал, и я иногда задержку дыхания применяю до сих пор.

3.11.2020 16:05
гость

3.11.2020 15:28
- гость -
99- очень хороший показатель! Думаю, что вы не носите маску постоянно, особенно на улице, а надеваете ее только при необходимости. Быстрое восстановление легких и происходит за счет хорошего местного иммунитета!

3.11.2020 16:09
гость

и я иногда задержку дыхания применяю до сих пор.
-----------
Мада-ам, коронавирус, это не твои забавы. Не даром подключают ИВЛы и те не помогают.

3.11.2020 16:11
гость

3.11.2020 14:23
Гостья

А где вы увидели призывы переболеть всем???
Это уже скорее констатация факта. Я уже лично не знаю никого, у кого бы в семье кто- то не переболел, хоть и с диагнозом орви, но симптомами ковида.

3.11.2020 16:13
- гость -

в ГБ 11 у медсестры реанимации со стажем в 30 лет позавчера отказались брать мазок, прошла всех руководителей больницы - везде категоричный отказ

3.11.2020 16:20
Мадам

коронавирус, это не твои забавы

А я и не о нём, а о дыхательной гимнастике. Аритмию реально приступы может снять. А кстати о гриппе - последний раз болела в институте - даже страшно сказать, сколько лет назад... Причём дочки в начале учебного года периодически, их лечила.

3.11.2020 18:10
- гость -

Олени, маска не отсекает ковид из вне. Просто вы плевать на других меньше будите. Маска и сатурация - ни о чем. А походу предеться переболеть всем. Ковид не грипп. До оленей это все не доходит.

3.11.2020 18:34
Гость

А ничего что многие уже по два раза переболели( знакомые на скорой помощи, два раза с двухсторонней ковидного пневмонией, пневмоторакс от)

3.11.2020 19:24
BlackBoss


3.11.2020 18:10
- гость -

Ковит это людая жесть! Переболел вот недавно сам. Плющило не пожецки и таращило. Сил небыло даже дышать. Естественно по неофициальному ОРВИ. Маски фуфел полный, передвигался в маске везде, где её требовали. Никого она не защизает! Как и тошл кто носит как и того кто вирус выделяет - ну чуть она вируса задержит, но вам и одного хватит, чтобы заразиться, нк чуть больше времени пройдёт по сравнению если вы его получите больше но всё равно результат будет тот-же, это ложная защита и надежда, не стоит пологатся вообще! Только сертифицированные средства защиты с необходимым классом!

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