За минувшие сутки в России подтвердили 19 404 новых случая заражения коронавирусом. Общее число больных достигло 1 712 858 человек, сообщает федеральный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

В лидерах по суточному приросту инфицированных остается Москва (+5255). Второе место занимает Санкт-Петербург (+1093). Третье – Московская область (+588). Алтайский край, в котором выявили 226 новых зараженных, находится на 14-й строчке.

Из больниц выписали 12 238 пациентов, всего выздоровели 1 279 169 россиян.

С подтвержденным COVID-19 скончалось еще 292 человека, всего в стране зарегистрировано 29 509 летальных исходов.