Ношение маски с надписью "Путина в отставку" признали пикетом в Барнауле

Известную в узких кругах активистку Марию Пономаренко оштрафовали на 10 тысяч рублей за нарушение правил проведения публичного мероприятия, сообщает "Политинформатор.ру".
Как утверждает женщина и несколько свидетелей, она просто проходила мимо суда и остановилась, чтобы пообщаться со знакомым. Однако внимание правоохранителей привлекла ее маска, на которой было написано "Путина в отставку".
Суд поддержал позицию правоохранительных органов и признал действия Пономаренко "одиночным пикетом с использованием средств наглядной агитации, в роли которой выступила маска".
Примечательно, что Пономаренко уже не первый раз попадает под пристальное внимание полицейских. Как писал amic.ru в августе, ее обязали выплатить 10 тысяч рублей штрафа по делу об организации массовой акции, повлекшей нарушение порядка.
В протоколе правоохранителя сказано, что женщина "призывала, организовала и провела акцию под лозунгом "Покормим голубей", нарушив при ее проведении общественный порядок. Также подчеркивается, что Пономаренко выкрикивала в адрес полицейского оскорбительные слова "позор" и "позорники", а еще нарушила санитарные нормы.
Активистка, в свою очередь, обвиняет сотрудника полиции во лжи. По ее словам, в тот момент старший лейтенант не сообщил, что он работает в полиции и не представился. Также женщина уверяет, что страж порядка ударил ее локтем в грудь, но писать заявление ни она, ни инвалид, которого и пытался скрутить правоохранитель, не стала.
Комментарии
Ну да, это суд с Новиковым справиться не может, а с простым то человеком - в легкую!
Новиков в открытую наплевал на всю систему и система утерается!
Вот и еще один идиот (идиотка), призывающий к отставке президента. Давно пора же на этих не доделанных активистов-выскочек статью уголовную организовать. Ходят, хаят всех, не понимаю что же дальше будет. Ну ушел Путин в отставку и что???? Резко улучшится уровень жизни? или пенсия станет 200 тыр? Идиоты..
пассивисты считают, что они самые хитрож... а государство им раз за разом показывает. что на хитрую гайку всегда найдётся болт с винтом. Ну эта хоть сама подставляется. в отличии от великого отравленного европолитика, который под болты подставляет школоту.
23.09.2020 09:28
- гость -
"Нет Путина - нет России" /Володин/
* на всякий случай смертное себе наготове держите, ведь вечной жизни не бывает, придёт час - а у вас не собрано.
Н.да, слава Пу, ...
Странно, почему сторонники президента могут в открытую выражать своё мнение, а противники президента не могут. какая избирательная свобода слова.
23.09.2020 09:37
- гость -
Потому, что в УК РФ есть целая глава за ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОСНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА, там есть ответ на Ваш вопрос.
Дак а чёбы всех у кого что-то на одежде написано натягивать за пикет?!?!?!
Оооооо.... а если что цветное надето то ваще за пропоганду ЛГБТ!!!!
23.09.2020 09:52
- гость -
Дак пЫня с его подельниками уже давно на эту статью набрал походу или не?
Эта чокнутая летом у "Мира" стояла с таким же плакатом.
23.09.2020 10:02
месный, это ты о ком сейчас?
Посмотрел ее инстаграм, девица явно с отклонениями в психике. И откуда она взялась у нас в Барнауле? Нам Рау хватает! Или Филипыч себе молодую подружку нашел, у него талант клоунов психических находить.
23.09.2020 10:05
- гость -
Ты это о чём?
23.09.2020 09:28
- гость -
"Нет Путина - нет России" /Володин/
* на всякий случай смертное себе наготове держите, ведь вечной жизни не бывает, придёт час - а у вас не собрано.
калибр в смертном уже лет 30 как ходит,но даже в аду его отказываются принимать
( ты проверь не в Новичке ли исподнее , а то "мученик" твой штаны и исподнее просит вернуть себе которое в Новичке, жинка в стиралке простирнет и шоу маст го уон)
23.09.2020 10:11
месный, про кого ты все время бухтишь?Пыня, это кто?Друган твой?
23.09.2020 10:28
- гость -
Это скорее твой друган. Эшнег штоли? Провокатор хренов!
Обоснованное требование - ведь Путин с 2008 года больше не имел права быть Президентом!
0928 Зажрались. Сами не знают что хотят.
Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что Алексей Навальный мог сам случайно выпить яд «по неустановленным причинам» и отравиться.
Таким образом Путин признает отравление, но практически дает прямое указание своим сатрапам открыть уголовное дело в отношении Навального!!!
Свобода слова она такая свободная
23.09.2020 10:48
- гость -
Враньё
«Владимир Путин подчеркнул Макрону неуместность голословных, ни на чем не основанных обвинений российской стороны в данном контексте».
Был недавно в Питере. Люди с табличками призывают на разные экскурсии,организуя тем самым массовые акции, стоят прямо у Зимнего дворца. И никто их не трогает. ))
23.09.2020 10:59
@@
Да по любой улице пойди там много таких табличек везде будет!
23.09.2020 10:59
@@
Смотрите куклы пр крошку цахеса - вову трогать нельзя...
23.09.2020 10:36
месный, ты хоть понимаешь значение слов, которые ты здесь пишешь?
23.09.2020 10:55
- гость -
Врёте именно Вы!
Вот что пишет коммерсант - "По утверждению газеты, российский президент также предположил, что господин Навальный сам проглотил яд, не объяснив при этом, почему. Владимир Путин, пишет Le Monde, также заметил, что «Новичок» куда менее сложная субстанция, чем считается. В ответ господин Макрон отверг версию и латвийского следа и того, что господин Навальный мог принять яд сам".
Если делает такие заявления значит невменяем и достоин отставки!
23.09.2020 10:18
++++++++++++
Зря так , вЪюноша ,если что - я слежу за своим здоровьем ради мечты простудиться на похоронах твоих и тебе подобных троллейботов.
* мои года - моё богатство, и я его нажил праведным трудом, получив взамен достойную пенсию и уважение окружающих, а вот доживёшь ли ты до подобного "богатства" - баальшой вопрос.
** В пятницу у Никольского Собора встречаемся - подам на пирожок с капустой.
Ну уж, желтейшая газетёнка Le Monde конечно точно всё знает ! Ха-Ха-Ха !
Надежды(МЕЧТЫ) ЮНОШЕЙ ПИТАЮТ..
НЕ ПРОСТУДИСЬ ДЕДА
И НЕ ШЛЯЙСЯ В МНОГОЛЮДНЫХ МЕСТАХ КОГДА ТЕБЕ ЗА 65
СИДИШЬ СЕБЕ И СИДИ СТУЧИ ПО КЛАВЕ
ВОНЮЧИЙ СТАРЫЙ