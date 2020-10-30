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Новости

Ночные мероприятия запретили в Алтайском крае из-за COVID-19

, ИА "Амител"
Соответствующий указ подписал губернатор Виктор Томенко

Фото: Telegram-канал "Ленина, 59"

С 30 октября в Алтайском крае запрещено проведение зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий с 23:00 до 6:00. Соответствующий указ подписал губернатор  Виктор Томенко.

Как пишет Telegram-канал "Ленина, 59", глава региона принял решение на основании постановления главного санитарного врача РФ Анны Поповой и рекомендации местного Роспотребнадзора.

Кроме того, указ расширили списком мест, где необходимо использование гигиенических масок – теперь индивидуальные средства защиты обязательно нужно надевать в такси, на территории парковок и в лифтах.

Указ начинает действовать с даты его официальной публикации.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

30.10.2020 10:58
- гость -

Походу вирус по ночам передаётся. Ещё бы чего не заставили надевать на парковках и лифтах. Указ все таки.

30.10.2020 10:59
- гость -

Почему все подобные указы без гербовых печатей и подписей. Эта бумажка имеет юридическую силу?

30.10.2020 11:02
- гость -

Вирус днем спит и ждет когда народ поползет в клубешники, а там он их и накроет по полной)))

30.10.2020 11:03
WTF ?

Какого , с сайтом случилось !!??
И так были вопросики, НО ЭТО жесть же!!
Как его теперь читать-то вообще??
ВЫ ЧЕГО ТАМ , РЕБЯТА !???

30.10.2020 11:03
Как то так

Господа комментаторы, если вы такие грамотные напишите ваши претензии в прокуратуру, подайте на администрацию в суд, можете так же пожаловаться в спортлото.

30.10.2020 11:10
- гость -

Актуальнейшая мера, хоть и крайне болезненная. Мы верим, что наш губернатор продолжит наносить сокрушительные, ещё более мощные, удары по паньдимии до полной и безоговорочной победы.

30.10.2020 11:11
- гость -

11:03
Можно еще в Гаагу, но им сейчас не до этого.
"Европейские проститутки остались без денег из-за коронавируса"

30.10.2020 11:22
- гость -

Там как раз зараза и разносится.

30.10.2020 11:28
- гость -

30.10.2020 11:03
WTF ?
Какого , с сайтом случилось !!??
И так были вопросики, НО ЭТО жесть же!!

Дизайнеры пробили очередное дно. С телефона, в мобильной версии, кашу сделали. С компа "прыгающий" дизайн по полминуты не дает комменты читать.
Юзабилити все хуже, рекламы все больше.
Старинная текстовая лента была много лучше.
Но на читателя пофиг. Надо больше рекламы и кликбейтных заголовков!

30.10.2020 11:31
- гость -

Так победим!

30.10.2020 11:40
- гость -

А зачем вообще ночные клубы? Притоны для наркоты и съема и больше ничего. А потом читаем криминальные сводки.

30.10.2020 11:47
- гость -

Я знаю одно место, где по ночам, тайно, проводят свои сборища филателисты.
Как думаете? Заложить их мадам ПОповой?

30.10.2020 11:56
- гость -

Ну и что.

30.10.2020 12:06
- гость -

Соглашусь, уежичный дизайн, совсем за идиотов держат. Прощай амик

30.10.2020 12:10
- гость -

30.10.2020 12:06
- гость -
Скатертью дорога!

30.10.2020 12:19
- гость -

30.10.2020 12:06
- гость -
нытик. приспосабливайся.

30.10.2020 12:33
Маргарита

Вот вы все возмущаетесь и смеётесь. А у меня заразились дочь и зять. А с ними еще две семьи. то есть всего за раз 6 человек. 5 человек в легкой форме а моя дочь в средней. До сих пор температура 38 37 скачет, головная боль, ломит крутит, страшная слабость. Врачи не приходят. тесты не делают. По знакомству сделали. короновирус подтвердился. Антибиотиков нужных нет. Консультации врачей нет. Они просто не приходят. К ним не пойдешь. Записали на 29 но это пока не знали что есть вирус. Теперь сказали ждите. придут. Вчера уже начали колоть сильные препараты. Вы не знаете как это страшно. Лекарства доставала по знакомым. Брат в деревне с двухсторонней пневмонией, с температурой 39 в районную больницу не положили нет ни врачей ни лекарств. Сказали ищи лекарство иначе тебе конец. Я так же как и вы не сильно верила и думала нас не коснется. Нет коснулось. И дочери сказали колите пока не поздно. Так что хорошие мои поживите пока без этих мероприятий.

30.10.2020 14:08
Горожанин

Как вы лечите вирус антибиотиками??? То есть вирусную пневмонию?

30.10.2020 14:37
- гость -

30.10.2020 12:33
Маргарита

а чем поход в клуб отличается от похода в магазин ЕВРОПА, ГАЛЭКСИ, АРЕНА?
там такие же фудкорты на которых люди питаются без масок и не соблюдая гигиенические нормы.

если закрывать то закрывайте все или поход в ТЦ за новыми сапогами отличается от похода в театр или кафе после 23-00?

просто как эти меры кого-то спасут?

а вот отсутствие лекарств и не готовность к осенней волне, про которую все говорили ляжет на плечи 4-5 ночных клубов в городе )))

XII. Стрекоза и Муравей

Попрыгунья Стрекоза
Лето красное пропела;
Оглянуться не успела,
Как зима катит в глаза.
Помертвело чисто поле;
Нет уж дней тех светлых боле,
Как под каждым ей листком
Был готов и стол, и дом.

30.10.2020 14:55
гость

Это чё, и тёлок после 23-х вызывать нельзя? Они-же оказывают услуги досуга.

30.10.2020 18:06
Гость

И что? Кто-то верит, что они закроются? Не смешите. Они найдут лазейки. Вон Крыша пишет, что у них режим работы прежний.

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