Суд оставил в силе штраф алтайской активистке за маску с надписью "Путина в отставку"

Алтайский краевой суд оставил в силе штраф в 10 тысяч рублей барнаульской активистке Марии Пономаренко за маску с надписью "Путина в отставку". Об этом пишет "МБХ медиа" со ссылкой на адвоката "Общественного вердикта" Эрнеста Мезака.
По словам юриста, защите не удалось обжаловать решение районного суда, поскольку ни один из доводов не нашел отклика.
"Естественно, мы будем дальше обращаться с жалобой в Европейский суд. По нашему мнению, по трем основаниям мы можем утверждать, что привлечение к ответственности в данном случае было абсолютно произвольным", – заявил адвокат.
Напомним, что в сентябре Марию Пономаренко оштрафовали на 10 тысяч рублей за ношение маски с надписью "Путина в отставку". Тогда суд признал действия активистки "одиночным пикетом с использованием средств наглядной агитации, в роли которой выступила маска".
Комментарии
что-то мало - 10000.
и мозгов у нее нет. нужно было писать:
я лучше (вы)берите меня
Ну какая она активистка?Бузотерка обыкновенная-1 шт.Пиарщица себя любимой, и не более.Видел ее циркачество в трамвае с шайкой антимасочников,никаких чувств, кроме отвращения.Я то думал, страдальщица за всех угнетенных,а оно на самом деле...((
В Спортлото пишите. Там вас выслушают. И мало что-то - десяточку всего.
Уж лучше с Путиным, чем с такими "активистами".
Придумала как обратить на себя внимание.... пыжится. Корчит из себя очередную тихановскую видимо. Как это противно уже.
И еще одно немаловажное замечание:
Замоскворецкий суд Москвы признал «иностранным агентом» фонд «Общественный вердикт» согласно Закона РФ об НКО.
Фонд «Общественный вердикт» действует как неполитическая некоммерческая организация, среди учредителей Московская Хельсинкская группа и МОО «Открытая Россия» Михаила Ходорковского.
Надеюсь, всем всё понятно с этой Марусей?
и мозгов у нее нет. нужно было писать:
я лучше (вы)берите меня
а почему на своей маске она должна призывать к сексуальному контакту с тобой?
Мозгов-то и у тебя - кот наплакал