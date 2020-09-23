Ношение маски с надписью "Путина в отставку" признали пикетом в Барнауле

Известную в узких кругах активистку Марию Пономаренко оштрафовали на 10 тысяч рублей за нарушение правил проведения публичного мероприятия, сообщает "Политинформатор.ру".

Как утверждает женщина и несколько свидетелей, она просто проходила мимо суда и остановилась, чтобы пообщаться со знакомым. Однако внимание правоохранителей привлекла ее маска, на которой было написано "Путина в отставку".

Суд поддержал позицию правоохранительных органов и признал действия Пономаренко "одиночным пикетом с использованием средств наглядной агитации, в роли которой выступила маска".

Примечательно, что Пономаренко уже не первый раз попадает под пристальное внимание полицейских. Как писал amic.ru в августе, ее обязали выплатить 10 тысяч рублей штрафа по делу об организации массовой акции, повлекшей нарушение порядка.

В протоколе правоохранителя сказано, что женщина "призывала, организовала и провела акцию под лозунгом "Покормим голубей", нарушив при ее проведении общественный порядок. Также подчеркивается, что Пономаренко выкрикивала в адрес полицейского оскорбительные слова "позор" и "позорники", а еще нарушила санитарные нормы.

Активистка, в свою очередь, обвиняет сотрудника полиции во лжи. По ее словам, в тот момент старший лейтенант не сообщил, что он работает в полиции и не представился. Также женщина уверяет, что страж порядка ударил ее локтем в грудь, но писать заявление ни она, ни инвалид, которого и пытался скрутить правоохранитель, не стала.