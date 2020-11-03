Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о девяти смертельных случаях среди пациентов с COVID-19, которые зарегистрировали за минувшие сутки. Таким образом, с начала эпидемии в регионе, по официальным данным, умерли 808 пациентов, которым ранее диагностировали ковид. В 395 случаях причиной смерти стал COVID-19.

Также за сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили еще 225 случаев коронавируса. Общее число зараженных в регионе за все время достигло 19 892 человека. Выздоровели 16 720 человек. На 3 ноября в тяжелом состоянии находятся 550 пациентов, из них 178 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 532 койки.

Новые случаи распределились следующим образом: Барнаул – 70, Бийск – 21, Алейск – 12, Заринск, Новоалтайск, Топчихинский район – по 11 заболевших, Рубцовск, Первомайский, Тальменский районы – по 9 заболевших, Белокуриха, Славгород – по 7 заболевших, Змеиногорский, Новичихинский районы – по 6 заболевших, Благовещенский район – 5, Калманский, Крутихинский, Шипуновский районы – по 4 заболевших, Камень-на-Оби, Рубцовский район – по 3 заболевших, Алейский, Косихинский, Локтевский, Поспелихинский, Табунский районы – по 2 заболевших, Бурлинский, Кулундинский, Курьинский районы – по одному заболевшему.

Как уже сообщал amic.ru, ранее министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов заявил, что реальное число заболевших примерно в семь раз больше нынешнего. Дело в том, что оперштаб учитывает только подтвержденные случаи заболевания.