Спортсмены высказались против награждения Хабиба Нурмагомедова званием Героя России

Депутат Госдумы Гаджимурд Омаров выступил с идеей наградить бойца ММА Хабиба Нурмагомедова званием Героя России. Против такой инициативы выступили другой боец смешанного стиля Александр Шлеменко, бывший российский боксер Константин Цзю и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

По мнению самого Омарова, Нурмагомедов является достойным примером для подражания подрастающего поколения. Как отметил депутат, боец является "простым мальчишкой, который упорными тренировками достиг большого успеха".

С его предложением не согласился боец ММА Александр Шлеменко. По его словам, это "все-таки перебой".

"Для меня герой тот, кто жертвует собой ради одного или нескольких людей. Я так воспитан. Пожарные, люди на войне, которые спасают других. Да, у Хабиба есть заслуги, которые никто не отрицает. Но это коммерческий вид спорта", – цитирует Шлеменко "Лента.ру".

Другой спортсмен, бывший боксер Константин Дзю отметил, что более подходящим для Нурмагомедова стало бы звание заслуженного мастера спорта, а со званием Героя России "это все-таки несопоставимые вещи".

К спортсменам присоединился и комментатор Дмитрий Губерниев. Он предложил не спешить и посмотреть на реакцию остальных депутатов Госдумы, напомнив, что в стране есть и другое подходящее звание – Герой труда.

Напомним, что чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. Последний поединок 32-летнего российского бойца состоялся 24 октября, где российский спортсмен удушающим приемом одолел американца Джастина Гейджи.