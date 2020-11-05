"Достался в нагрузку". Крупнейший застройщик Барнаула возводит ЖК в "сложном" квартале

Компания "Строительная перспектива", принадлежащая барнаульскому бизнесмену Андрею Комякову, приступила к возведению дома на ул. Советской Армии. Сейчас девелопер ведет подготовительные работы, а до конца года намерен получить разрешение на строительство и начать продажи квартир. Однако от участка предприниматель не в восторге: "Строительная перспектива" забрала его у компании "Барнаулкапстрой" (БКС), чтобы хоть как-то отбить деньги, вложенные в достройку проблемного дома на Павловском тракте, 291.
Сомнительные перспективы
Дом на ул. Советской Армии, 75, который возводит "Строительная перспектива", находится рядом с площадкой другого жилого комплекса – "Клевер-парка" от "Барнаулкапстроя". Андрей Комяков рассказал amic.ru, что его проект к "Клеверу" не имеет никакого отношения: это будет самостоятельный ЖК.
"В Барнауле был проект планировки этой территории, комплексная застройка (программа реновации квартала в границах ул. Советской Армии, Курской, Витебской и Матросова, – прим. ред.), туда входил и участок по данному адресу. Но мы представили свое видение. Сейчас готовим площадку, уже вывезли мусор, демонтировали недоснесенный дом, планируем в этом году получать разрешение на строительство. Дом будет монолитный, две секции, жилье эконом-класса: "гостинки", "однушки", "двушки", несколько "трешек" на этаже", – говорит Андрей Комяков.
По его словам, участок достался компании "в нагрузку". "Строительная перспектива" весной 2020 года помогла "Барнаулкапстрою" завершить долгострой на Павловском тракте, 291, вложив в проект почти 70 млн рублей.
Сдачу этого дома БКС неоднократно переносил из-за изменений в проектной документации и недостаточного финансирования объекта. Глава Барнаула Вячеслав Франк в феврале 2020 года пояснил: подрядчику (компании "Сибресурсу") не хватает на завершение работ 20 млн рублей.
Деньги так и не нашли, поэтому мэрия расторгла контакт с подрядчиком и пригласила инвестора для возведения дома. Им и стал руководитель "Строительной перспективы".
"Мне пришлось забрать участок, чтобы хоть как-то вернуть часть вложенных денег в дом на Павловском тракте. Я понял: если брошу этот объект, его едва ли когда-то сдадут. Пришлось достраивать. Тогда и родилась идея с участком на ул. Советской Армии. Около 3,5 месяца ушло на его юридическое оформление. Однако до сих пор за ними ("Барнаулкапстроем", – прим. ред.) долг около 8 млн рублей из 64 млн, вложенных мною в Павловский тракт, 291", – говорит бизнесмен.
Руководитель "Строительной перспективы" отмечает, что "не в восторге от локации", и переживает, что на рынке квартиры появятся слишком поздно.
"От этого участка ранее отказались все ведущие застройщики, которым "Барнаулкапстрой" делал предложение: "Жилищная инициатива", "Селф", "Адалин-Строй", "Алгоритм" и другие, никто не взялся. Да и я сомневаюсь в перспективности данной локации. Но там будет жилье эконом-класса, возможно, и "выстрелит" проект. Вот сейчас бы точно все квартиры "смели", но они выйдут на рынок месяца через полтора-два, не раньше. А что там будет из-за ковида – неизвестно", – отмечает он.
"Вялотекущая работа"
В следующем году рядом с ЖК на ул. Советской Армии, 75, начнется строительство других многоквартирных домов: в компании "Барнаулкапстрой" рассказали amic.ru, что уже сейчас готовят площадки.
"Заключено очередное соглашение на расселение людей в двух аварийных домах. Сейчас люди находятся во временном жилье, предоставленном комитетом ЖКХ. А мы начинаем процедуру расселения: но кто торопится – в суд, наверное, пойдет, кто не сильно обеспокоен – ждут, когда мы заплатим. На месте этих строений будет заложен новый дом", – отмечает руководитель "Барнаулкапстроя" Сергей Шумов.
При этом строительство домов по ул. Советской Армии, 83 и 83а (ЖК "Клевер-парк"), пока на паузе: Шумов пояснил, что сейчас компания ищет подрядчика, готового продолжить работы.
Дело в том, что возведением этого ЖК, как и Павловского тракта, 291, занимался "Сибресурс". Эта фирма вообще была партнером БКС последние четыре года. Но после того, как "Барнаулкапстрой" расторг договор с "Сибресурсом" из-за затянувшегося строительства дома на Павловском тракте, подрядчик бросил работы и на площадке "Клевер-парка". При этом якобы компания получила авансовый платеж, но не отработала его. Сейчас этот факт "Барнаулкапстрой" доказывает в суде.
