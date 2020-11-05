Трансгендер впервые займет место в сенате США

Сара Макбрайд – первый трансгендер в истории США, которого избрали в сенат на уровне штата. Она будет работать в законодательном собрании штата Делавэр, пишет РИА Новости.

"Мы сделали это. Мы победили на всеобщих выборах. Спасибо, спасибо, спасибо", – написала на своей странице в Instagram Сара.

Она работала стажером в Белом доме во время президентства Барака Обамы и пресс-секретарем фонда Human Rights Campaign, а дальнейшую карьеру выстраивала за счет отстаивания прав ЛГБТ-сообщества, однако в сенат Сара баллотировалась с программами по медицинскому обслуживанию, оплачиваемым отпускам и уголовной реформе.