Хоккеисты "Динамо-Алтай" еще два раза проиграли "Чебоксарам"

Хоккеисты "Динамо-Алтай" еще дважды проиграли "Чебоксарам". Очередные матчи первенства ВХЛ состоялись 3 и 4 ноября на льду чувашской команды.

Во вторник барнаульцы уступили с результатом 1:4, а в завершающем поединке четырехматчевой серии в упорной борьбе потерпели поражение со счетом 3:4.

Напомним, ранее хоккеисты "Динамо-Алтай" проиграли "Чебоксарам" с результатами 2:4 и 1:4. Таким образом, барнаульцы на этом выезде не сумели набрать ни одного очка и опустились на второе место турнирной таблицы, уступив лидерство как раз "Чебоксарам".

Чувашские хоккеисты теперь опережают "Динамо-Алтай" на пять очков. Следующие матчи барнаульцы проведут на своем льду против курганского "Юниора". Встречи должны состояться 11, 12, 14 и 15 ноября.