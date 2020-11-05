Спортсмены высказались против награждения Хабиба Нурмагомедова званием Героя России

Депутат Госдумы Гаджимурд Омаров выступил с идеей наградить бойца ММА Хабиба Нурмагомедова званием Героя России. Против такой инициативы выступили другой боец смешанного стиля Александр Шлеменко, бывший российский боксер Константин Цзю и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
По мнению самого Омарова, Нурмагомедов является достойным примером для подражания подрастающего поколения. Как отметил депутат, боец является "простым мальчишкой, который упорными тренировками достиг большого успеха".
С его предложением не согласился боец ММА Александр Шлеменко. По его словам, это "все-таки перебой".
"Для меня герой тот, кто жертвует собой ради одного или нескольких людей. Я так воспитан. Пожарные, люди на войне, которые спасают других. Да, у Хабиба есть заслуги, которые никто не отрицает. Но это коммерческий вид спорта", – цитирует Шлеменко "Лента.ру".
Другой спортсмен, бывший боксер Константин Дзю отметил, что более подходящим для Нурмагомедова стало бы звание заслуженного мастера спорта, а со званием Героя России "это все-таки несопоставимые вещи".
К спортсменам присоединился и комментатор Дмитрий Губерниев. Он предложил не спешить и посмотреть на реакцию остальных депутатов Госдумы, напомнив, что в стране есть и другое подходящее звание – Герой труда.
Напомним, что чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. Последний поединок 32-летнего российского бойца состоялся 24 октября, где российский спортсмен удушающим приемом одолел американца Джастина Гейджи.
Комментарии
какой Герой России/Герой труда?
там мозги потекли что ли у кого-то?
чувак бабки зарабатывал
Шойгу, Сергей Кужугетович
Кириенко, Сергей Владиленович
Чемезов, Сергей Викторович
Борисов, Юрий Иванович
Победителей не судят...
Очевидно что власть старается подмазаться к Нурмагомедову чтобы и дальше использовать его в своих целях. Самое время плюнуть в харю всей этой путинской своре. Надеюсь у него на это ума хватит.
Кадыров Рамзан Ахматович
Даудов Магомед Хожахмедович
А что такого би-би-би-п сделал что ему звезду героя России? Кому-то в морду дал удачно.
Разве Герои прыгают полуголыми в клетке?
А Героя России сейчас за что-то важное дают? А то в кого не плюнь нынче...
"Герой России Рамзан Кадыров в свое время обвинил другого Героя России,
Сулима Ямадаева, в причастности к убийству своего отца, Героя России
Ахмада Кадырова. Герой России Сулим Ямадаев убит в Дубае и по обвинению
в его убийстве дубайская полиция объявила в международный розыск Героя России Адама Делимханова. Брат убитого Героя России, Руслан Ямадаев,
тоже Герой России, ранее убит в Москве"
Дискредитация наград и званий. Кто-то победил в турнире или дожил до юбилея - госнаграда. А кто-то выполняет свой долг с риском для жизни - ах как много им платят бюджетных денег. Введите награду Герой местечкового значения (деревни, аула, полустанка...) и награждайте. Депутатов за такие предложения выгонять с насиженных мест...
Живет в США, тренируется в США, а герой почему-то России...
Дискредитация наград и званий.
Попробуйте угадать фамилию того, кто делает Героями России очень сомнительных лиц?
путин давно дискредитировал все звания и награды, раздавая их всяким негодяям.
А Хабиб, если настоящий герой, пусть едет в Китай и заступается за свою религию, а то там муслимам бороды насильно стригут, мечети разрушают, муслимских подростков в лагеря на перевоспитание отправляют. А то все его геройство - фото Макрона с отпечатком подошвы на лице в инстаграмме разместить, а китайцам за обиду ислама надавать по морде выпрыгнув из клетки слабо?
В исламе запрещены удары человеку в лицо. А насчёт Героя труда. В моём понимании труд это общественно полезное занятие. Профессиональных спортсменов вообще трудно отнести к людям занимающимся полезным трудом.
5.11.2020 12:12
Итальянец
Первое предложение звучит как будто речь идет о виде спорта.)
Хабибу похоже стелят в депутаты госдуры тропинку???
НЕ чему уже не УДИВЛЮСЬ. Были такие примеры что пот по спине тек. А настоящие герои у нас не в счет. ДЕПУТАТЫ!!! Сколько примеров пожарников, врачей,офицеров. Бездельники дыру в штанах протирают лучше больным детям скинулись со своих зарплат.
ТОШНИТ УЖЕ ОТ ИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ и ЗАКОНОВ.
Как отметил депутат, боец является "простым мальчишкой, который упорными тренировками достиг большого успеха".
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Это конечно невероятный успех - набил морды другим, менее успешным..... Генерала ему ещё дайте. И золотой пистолет как главнохче. Даже не верится, что я такой цирк наблюдаю, Салтыкова-Щедрина читал в школе, смеялся тогдашней глупости - тёмные люди, тёмное время... А теперь ещё лохмаче....