Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о девяти смертельных случаях среди пациентов с COVID-19, которые зарегистрировали за минувшие сутки. Таким образом, с начала эпидемии в регионе, по официальным данным, умерли 808 пациентов, которым ранее диагностировали ковид. В 395 случаях причиной смерти стал COVID-19.
Также за сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили еще 225 случаев коронавируса. Общее число зараженных в регионе за все время достигло 19 892 человека. Выздоровели 16 720 человек. На 3 ноября в тяжелом состоянии находятся 550 пациентов, из них 178 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 532 койки.
Новые случаи распределились следующим образом: Барнаул – 70, Бийск – 21, Алейск – 12, Заринск, Новоалтайск, Топчихинский район – по 11 заболевших, Рубцовск, Первомайский, Тальменский районы – по 9 заболевших, Белокуриха, Славгород – по 7 заболевших, Змеиногорский, Новичихинский районы – по 6 заболевших, Благовещенский район – 5, Калманский, Крутихинский, Шипуновский районы – по 4 заболевших, Камень-на-Оби, Рубцовский район – по 3 заболевших, Алейский, Косихинский, Локтевский, Поспелихинский, Табунский районы – по 2 заболевших, Бурлинский, Кулундинский, Курьинский районы – по одному заболевшему.
Как уже сообщал amic.ru, ранее министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов заявил, что реальное число заболевших примерно в семь раз больше нынешнего. Дело в том, что оперштаб учитывает только подтвержденные случаи заболевания.
Комментарии
Мой район около месяца ни одного больного))) Я верю алтайской отчётности - ложь, ложь и ещё раз ложь. Картину полного паралича все видят вокруг.
Амик а сколько за это время умерло не от короны, а просто от того что помощь не оказывают вовремя. Достали не очень умные заголовки.
А сколько излечилось за сутки?
Лучше бы писали сколько родилось детей
Народ! Перестаньте носить маски НА УЛИЦЕ!!! Дышите воздухом, укрепляйте легкие! На вас скоро аппаратов ИВЛ уже не хватит! Вы зачем себя гробите- то? Ваши легкие страдают от нехватки кислорода, даже при легком течении болезни- самостоятельно не справляются. Зачем вы забиваете легкие собственными бациллами? На улице на лице не должно быть никаких барьерных средств( маски, каски и прочие фильтры только в магазин и ОТ на непродолжительное время!), укрепляйте местный иммунитет( легкие)! Переболеют этим вирусом все, насколько тяжело- ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ ВАС! Всем здоровья!
3.11.2020 13:33
гость
+1000
А мы скока китайцев уничтожили???
3.11.2020 13:33
гость
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Переболеют не все. Я вот гриппом не болела ни разу, хотя он каждый год бывает, а прививки от него ни разу не делала. И коронавирусом не планирую болеть.
Да надоели вы со своим "все переболеют"
Гриппом не все болеют, да ОРВИ даже не все болеют, а вы тут про то, что ковидом все переболеют, достали блин.
А давайте все триппером переболеем. Ну, просто так.
3.11.2020 13:43
- гость -
3.11.2020 13:45
Гость
И замечательно, если не заболеете ни ОРВИ , ни ковидом! А даже если заболеете, то даже не заметите, позитивный настрой- половина выздоровления!
3.11.2020 13:33
гость
Вы зачем себя гробите- то? Ваши легкие страдают от нехватки кислорода
Ты, безмасочник Вася, дурачок.
Наличие маски никак не снижает количество кислорода.
Маска это же не метровый шланг, который одновременно и на вдох и на выдох.
Но на улице маска лишняя, да.
3.11.2020 13:55
- гость -
Не хочу вас расстраивать, но попробуйте измерить сатурацию после ношения маски. Даже у не болеющего человека она снижается. А теперь представьте , если человек болеет
3.11.2020 14:00
гость
А еще количество кислорода падает с высотой. Выше третьего этажа не подниматься?
3.11.2020 14:00
гость
Даже у не болеющего человека она снижается.
Давно доказано, что при наличии лишнего углекислого газа, у человека пропадают некоторые хронические заболевания.
а давайте все спидом переболеем,туберкулезом и сифилисом.Что за странные призывы..
3.11.2020 14:00
гость
Не хочу вас расстраивать, но попробуйте измерить сатурацию после ношения маски. Даже у не болеющего человека она снижается. А теперь представьте , если человек болеет
Сколько организму надо кислорода, столько он и возьмет.
Будет нехватка кислорода - будет активнее дышать.
Лично у меня очень поверхностное дыхание, иной раз не замечаешь как дышишь, бывает что полминуты не дышишь, потом организм требует своего и инстинктивно делает глубокий вдох.
