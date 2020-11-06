Каникулы в Алтайском крае продлили на неделю

Каникулы в Алтайском крае продлили еще на неделю. Соответствующее решение принято губернатором Виктором Томенко после обсуждения вопроса на совещании регионального оперативного штаба.
Вторая четверть у школьников, согласно плану, должна была начаться 9 ноября. В связи с риском распространения коронавируса принято решение отложить начало учебного процесса до 16 ноября.
"Обстановка сложная. Учитывая все аспекты, связанные с эпидситуацией в крае на сегодня, с почти 90-процентной заполненностью коек, с ежедневно увеличивающимся количеством выявленных и лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом, с растущей еженедельно смертностью, с высоким уровнем фактической заболеваемости ОРВИ и гриппом, со стабильно высоким уровнем ежедневного выявления внебольничных пневмоний вирусной природы, я лично склоняюсь к продлению каникул еще на неделю, – пояснил Томенко. – И после этого – запуском механизма, предложенного Минобразования края, позволяющего руководству конкретных учреждений образования принимать решения о режиме работы, исходя из понятных критериев по уровню заболевания учителей и учащихся".
Речь идет об алгоритме, разработанном в региональном Минобрнауки, который определяет индивидуальное решение по организации учебного процесса в каждом образовательном учреждении.
Если заболеваемость низкая, то обучение проходит в очной форме с соблюдением всех рекомендуемых профилактических мер. При росте уровня заболеваемости предписывается уход на "удаленку" по параллелям, классам, либо полностью школам. В частности, при заболеваемости среди педагогов более 30% продолжение образовательного процесса в очной форме невозможно.
Стоит отметить, что в ходе совещания в четверг, 5 ноября рассматривался и вопрос дистанта. По словам министра образования и науки Алтайского края Максима Костенко, против дистанционного обучения выступают учителя, считая его менее эффективным.
Губернатор Виктор Томенко поддержал продление каникул, отметив, что на необходимость принятия такого решения указывает текущая эпидобстановка, рост числа инфицированных, показатели смертности из-за COVID-19.
Комментарии
Неделя эта ничего не даст. Потом еще неделя, потом дистант. Учитесь детки как хотите, будущее за вами. Это ужассссс.... В аптеки завезите лекарства.
Наконец-то. Молодцы в кое века! Правильное решение!
Уж лучше дистант, чем болезнь...
Все открыто. В группах детсадов по 15-20 ребятишек. ТЦ битком. Все на работе. Что решит эта неделя? Ничего. Если закрывать, так всех и минимум на 3 недели, но так никогда не сделают. А эти полумеры, так пук в лужу. Только учителям проблемы потом галопом гнать.
Правильно сделали. До прихода морозов орви достаёт.
А как быть тем, кто уже эту неделю учится? Не все школы сейчас на каникулах, некоторые раньше ушли, сейчас дети ходят учатся. В классе 33 человека, двое отсутствуют.
Спасибо за четкуюинформацию
Чем просто так дома сидеть, лучше бы на дистанте учились.
Смысл в этой неделе? посадите на дистант до нового года, никто не умрет, кто учился - будет учиться в любом случае, а кто балду гонял - хоть очно, хоть на дистанте будет делать тоже самое. Сидеть еще неделю, а потом выйти очно - это глупость. Тогда уж можно было выходить 9.11. Неделя ничего не решит абсолютно
89-я школа учится уже со 2-го,вируса нет
А дистант ввести кишка-тонка оказалось.
А вы уверены в его отсутствии? Я - нет.
6.11.2020 11:47
Кот
Какой же вы наивный Кот! Вы поди и за контактных детей также уверены, что их в школе нет? Ведь все родители сознательные и ответственные.
6.11.2020 11:51
Коту
А вы уверены в его отсутствии? Я - нет.
6.11.2020 11:57
Мари
6.11.2020 11:47
Кот
Какой же вы наивный Кот! Вы поди и за контактных детей также уверены, что их в школе нет? Ведь все родители сознательные и ответственные.
Это же ирония была, что вируса нет. Какие вы недалекие...
сегодня получил данные теста, оказывается, что с женой болели ковидом. Спрашиваю, что делать, отвечают, ну обратитесь к терапевту...Одним словом, всем пофиг...
6.11.2020 12:21
- гость -
в крае 600 человек тяжелых, а вам просто ради праздного любопытства интересно?
напейтесь вместе , что оба живы.
чего еще надо?
6.11.2020 11:44
Анна
в чем у вас проблема уйти на дистант индивидуально,хоть до выпускного? образец заявления скинуть?а то,вы смотрю такие умные,аж знать ничего не хотите,все одно кудахтать,как другим жить и учиться