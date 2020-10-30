Ночные мероприятия запретили в Алтайском крае из-за COVID-19

Фото: Telegram-канал "Ленина, 59"

С 30 октября в Алтайском крае запрещено проведение зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий с 23:00 до 6:00. Соответствующий указ подписал губернатор Виктор Томенко.

Как пишет Telegram-канал "Ленина, 59", глава региона принял решение на основании постановления главного санитарного врача РФ Анны Поповой и рекомендации местного Роспотребнадзора.

Кроме того, указ расширили списком мест, где необходимо использование гигиенических масок – теперь индивидуальные средства защиты обязательно нужно надевать в такси, на территории парковок и в лифтах.

Указ начинает действовать с даты его официальной публикации.