Четверг, 5 Ноябрь, 14:08

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 80
€ 93,34
3°


1693454 +0
Обь
67см -6

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный город"Освобожденные убийцы"Коронавирус на Алтае
Новости

В барнаульском баре нашли нарушения ковидных ограничений

, ИА "Амител"
Всего специалисты проверили четыре заведения в центре города

Фото: пресс-центр администрации Барнаула

Очередной рейд провели по развлекательным заведениям в Барнауле. Вечером 3 ноября сотрудники администрации Центрального района, Роспотребнадзора и полиции посетили четыре точки: бар Che Guevara, бар-ресторан "Опера", кальян-караоке "Хоттабыч", бар "Крыша".

Нарушителей нашли в Che Guevara. Руководству направили соответствующие претензии. Как отмечает пресс-центр мэрии, в минувшие выходные полицейские уже выявляли нарушения в работе этого бара.

Напомним, согласно новой редакции губернаторского указа, с 23:00 до 6:00 часов запрещено проводить зрелищно-развлекательные и досуговые мероприятия. В первый раз юрлиц могут либо просто предупредить, либо оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей. За повторное несоблюдение антиковидных мер грозит штраф до 1 млн рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Материалы по теме

 

 

Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

5.11.2020 12:26
гость

казна пустеет, пополнять нужно любыми способами

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
Loading...
14:06
Магистрантка АлтГТУ стала победителем престижного международного конкурса 0
13:55
В России предложили избирать школьных директоров 0
13:43
163 новых случая заражения COVID-19 подтвердили в Республике Алтай 0
13:31
Жительница Омска потребовала отставки главы регионального Минздрава 5
13:17
Владимир Путин назвал Алтай шикарным местом 3
13:04
"Ростелеком" запустил продажу электронных полисов ОСАГО 0
12:54
Здание "Посуда Центра" в Барнауле продолжают готовить под ковидный госпиталь 14
12:40
Артем Дзюба обвинил россиян в неумении "переживать за своих" 9
12:28
Жительница Алтайского края хотела устроиться на работу, но попала к мошенникам 0
12:15
Самые грациозные и смешные. Жюри выбрало победителей конкурса "Главная кошка" 1
12:02
Спасибо, барнаульцы! Мемы о выборах в США заполонили Сеть 6
11:55
На него жаловались Карлину и обвиняли в экстремизме. Умер режиссер Илья Ротенберг 2
11:45
В барнаульском баре нашли нарушения ковидных ограничений 1
11:32
Госдума хочет ужесточить правила оборота оружия в России 11
11:19
Жителю Алтайского края пересадили в руку часть кости таза и удалили опухоль в кисти 3
11:07
В ОБСЕ назвали жалобы Трампа на нарушения необоснованными 2
10:54
Проблему обманутых дольщиков обсудят в мэрии Барнаула 3
10:42
Спортсмены высказались против награждения Хабиба Нурмагомедова званием Героя России 17
10:30
Автомобилисты рассказали о сильном гололеде на трассе в Алтайском крае 5
10:17
Больше никаких уколов. Как предприниматели могут помочь детям с сахарным диабетом 0
10:05
Барнаульским студентам рассказывают, как не стать экстремистами 9
09:57
Штаб Трампа потребовал приостановить подсчет голосов в нескольких штатах 10
09:45
Рецидивист в Барнауле избил пенсионера за 50 рублей 1
09:32
Иосиф Пригожин обвинил Шнура и Моргенштерна в развращении молодежи 16
09:17
Норок массово уничтожают в Дании, чтобы остановить коронавирус 9
09:03
Шик, блеск и цветная пена. Где помыть автомобиль быстрее чем за 10 минут 13
08:51
Трансгендер впервые займет место в сенате США 20
08:32
Жители алтайского села уже несколько недель живут без водоснабжения 11
08:18
"Достался в нагрузку". Крупнейший застройщик Барнаула возводит ЖК в "сложном" квартале 36
08:05
Сила света: как победить рак и предраковые состояния, омолодить женскую интимную зону 0
07:46
Хоккеисты "Динамо-Алтай" еще два раза проиграли "Чебоксарам" 1
07:28
Эксперты назвали малоизвестный симптом коронавируса 3
07:03
Барнаульского бизнесмена уличили в неуплате 23 млн рублей налогов 5
06:49
Елена Степаненко усомнилась, что новая супруга Петросяна родила сына от него 4
06:33
Пушистый Тираннозавр. Кот без передних лапок стал новой звездой Сети 0
06:01
Мокрый снег и шквалистый ветер. Прогноз погоды в Алтайском крае на 5 ноября 0
23:48
Такой день. "Русский марш" в Барнауле и крупный ночной пожар 1
23:29
Трамп рассказал об "очень странных" результатах на выборах в США 20
22:57
Путин поддержал идею закрепить в ООН защиту чувств верующих 14
22:26
Экс-прокурор Барнаула получил большой пост в Нижегородской области 0
21:53
"Обязана заводам Бийска, Барнаула". Обь назвали грязнейшей рекой России 7
21:24
Алтайский рецидивист ограбил женщину на третий день после освобождения 1
20:52
Сильный шторм накроет Алтайский край 1
20:20
Алтайский полицейский руками остановил машину с пьяным водителем 2
19:49
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 220 1
19:19
Премьер-министр Словении поздравил Трампа с победой на выборах 7
18:46
Томенко обсудил с делегатами проведение Кубка мира по гребле в Барнауле 3
18:18
Дополнительные места для больных коронавирусом создадут в Бийске 0
17:48
В АлтГУ перепутали цвета флага в поздравлении с Днем народного единства 16
17:16
Ковидные госпитали Алтайского края заполнены на 90% 35

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.