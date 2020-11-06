Спрос на продукты питания для запасов снизился почти на треть в России

Несмотря на новые ограничительные меры, в октябре текущего года спрос среди россиян на продукты для запаса упал на 30% по сравнению с сентябрем, пишут "Известия".

Отмечается, что покупатели стали приобретать геркулес, гречку и манку на 28-30% реже. При этом продажи консервов снизились лишь на 6%, а макарон и риса – на 3-5%.

Как сообщил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов, снижение спроса связано с тем, что люди уже запаслись продовольствием в ходе первой волны коронавируса. Специалисты министерства полагают, что в сравнении с весной оснований для новых вспышек ажиотажного спроса нет.

По последним данным, с начала пандемии в России зафиксировали 1,7 млн заболевших коронавирусом и 19 тысяч смертей. 5 ноября федеральный оперштаб по COVID-19 сообщил о 19 404 новых случаях заболевания.