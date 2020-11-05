Активист установил памятник Карлину у здания краевой администрации

Алтайский активист Виктор Морозов установил памятник Александру Карлину у здания краевой администрации. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"По многочисленным просьбам земляков переустановил народный памятник экс-губернатору Карлину – у краевой администрации, по месту его бывшей работы. За развал промышленности, за развал здравоохранения, за низкие зарплаты!" – написал мужчина под фотографией.

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