"По двум домам (ул. Советской Армии, 83 и 83а, – прим. ред.) ведется вялотекущая работа, мы сейчас ищем инвестора, самим пока тяжело продолжать строительство теми темпами, которыми бы хотелось. "Сибресурс" не отработал деньги, полученные за возведение домов. Пока строительство не идет, квартиры мы не продаем, чтобы не было обманутых дольщиков. Как только найдем инвестора, так сразу начнем ускоренно продавать", – обещает Сергей Шумов.
Почему "сложный" квартал?
Квартал на ул. Советской Армии – первый барнаульский опыт реновации. В 2015 году "Барнаулкапстрой" выиграл аукцион на развитие застроенной территории в границах Советской Армии, Курской, Витебской и Матросова. Компания, по условиям контракта, была обязана расселить аварийные дома, подготовить проект планировки квартала и нанять генподрядчика для строительства ЖК и необходимых для района социальных объектов.
В начале 2016 года мэрия рассказала о проекте будущего квартала. На площади 4 га возвышались три 16-этажные и три 10-этажные высотки. На территории ЖК были запланированы прогулочные площадки, многоуровневая парковка и гостевой паркинг. Но из-за сложностей при расселении аварийных домов (не все собственники соглашались с суммами компенсации и шли в суды) строительство первых домов (на ул. Советской Армии, 83 и 83а) "Барнаулкапстрой" начал лишь в декабре 2019 года. Завершить объекты компания рассчитывала в 2022 году. Но с учетом простоя в течение девяти месяцев не исключено, что срок сдачи перенесут.
Комментарии
Это не проекты а полная туфта. Набахав этих свечек увеличится транспортная нагрузка по Советской Армии. Улица уже сегодня стоит колом а после "реализации" там вообще транспортный коллапс начнется. Были там двухэтажные бараки, так постройте пятиэтажки по современным проектам. Что вы лепите эту панельную мнгогоэтажную чушь устаревшую морально на 40 лет, где не попадя.
Что выгодно то и лепим
5.11.2020 08:29
АБОРИГЕН
Да плевать они хотели на удобства людей, когда перед глазами ДЕНЬГИ!!!!
Самое главное - урвать, а там хоть трава не расти!
Бабариген, а с пятиэтажек не встанет, да? Ну и экономическую составляющую строительства никто не отменял.
Абориген перекупи участок,
и сделай.
потом в каждой теме будешь коменты строчить.
ботало
5.11.2020 08:46
- гость -
Не встанет. Кроме строительства есть ещё и долгие десятилетия убытков в результате эксплуатации этих "шедевров" архитектуры. Многие почему то уверены что малоэтажное строительство невыгодно застройщику. Это чушь. Просто местные застройщики зажравшиеся боровы, наплевавшие на то что будет после того как они влепят это г...но, а плевать им позволяет подмазанная местная администрация.
5.11.2020 08:46
- гость -
То что ты ботало это очевидно, мог бы и не подписываться.
очевидно что греметь по клаве и раздавать советы, а так же хамить все что умеет делать это ничтожество аборигенное
Комякову хоть как-то надо подзаработать, ТЦ построил на Балтийской, а походу будет он пустоватый...
5.11.2020 09:02
- гость -
Пока очевидно только то что ты очередной не идентифицируемый анонимный дурачок, не более того.
Абориген прозженный тип, он так просто не сдастся. Он вас еще коралькой скрутит не на раз. Ему бы пойти в помощь в мэру, по градостроительству, но толи не берут, то ли мамка не отпускает. А так чувствуется знание, специалист пропадает.
А в чем Абориген не прав? А кто будет учитывать нагрузку по воде, теплу и свету? Они не рассчитаны на такой объем!
Геша копирует повадки Кала: та же безаппеляционность, такое же наклеивание ярлыков на оппонентов. Он думает, что таким образом он становится матёрее.
Нет, Геша. Своей мимикрией под человека с кличкой Кал ты выглядишь всё более ничтожным.
Я молчу про твои попытки казаться местным урбанистом - у тебя нет ни профильного образования, ни элементарных познаний в экономике, только наспех прочитанные темники от Варламова. Возможно, даже не прочитанные, а просмотренные на ютюбе.
И ты считаешь, что понабравшись верхушек, можешь раздавать всем советы?
5.11.2020 09:38
- гость -
Примерно 60% местных завсегдатает суть обсуждаемых проблем не интересна, они тут исключительно для того чтобы высраться скудными своими мыслишками и увести тему в сторону.