За 2020 год в алтайское животноводство инвестировали более 1,1 млрд рублей

За три квартала 2020 года в строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих объектов Алтайского края инвестировали более 1,1 миллиарда рублей. Различного рода работы провели на 106 региональных предприятиях.

Как сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства региона, мощность введенных в эксплуатацию помещений оценивается почти в 22 тысячи голов животных.

Ранее amic.ru писал, что экспорт рыбы и морепродуктов в Алтайском крае в 2020 году вырос на 25%.

В январе – августе 2020 года суммарная стоимость отгруженной на экспорт продукции составила 2,3 млн долларов. В большинстве случаев экспортировали рыбное филе (на 2,1 млн долларов).