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Запуск "Ласточки" из Барнаула в Новосибирск вновь перенесли. Теперь на 2021 год

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Планировалось, что скоростной поезд начнет ходить с декабря 2020-го
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Российские железные дороги отложили запуск первого в Сибири скоростного поезда "Ласточка" между Новосибирском и Барнаулом. Изначально в компании планировали, что она начнет ходить с декабря 2020 года. Однако на фоне падения пассажиропотока в электричках в Алтайском крае на 30% из-за пандемии, запуск скоростного поезда временно перенесли. В инвестиционной программе РЖД на 2021 год, которая сейчас находится на рассмотрении в правительстве страны, уже заложены средства на "Ласточку" до Новосибирска в размере 3 трлн рублей. Власти Алтайского края уверены, что ждать скоростного поезда жителям регионов осталось недолго. Результат того стоит.

Когда состоится запуск "Ласточки"?

Как пояснил заместитель министра транспорта региона Дмитрий Коровин, в руководстве РЖД от идеи запуска поезда, несмотря на убытки от коронавируса, не отказываются. Создана рабочая группа, в которую, помимо железнодорожников, вошли представители Новосибирской области и Алтайского края. Все технические вопросы открытия движения уже решены. Специалистам осталось только определиться, где построить депо для обслуживания поездов, а также просчитать тарифы и выстроить логистику.

"Сейчас обсуждается на уровне правительства страны инвестиционная программа РЖД. В ней заложено открытие поезда из Барнаула в Новосибирск. Проект рентабельный. Стоимость билетов будет ниже, чем на автобус. Люди смогут ездить между двумя городами с комфортом", – пояснил amic.ru Дмитрий Коровин.

Нынешний перенос запуска – не первый. Скоростной поезд должен был начать ходить еще много лет назад. В 2014 году на "Ласточке" прокатился губернатор Александр Карлин, пообещав, что ее запустят в ближайшее время. Но этого так и не случилось. Запуск поезда на постоянной основе откладывали потом еще несколько раз. В 2019 году запуск скоростного поезда уже пообещал общественник Илья Зотов, но региональный Минтранс опроверг данное заявление. Однако позже в РЖД все же анонсировали проект, назвав даже конкретный месяц старта: декабрь 2020 года. Однако этого вновь не произошло.

Что нужно сделать для запуска?

Как неоднократно писал amic.ru, скоростные электропоезда "Ласточка" выпускаются на заводе "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме Свердловской области. В первый год после запуска РЖД купят несколько поездов и вагонов, которые отдадут "Алтай-Пригороду" в аренду.

По плану властей и РЖД, "Ласточка" будет отправляться в столицу Сибири из Барнаула в 6-7 утра. В дороге пассажиров ждут четыре остановки, включая станцию Черепаново, где традиционно выходит много пассажиров. Обратно в Барнаул поезд будет отправляться уже поздно вечером. Такой график предлагают сделать для удобства людей, которые ездят в Новосибирск в командировку.

Цена на билет составит около 500 рублей. По мнению властей двух регионов, это позволит разгрузить федеральную трассу на участке от Новосибирска до Барнаула. Поезд может одновременно перевезти около 350 человек. Между сиденьями находятся электророзетки, чтобы пассажиры могли подзарядить свои девайсы в пути. В туалетах установлены сенсорные смесители. Для того чтобы из крана полилась вода, достаточно просто подержать под ним руки.

В каждом вагоне есть мусорный контейнер, а также электронное табло, которое показывает время и температуру воздуха. Для удобства пассажиров с ограниченными возможностями есть специальный подъемник, который управляется с пульта.

Согласно планам РЖД, в ближайшие годы будут открыты направления от Новосибирска до Омска, Кемерова, Томска, Барнаула и Новокузнецка. Для этого нужно модернизировать существующие депо и построить новые, определить пропускную способность железнодорожных линий, выбрать перевозчика.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

6.11.2020 07:05
- гость -

Никогда не было, и вот опять.

6.11.2020 07:07
- гость -

в правительстве страны, уже заложены средства на "Ласточку" до Новосибирска в размере 3 трлн рублей

Надеюсь, это шутка?

6.11.2020 07:12
гость

В инвестиционной программе РЖД на 2021 год, которая сейчас находится на рассмотрении в правительстве страны, уже заложены средства на "Ласточку" до Новосибирска в размере 3 трлн рублей. Власти Алтайского края уверены, что ждать скоростного поезда жителям регионов осталось недолго. Результат того стоит.
----------
3 триллиона - какая то фантастик?

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