Сатурация в спокойном расслабленном состоянии при незаметном дыхании 95-97.
Организму, видать, хватает. Самочувствие при этом прекрасное.
Если сделать несколько глубоких вдохов, через полминуты сатурация поднимается до 99. Но от гипервентиляции может появиться головокружение. Организм не просит так делать. Видимо и 95-97 достаточно.
3.11.2020 14:21
- гость -
Давно доказано, что при наличии лишнего углекислого газа, у человека пропадают некоторые хронические заболевания.
А есть, наоборот, методы лечения и тренировки легких - дышать через шланг. Создается дополнительная нагрузка на легкие и это хорошо.
3.11.2020 14:15
- гость -
Вы мягкое с теплым -то не путайте. Речь конкретно про маски. Попробуйте измерить сатурацию утром, как только проснулись( если вы конечно в маске не спите) и в течение дня после ношения маски даже по квартире, не надо никуда подниматься. Разницу увидите сами
Сатурация в спокойном расслабленном состоянии при незаметном дыхании 95-97.
95- это нижний предел нормы. Болеть легочными болезнями вам прям совсем не желательно(
Маски, это как мертвому припарка, плюс еще отравление собственным углекислым газом.
Бог, дал нам мощную систему самовосстановления своего организма, которая находится на подошвах наших ног. Если заболели и если здоровы, как быки, массируйте их по чаще и подольше и вам не понадобятся врачи, антибиотики и масса другого лекарственного хлама. Здоровья вам, благоразумные.
Не хочу вас расстраивать, но попробуйте измерить сатурацию после ношения маски. Даже у не болеющего человека она снижается.
Когда закрывала больничный, померили сатурацию - 99%, при этом последние 3 часа была в маске непрерывно.
Гриппом никогда не болел, простуда тоже мимо. Много хожу, бегаю по лесу по выходным. Однако зараза подкралась, две недели в больничке, теперь все норм. Никто не застрахован, увы.
Ой... а кто-то может находиться в магазине больше получаса, если он не продавец, конечно? А что там делать-то! Полчаса максимум...
Давно доказано, что при наличии лишнего углекислого газа, у человека пропадают некоторые хронические заболевания.
Бутейко этим в 70-80х занимался, лечили астму у детей в том числе.
Бутейко этим в 70-80х занимался
А вот можете смеяться, мой муж врач поначалу ржал над этим, а мама покойница пользовалась таким методом - и помогало! Так и мой потом на себе испытывал, и я иногда задержку дыхания применяю до сих пор.
3.11.2020 15:28
- гость -
99- очень хороший показатель! Думаю, что вы не носите маску постоянно, особенно на улице, а надеваете ее только при необходимости. Быстрое восстановление легких и происходит за счет хорошего местного иммунитета!
и я иногда задержку дыхания применяю до сих пор.
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Мада-ам, коронавирус, это не твои забавы. Не даром подключают ИВЛы и те не помогают.
3.11.2020 14:23
Гостья
А где вы увидели призывы переболеть всем???
Это уже скорее констатация факта. Я уже лично не знаю никого, у кого бы в семье кто- то не переболел, хоть и с диагнозом орви, но симптомами ковида.
в ГБ 11 у медсестры реанимации со стажем в 30 лет позавчера отказались брать мазок, прошла всех руководителей больницы - везде категоричный отказ
коронавирус, это не твои забавы
А я и не о нём, а о дыхательной гимнастике. Аритмию реально приступы может снять. А кстати о гриппе - последний раз болела в институте - даже страшно сказать, сколько лет назад... Причём дочки в начале учебного года периодически, их лечила.
Олени, маска не отсекает ковид из вне. Просто вы плевать на других меньше будите. Маска и сатурация - ни о чем. А походу предеться переболеть всем. Ковид не грипп. До оленей это все не доходит.
А ничего что многие уже по два раза переболели( знакомые на скорой помощи, два раза с двухсторонней ковидного пневмонией, пневмоторакс от)
3.11.2020 18:10
- гость -
Ковит это людая жесть! Переболел вот недавно сам. Плющило не пожецки и таращило. Сил небыло даже дышать. Естественно по неофициальному ОРВИ. Маски фуфел полный, передвигался в маске везде, где её требовали. Никого она не защизает! Как и тошл кто носит как и того кто вирус выделяет - ну чуть она вируса задержит, но вам и одного хватит, чтобы заразиться, нк чуть больше времени пройдёт по сравнению если вы его получите больше но всё равно результат будет тот-же, это ложная защита и надежда, не стоит пологатся вообще! Только сертифицированные средства защиты с необходимым классом!