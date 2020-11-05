В барнаульском баре нашли нарушения ковидных ограничений

Фото: пресс-центр администрации Барнаула

Очередной рейд провели по развлекательным заведениям в Барнауле. Вечером 3 ноября сотрудники администрации Центрального района, Роспотребнадзора и полиции посетили четыре точки: бар Che Guevara, бар-ресторан "Опера", кальян-караоке "Хоттабыч", бар "Крыша".

Нарушителей нашли в Che Guevara. Руководству направили соответствующие претензии. Как отмечает пресс-центр мэрии, в минувшие выходные полицейские уже выявляли нарушения в работе этого бара.

Напомним, согласно новой редакции губернаторского указа, с 23:00 до 6:00 часов запрещено проводить зрелищно-развлекательные и досуговые мероприятия. В первый раз юрлиц могут либо просто предупредить, либо оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей. За повторное несоблюдение антиковидных мер грозит штраф до 1 млн рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.