Активист установил памятник Карлину у здания краевой администрации

Алтайский активист Виктор Морозов установил памятник Александру Карлину у здания краевой администрации. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"По многочисленным просьбам земляков переустановил народный памятник экс-губернатору Карлину – у краевой администрации, по месту его бывшей работы. За развал промышленности, за развал здравоохранения, за низкие зарплаты!" – написал мужчина под фотографией.
Ранее amic.ru писал о том, что арт-объект "Очки Джона Леннона" в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь" включили в сотню самых необычных скульптур в России.
Комментарии
поддерживаю!
молодец
Строителей, торговлю не смог развалить.
Виктор , Вы дурак...
Томенко попросил?
5.11.2020 18:44
- гость -
Виктор , Вы дурак...
Успокойся, Шурик, памятник тебе по делу поставлен, не комплексуй, что заслужил то заслужил, какой ты, такой и памятник.
А теперь то зачем, когда рулил бы поставил. Смелый, как в анекдоте про льва в капкане и зайца.
В памятнике не хватает топора в голове, как заслуженному лесорубу.
Смелый, как в анекдоте про льва в капкане и зайца.
И сколько бы памятник простоял при Карлуше? Что чушь то писать. А что карлин какой попало губер, это все говорили и при его правлении, но памятник поставить не имели возможности.
Нужно место для следующего подготовить, пригодится скоро
Томенке - конскую статую в полный профиль!
При Карлине сейчас бы все крутилось и вертелось. Никому из чиновников не дал бы спать.
Ну топоры и краска продаются , да и зелёнка в аптеках ещё есть
Радует, что есть адекватные и справедливые люди, которые могут дать объективную оценку деятельности Александра Богдановича. Спасибо Вам!
Ну приволок чудак на букву "м" какую-то хрень. Попиарился, видимо собрался куда-то, в АКЗС или куда подальше...Это же тот самый Морозов, что из Бийска, который то на Прокопьева с критикой видосики выпускает, то в который раз анАнсирует нам, что расскажет какие-то сакральные вещи про мебельный комбинат, то еще что-то. Но как-то дальше бла бла и анонсов дело не идет....Пустышка
Когда губернатором поставили прокурора Карлина, казалось бы... Однако, прокурор оказался очень уж современным - сплошь личное, просто бизнес.
Папа Карло опускал край собственноручно. Нынешний мыка пляшет под дудочку. Всем им можно памятник с какой-нибудь красивой эпитафией
При Карлине сейчас бы все крутилось и вертелось. Никому из чиновников не дал бы спать.
Да, крутилось и вертелось, но только, что входило в его интересы. Остальное все побоку.
Рухнул рубцовский тракторный - плевать! КХВ начали рушить - плевать! Сибэнергомаш - БКЗ тоже не нужен - угробили.
Отлично выстроенную систему снабжения края углём из Кузбасса порушил сразу как назначили губернатором. Алтайский край теперь и поныне испытывает огромные проблемы по этому направлению, а всё благодаря Карлину. А с каким упрямством разрушалась мясоперерабатывающая промышленность края, это вообще непостижимо пониманию. И.т.д. и.т.п.