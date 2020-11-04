Суд оставил в силе штраф алтайской активистке за маску с надписью "Путина в отставку"

Алтайский краевой суд оставил в силе штраф в 10 тысяч рублей барнаульской активистке Марии Пономаренко за маску с надписью "Путина в отставку". Об этом пишет "МБХ медиа" со ссылкой на адвоката "Общественного вердикта" Эрнеста Мезака.

По словам юриста, защите не удалось обжаловать решение районного суда, поскольку ни один из доводов не нашел отклика.

"Естественно, мы будем дальше обращаться с жалобой в Европейский суд. По нашему мнению, по трем основаниям мы можем утверждать, что привлечение к ответственности в данном случае было абсолютно произвольным", – заявил адвокат.

Напомним, что в сентябре Марию Пономаренко оштрафовали на 10 тысяч рублей за ношение маски с надписью "Путина в отставку". Тогда суд признал действия активистки "одиночным пикетом с использованием средств наглядной агитации, в роли которой выступила маска".