"Достался в нагрузку". Крупнейший застройщик Барнаула возводит ЖК в "сложном" квартале

Компания "Строительная перспектива", принадлежащая барнаульскому бизнесмену Андрею Комякову, приступила к возведению дома на ул. Советской Армии. Сейчас девелопер ведет подготовительные работы, а до конца года намерен получить разрешение на строительство и начать продажи квартир. Однако от участка предприниматель не в восторге: "Строительная перспектива" забрала его у компании "Барнаулкапстрой" (БКС), чтобы хоть как-то отбить деньги, вложенные в достройку проблемного дома на Павловском тракте, 291.

Сомнительные перспективы

Дом на ул. Советской Армии, 75, который возводит "Строительная перспектива", находится рядом с площадкой другого жилого комплекса – "Клевер-парка" от "Барнаулкапстроя". Андрей Комяков рассказал amic.ru, что его проект к "Клеверу" не имеет никакого отношения: это будет самостоятельный ЖК.

"В Барнауле был проект планировки этой территории, комплексная застройка (программа реновации квартала в границах ул. Советской Армии, Курской, Витебской и Матросова, – прим. ред.), туда входил и участок по данному адресу. Но мы представили свое видение. Сейчас готовим площадку, уже вывезли мусор, демонтировали недоснесенный дом, планируем в этом году получать разрешение на строительство. Дом будет монолитный, две секции, жилье эконом-класса: "гостинки", "однушки", "двушки", несколько "трешек" на этаже", – говорит Андрей Комяков.

По его словам, участок достался компании "в нагрузку". "Строительная перспектива" весной 2020 года помогла "Барнаулкапстрою" завершить долгострой на Павловском тракте, 291, вложив в проект почти 70 млн рублей.

Сдачу этого дома БКС неоднократно переносил из-за изменений в проектной документации и недостаточного финансирования объекта. Глава Барнаула Вячеслав Франк в феврале 2020 года пояснил: подрядчику (компании "Сибресурсу") не хватает на завершение работ 20 млн рублей.

Деньги так и не нашли, поэтому мэрия расторгла контакт с подрядчиком и пригласила инвестора для возведения дома. Им и стал руководитель "Строительной перспективы".

"Мне пришлось забрать участок, чтобы хоть как-то вернуть часть вложенных денег в дом на Павловском тракте. Я понял: если брошу этот объект, его едва ли когда-то сдадут. Пришлось достраивать. Тогда и родилась идея с участком на ул. Советской Армии. Около 3,5 месяца ушло на его юридическое оформление. Однако до сих пор за ними ("Барнаулкапстроем", – прим. ред.) долг около 8 млн рублей из 64 млн, вложенных мною в Павловский тракт, 291", – говорит бизнесмен.

Руководитель "Строительной перспективы" отмечает, что "не в восторге от локации", и переживает, что на рынке квартиры появятся слишком поздно.

"От этого участка ранее отказались все ведущие застройщики, которым "Барнаулкапстрой" делал предложение: "Жилищная инициатива", "Селф", "Адалин-Строй", "Алгоритм" и другие, никто не взялся. Да и я сомневаюсь в перспективности данной локации. Но там будет жилье эконом-класса, возможно, и "выстрелит" проект. Вот сейчас бы точно все квартиры "смели", но они выйдут на рынок месяца через полтора-два, не раньше. А что там будет из-за ковида – неизвестно", – отмечает он.

"Вялотекущая работа"

В следующем году рядом с ЖК на ул. Советской Армии, 75, начнется строительство других многоквартирных домов: в компании "Барнаулкапстрой" рассказали amic.ru, что уже сейчас готовят площадки.

"Заключено очередное соглашение на расселение людей в двух аварийных домах. Сейчас люди находятся во временном жилье, предоставленном комитетом ЖКХ. А мы начинаем процедуру расселения: но кто торопится – в суд, наверное, пойдет, кто не сильно обеспокоен – ждут, когда мы заплатим. На месте этих строений будет заложен новый дом", – отмечает руководитель "Барнаулкапстроя" Сергей Шумов.

При этом строительство домов по ул. Советской Армии, 83 и 83а (ЖК "Клевер-парк"), пока на паузе: Шумов пояснил, что сейчас компания ищет подрядчика, готового продолжить работы.

Дело в том, что возведением этого ЖК, как и Павловского тракта, 291, занимался "Сибресурс". Эта фирма вообще была партнером БКС последние четыре года. Но после того, как "Барнаулкапстрой" расторг договор с "Сибресурсом" из-за затянувшегося строительства дома на Павловском тракте, подрядчик бросил работы и на площадке "Клевер-парка". При этом якобы компания получила авансовый платеж, но не отработала его. Сейчас этот факт "Барнаулкапстрой" доказывает в суде.

"По двум домам (ул. Советской Армии, 83 и 83а, – прим. ред.) ведется вялотекущая работа, мы сейчас ищем инвестора, самим пока тяжело продолжать строительство теми темпами, которыми бы хотелось. "Сибресурс" не отработал деньги, полученные за возведение домов. Пока строительство не идет, квартиры мы не продаем, чтобы не было обманутых дольщиков. Как только найдем инвестора, так сразу начнем ускоренно продавать", – обещает Сергей Шумов.

Почему "сложный" квартал?

Квартал на ул. Советской Армии – первый барнаульский опыт реновации. В 2015 году "Барнаулкапстрой" выиграл аукцион на развитие застроенной территории в границах Советской Армии, Курской, Витебской и Матросова. Компания, по условиям контракта, была обязана расселить аварийные дома, подготовить проект планировки квартала и нанять генподрядчика для строительства ЖК и необходимых для района социальных объектов.

В начале 2016 года мэрия рассказала о проекте будущего квартала. На площади 4 га возвышались три 16-этажные и три 10-этажные высотки. На территории ЖК были запланированы прогулочные площадки, многоуровневая парковка и гостевой паркинг. Но из-за сложностей при расселении аварийных домов (не все собственники соглашались с суммами компенсации и шли в суды) строительство первых домов (на ул. Советской Армии, 83 и 83а) "Барнаулкапстрой" начал лишь в декабре 2019 года. Завершить объекты компания рассчитывала в 2022 году. Но с учетом простоя в течение девяти месяцев не исключено, что срок сдачи перенесут.