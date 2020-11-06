Томенко предложил продлить школьные каникулы в Алтайском крае

Готовность региона к возобновлению учебного года стала одной из тем обсуждения на заседании регионального оперштаба, которое провел губернатор Виктор Томенко. Об этом сообщают "Вести Алтай".
Глава региона проинформировал собравшихся, что, оценивая эпидемиологическую обстановку, склоняется к тому, чтобы продлить школьные каникулы еще на неделю.
"Я лично склоняюсь к продлению каникул еще на неделю, – заявил Томенко. – И после этого – запуск механизма, предложенного Максимом Александровичем (Костенко), позволяющего руководству конкретных учреждений исходя из понятных критериев принимать решения: выводим всех, не выводим всех, кого-то на карантин – отдельные классы, отдельные параллели или как-то еще".
Вместе с тем замглавы регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина выразила позицию, что выход школьников с каникул практически не отразится на заболеваемости, так как "дети реже заражают других".
Представитель ведомства предложила начать вторую четверть в соответствии с графиком, но при этом усилить меры профилактики.
Поддержал такую позицию и руководитель краевого Минобрнауки Максим Костенко. Он подчеркнул, что педагоги выступают за очное обучение, а не за дистант.
Министр обратил внимание, что каникулы длятся вторую неделю, и это как раз соответствует инкубационному периоду коронавируса. Костенко также выразил обеспокоенность по поводу заболеваемости коронавирусной инфекцией, которая к настоящему моменту еще не стабилизировалась.
Окончательное решение по поводу даты начала второй четверти планируется принять 6 ноября. Об этом объявил Виктор Томенко.
Комментарии
Какой с этого толк? Ну будут сидеть дети дома, а взрослые ходить на работу, по делам и так же растаскивать ковид.
Разумное решение!
Представьте,какое движение начнется. Дети из семей будут идти в школы,где учатся тысячи учеников, потом из школы домой. Некоторые на транспорте.
В данной ситуации самое разумное ещё немного посидеть детям дома. Смотрите,что твориться с заболеваемостью в крае!!!!!!!
Пусть ситуация хоть немного стабилизируется.
Опять полумеры. Парень реально дрожит за свое кресло.
Я принесу своим детям с работы ковид, они принесут ковид в школу, заразят других детей и педагогов. Другие дети принесут из школы ковид домой, заразят своих родителей, бабушек и дедушек. Родители других детей пойдут к себе на работу и разнесут ковид своим коллегам - вот схема распространения ковида через школу.
Я принесу своим детям с работы ковид
Вы и без детей через работу эту заразу растащите!
2 часа заседали. ничего не приняли. очень решительный губернатор.
"Идиотский поступок"
6.11.2020 08:49
- гость -
Дети сидят 40 минут в небольшом кабинете без перерыва, тесно общаются на переменах,едят в столовой.
600-1000 детей в одном здании!
Ульяну Калинину с Министром Костенко в класс отправить, без масок, к детям, которые, по их мнению, "не переносят коронавирус" , а просто пришли выработать свой иммунитет... А министр здравоохранения где? болен ковидом настолько, что и онлайн не смог присутствовать? чтобы возразить этим двум 'могильщикам'? И рассказать, сколько ещё трупов у него скопилось в подвалах городских больниц?
Как всегда очень оперативно. Че там лекарствами в аптеках, врачами для госпиталей? Порешали?
6.11.2020 08:56
- гость -
Я принесу своим детям с работы ковид
Вам что, больше не чего принести детям с работы?
6.11.2020 08:56
- гость -
Я принесу своим детям с работы ковид, они принесут ковид в школу, заразят других детей и педагогов. Другие дети принесут из школы ковид домой, заразят своих родителей, бабушек и дедушек.
С ВЫХОДОМ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ ЭТА СХЕМА НАЧНЁТ РАБОТАТЬ С ТАКОЙ СКОРОСТЬЮ!
Че там лекарствами в аптеках, врачами для госпиталей? Порешали?
Они только "запретить и не пущать" могут.
С ВЫХОДОМ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ ЭТА СХЕМА НАЧНЁТ РАБОТАТЬ С ТАКОЙ СКОРОСТЬЮ!
Фантазии больного капслочника.
Можно конкретно сказать? Либо выходят и учатся , либо сидят дома до такого то числа.
Надо неделю следующую планировать.
В ближайшем будущем Виктору Морозову предстоит ещё один памятник поставить.
Давно пора ограничить малолеток и остановить общественный транспорт, это два самыхрискованных источника вируса, если тупо прикрыть школы молодняк вывалит на улицы и в ТЦ
На этом этапе распространения вируса ограничительные меры уже бесполезны. Нужна мощная медицина, а её нет, мобилизировать нечего, всё просрали.
Комменторы, вы когда-нибудь бываете довольны? Все вам не то и не это. Все закроют - ныть будите, все гуляют - опять не угодили, а остальное называете полумерами. Что вам нужно?
Продлить каникулы!
Плохой едрос.
Хороший едрос все повторяет за старшими товарищами и вслед за Собяниным должен был объявить дистант на 2 недели.
Ульяна Калинина выразила : "дети реже заражают других".
Доказательства есть, что дети реже заражают других? Нет никаких доказательств. Говорит то, что выгодно ей в данный момент.
Лично я , за продление каникул еще на неделю, а далее очная учеба. За три недели, дети и учителя, которые болели, должны выздороветь, те кто не болел и не шарился по ТЦ, могут тем более, ходить в школу. Хорошо рассуждать тем, у кого дети под присмотром, а если ребенок остается на целый день один дома, то никакой дистант ему ничего не даст...
6.11.2020 09:07
гость
6.11.2020 08:56
- гость -
Я принесу своим детям с работы ковид
Вам что, больше не чего принести детям с работы?
Аккуратнее выражайтесь! ЭТО УГОЛОВНАЯ СТАТЬЯ - КРАЖА!!!
И опять отчётливо видно однотипные комментарии в поддержку губернатора. Грубо работайте, господа.
Вам что, больше не чего принести детям с работы?
от несуна слышу?
Вчера была в школе по делам, во многих классах сидят дети "занятия с репетитором" по коридорам движуха идет. Так что каникулы чисто визуально.
Учителя-то есть кому работать? С трудом представляю, как учитель, находясь на больничном с короной, в состоянии "нести детям доброе, вечное". На больничном болеют, и головная боль не от детей.
Может тогда просто на год отменить школы, через год все пойдут в те же классы, детям то как знания получать?
Почему каникулы то? Пусть учатся дистанционно, это лучше, чем совсем ничего.
6.11.2020 10:17
- гость -
Полностью поддерживаю дистанционное обучение!!!
Надо вводить дистант в данной ситуации.
Кому надо и на дистанции получат знания. 21 век.
Гостю 9.39
— В школах, где дети учатся до 9 класса, то есть до 15 лет, вирус почти не распространяется.
Так сказал Андерс Тенгелль на основе исследования, проведенного в Швеции. Не надо надеюсь рассказывать, что исследования в Европе проводят по другому чем на Родине
нужно опять закрыть все бары рестораны опять уйти на самоизоляцию тогда може