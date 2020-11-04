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Суд оставил в силе штраф алтайской активистке за маску с надписью "Путина в отставку"

, ИА "Амител"
Защита Марии Пономаренко не согласна с решением суда
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Алтайский краевой суд оставил в силе штраф в 10 тысяч рублей барнаульской активистке Марии Пономаренко за маску с надписью "Путина в отставку". Об этом пишет "МБХ медиа" со ссылкой на адвоката "Общественного вердикта" Эрнеста Мезака.

По словам юриста, защите не удалось обжаловать решение районного суда, поскольку ни один из доводов не нашел отклика.

"Естественно, мы будем дальше обращаться с жалобой в Европейский суд. По нашему мнению, по трем основаниям мы можем утверждать, что привлечение к ответственности в данном случае было абсолютно произвольным", – заявил адвокат.

Напомним, что в сентябре Марию Пономаренко оштрафовали на 10 тысяч рублей за ношение маски с надписью "Путина в отставку". Тогда суд признал действия активистки "одиночным пикетом с использованием средств наглядной агитации, в роли которой выступила маска".

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

4.11.2020 14:14
- гость -

что-то мало - 10000.

и мозгов у нее нет. нужно было писать:
я лучше (вы)берите меня

4.11.2020 14:15
- гость -

Ну какая она активистка?Бузотерка обыкновенная-1 шт.Пиарщица себя любимой, и не более.Видел ее циркачество в трамвае с шайкой антимасочников,никаких чувств, кроме отвращения.Я то думал, страдальщица за всех угнетенных,а оно на самом деле...((

4.11.2020 14:26
- гость -

В Спортлото пишите. Там вас выслушают. И мало что-то - десяточку всего.

4.11.2020 14:28
- гость -

Уж лучше с Путиным, чем с такими "активистами".

4.11.2020 14:28
Просто

Придумала как обратить на себя внимание.... пыжится. Корчит из себя очередную тихановскую видимо. Как это противно уже.

4.11.2020 14:34
- гость -

И еще одно немаловажное замечание:
Замоскворецкий суд Москвы признал «иностранным агентом» фонд «Общественный вердикт» согласно Закона РФ об НКО.
Фонд «Общественный вердикт» действует как неполитическая некоммерческая организация, среди учредителей Московская Хельсинкская группа и МОО «Открытая Россия» Михаила Ходорковского.
Надеюсь, всем всё понятно с этой Марусей?

4.11.2020 14:34
- гость -

и мозгов у нее нет. нужно было писать:
я лучше (вы)берите меня

а почему на своей маске она должна призывать к сексуальному контакту с тобой?

Мозгов-то и у тебя - кот наплакал

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