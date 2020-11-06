Каникулы в Алтайском крае продлили на неделю

Каникулы в Алтайском крае продлили еще на неделю. Соответствующее решение принято губернатором Виктором Томенко после обсуждения вопроса на совещании регионального оперативного штаба.

Вторая четверть у школьников, согласно плану, должна была начаться 9 ноября. В связи с риском распространения коронавируса принято решение отложить начало учебного процесса до 16 ноября.

"Обстановка сложная. Учитывая все аспекты, связанные с эпидситуацией в крае на сегодня, с почти 90-процентной заполненностью коек, с ежедневно увеличивающимся количеством выявленных и лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом, с растущей еженедельно смертностью, с высоким уровнем фактической заболеваемости ОРВИ и гриппом, со стабильно высоким уровнем ежедневного выявления внебольничных пневмоний вирусной природы, я лично склоняюсь к продлению каникул еще на неделю, – пояснил Томенко. – И после этого – запуском механизма, предложенного Минобразования края, позволяющего руководству конкретных учреждений образования принимать решения о режиме работы, исходя из понятных критериев по уровню заболевания учителей и учащихся".

Речь идет об алгоритме, разработанном в региональном Минобрнауки, который определяет индивидуальное решение по организации учебного процесса в каждом образовательном учреждении.

Если заболеваемость низкая, то обучение проходит в очной форме с соблюдением всех рекомендуемых профилактических мер. При росте уровня заболеваемости предписывается уход на "удаленку" по параллелям, классам, либо полностью школам. В частности, при заболеваемости среди педагогов более 30% продолжение образовательного процесса в очной форме невозможно.

Стоит отметить, что в ходе совещания в четверг, 5 ноября рассматривался и вопрос дистанта. По словам министра образования и науки Алтайского края Максима Костенко, против дистанционного обучения выступают учителя, считая его менее эффективным.

Губернатор Виктор Томенко поддержал продление каникул, отметив, что на необходимость принятия такого решения указывает текущая эпидобстановка, рост числа инфицированных, показатели смертности из-за COVID-19.