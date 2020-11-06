"Идиотский поступок": Виктор Томенко оценил установку памятника Александру Карлину

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко оценил поступок активиста Виктора Морозова, который поставил памятник экс-главе региона Александру Карлину. Томенко назвал поступок "идиотским".

Как пишет "правительственный" Telegram-канал Ленина, 59, Томенко считает, что это @идиотская выходка, которая характеризует в первую очередь самого автора@.

Напомним, что "народный" памятник Александру Карлину появился на площади перед зданием администрации Алтайского края накануне, 5 ноября.

"По многочисленным просьбам земляков переустановил народный памятник экс-губернатору Карлину – у краевой администрации, по месту его бывшей работы. За развал промышленности, за развал здравоохранения, за низкие зарплаты!" — написал Морозов, который и установил бюст.