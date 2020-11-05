Штаб Трампа потребовал приостановить подсчет голосов в нескольких штатах

Штабы Дональда Трампа подали иски о приостановлении подсчета голосов в штатах Джорджия, Пенсильвания и Мичиган. Этим заложена основа для оспаривания результатов выборов.

Губернатор Пенсильвании отметил, что готов в суде сопротивляться требованию штаба Трампа. По его словам, "это неправильно, так как идет вразрез с основными принципами демократии".

Директор избирательного округа Фултон в штате Джорджия рассказал, что все голоса в округе будут подсчитаны к концу ночи. По его оценкам, команде предстоит посчитать более 142 тысяч голосов, пишет "Интерфакс".

Ранее amic.ru писал о том, что в сенате штата Делавэр появится сенатор-трансгендер. Таким образом, Сара Макбрайд стала первым сенатором-трансгендером в истории страны.