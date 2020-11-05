Трансгендер впервые займет место в сенате США

Сара Макбрайд – первый трансгендер в истории США, которого избрали в сенат на уровне штата. Она будет работать в законодательном собрании штата Делавэр, пишет РИА Новости.
"Мы сделали это. Мы победили на всеобщих выборах. Спасибо, спасибо, спасибо", – написала на своей странице в Instagram Сара.
Она работала стажером в Белом доме во время президентства Барака Обамы и пресс-секретарем фонда Human Rights Campaign, а дальнейшую карьеру выстраивала за счет отстаивания прав ЛГБТ-сообщества, однако в сенат Сара баллотировалась с программами по медицинскому обслуживанию, оплачиваемым отпускам и уголовной реформе.
Комментарии
И что? Вон в нашем сенате одни пи...
СРАМОТА...
Ну и что такого что трансгендер?Главное чтоб человек был хороший.
Такие новости как лакмусовая бумажка, определяющая различного рода консерваторов, сталинистов, коммунистов, верующих и других плохо образованных групп населения.
Ну трансгендер и что? Вот у нас вся власть официально гетеросексуальная, а по факту п...р на п...ре сидит и п...ом погоняет.
Если у человека в голове путаница, оно не знает мужчина оно или женщина, простые истины. Что хорошего такое оно принесет в законы, в общество? Узаконит извращенцев подобных себе?
Абориген, не стоит так кричать о своих пристрастиях. Все и так понимают КТО вы.
Обессиленная беспорядочными непонятно какими сношениями,что она может привнести в законодательный орган штата?
5.11.2020 09:32
- гость -
Я по четвергам не подаю, побирайся в другом месте.
5.11.2020 09:35
- гость -
Почему беспорядочными? Почему обессиленная?
Милонов, Мизулина, Стебенкова и ещё куча законотворцев чем обессилены когда выползают из своих вонючих углов со своими вонючими инициативами?
5.11.2020 09:32
- гость
Ну и кто мы?
А сам то ты кто, раз так тщятельно скрываешся за безликим гостем, есть зачем да?
Лечиться тебе надо,Боря.
5.11.2020 09:46
BlackBoss
Ну кто ты все и так понимают. Не будем же мы публично тебе давать характеристику.
И то, что ты вписываешься за Аборигена тоже красноречиво.
Ваш голубой кружок уже не скрывает своих пристрастий.
что она может привнести в законодательный орган штата?
А что вы так за штаты переживаете? Посмотрели бы лучше на нашу думу, где её члены с мальчиками в бане... , а потом эти мальчики губернаторами становятся.