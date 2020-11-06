"Идиотский поступок": Виктор Томенко оценил установку памятника Александру Карлину

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко оценил поступок активиста Виктора Морозова, который поставил памятник экс-главе региона Александру Карлину. Томенко назвал поступок "идиотским".
Как пишет "правительственный" Telegram-канал Ленина, 59, Томенко считает, что это @идиотская выходка, которая характеризует в первую очередь самого автора@.
Напомним, что "народный" памятник Александру Карлину появился на площади перед зданием администрации Алтайского края накануне, 5 ноября.
"По многочисленным просьбам земляков переустановил народный памятник экс-губернатору Карлину – у краевой администрации, по месту его бывшей работы. За развал промышленности, за развал здравоохранения, за низкие зарплаты!" — написал Морозов, который и установил бюст.
Комментарии
Жаль только, что мы тут не можем честно и от всего сердца характеризовать поступки и оценить работу настоящего и прошлого губернатора. Местный цензор такое не одобряет.
Поступок правильный! Нынешнего такой же памятник ждёт
Томенко назвал поступок "идиотским".
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Золотое правило Бога - "Не делай того, чтобы народ назвал тебя идиотом"
А ворон ворону.
Завидовает ? Не ?
"Чует кошка..." по чьим стопам идёт.
прошлому - памятник,
нынешнему - плаха....
оценивается все в сравнении
Да, за подготовку госпиталей нынешнему нары должны светить, а не памятник. Душегуб!