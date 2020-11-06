Пятница, 6 Ноябрь, 10:46

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 78,46
€ 92,12
4°


1712858 +0
Обь
58см -9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный город"Освобожденные убийцы"Коронавирус на Алтае
Вредны ли ТЭЦ для экологии Алтайского края. Задай вопрос экспертам СГК.
Новости

Томенко предложил продлить школьные каникулы в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Окончательное решение планируют принять 6 ноября
Виктор Томенко / Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Виктор Томенко / Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Готовность региона к возобновлению учебного года стала одной из тем обсуждения на заседании регионального оперштаба, которое провел губернатор Виктор Томенко. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Глава региона проинформировал собравшихся, что, оценивая эпидемиологическую обстановку, склоняется к тому, чтобы продлить школьные каникулы еще на неделю.

"Я лично склоняюсь к продлению каникул еще на неделю, – заявил Томенко. – И после этого – запуск механизма, предложенного Максимом Александровичем (Костенко), позволяющего руководству конкретных учреждений исходя из понятных критериев принимать решения: выводим всех, не выводим всех, кого-то на карантин – отдельные классы, отдельные параллели или как-то еще".

Вместе с тем замглавы регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина выразила позицию, что выход школьников с каникул практически не отразится на заболеваемости, так как "дети реже заражают других".

Представитель ведомства предложила начать вторую четверть в соответствии с графиком, но при этом усилить меры профилактики.

Поддержал такую позицию и руководитель краевого Минобрнауки Максим Костенко. Он подчеркнул, что педагоги выступают за очное обучение, а не за дистант.

Министр обратил внимание, что каникулы длятся вторую неделю, и это как раз соответствует инкубационному периоду коронавируса. Костенко также выразил обеспокоенность по поводу заболеваемости коронавирусной инфекцией, которая к настоящему моменту еще не стабилизировалась.

Окончательное решение по поводу даты начала второй четверти планируется принять 6 ноября. Об этом объявил Виктор Томенко.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

6.11.2020 08:49
- гость -

Какой с этого толк? Ну будут сидеть дети дома, а взрослые ходить на работу, по делам и так же растаскивать ковид.

6.11.2020 08:52
- гость -

Разумное решение!

Представьте,какое движение начнется. Дети из семей будут идти в школы,где учатся тысячи учеников, потом из школы домой. Некоторые на транспорте.
В данной ситуации самое разумное ещё немного посидеть детям дома. Смотрите,что твориться с заболеваемостью в крае!!!!!!!
Пусть ситуация хоть немного стабилизируется.

6.11.2020 08:54
- гость -

Опять полумеры. Парень реально дрожит за свое кресло.

6.11.2020 08:56
- гость -

Я принесу своим детям с работы ковид, они принесут ковид в школу, заразят других детей и педагогов. Другие дети принесут из школы ковид домой, заразят своих родителей, бабушек и дедушек. Родители других детей пойдут к себе на работу и разнесут ковид своим коллегам - вот схема распространения ковида через школу.

6.11.2020 08:58
- гость -

Я принесу своим детям с работы ковид

Вы и без детей через работу эту заразу растащите!

6.11.2020 08:59
гость

2 часа заседали. ничего не приняли. очень решительный губернатор.

6.11.2020 09:00
- гость -

"Идиотский поступок"

6.11.2020 09:03
- гость -

6.11.2020 08:49
- гость -

Дети сидят 40 минут в небольшом кабинете без перерыва, тесно общаются на переменах,едят в столовой.
600-1000 детей в одном здании!

6.11.2020 09:04
- гость -

Ульяну Калинину с Министром Костенко в класс отправить, без масок, к детям, которые, по их мнению, "не переносят коронавирус" , а просто пришли выработать свой иммунитет... А министр здравоохранения где? болен ковидом настолько, что и онлайн не смог присутствовать? чтобы возразить этим двум 'могильщикам'? И рассказать, сколько ещё трупов у него скопилось в подвалах городских больниц?

6.11.2020 09:05
- гость -

Как всегда очень оперативно. Че там лекарствами в аптеках, врачами для госпиталей? Порешали?

6.11.2020 09:07
гость

6.11.2020 08:56
- гость -
Я принесу своим детям с работы ковид

Вам что, больше не чего принести детям с работы?

6.11.2020 09:07
- гость -

6.11.2020 08:56
- гость -
Я принесу своим детям с работы ковид, они принесут ковид в школу, заразят других детей и педагогов. Другие дети принесут из школы ковид домой, заразят своих родителей, бабушек и дедушек.

С ВЫХОДОМ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ ЭТА СХЕМА НАЧНЁТ РАБОТАТЬ С ТАКОЙ СКОРОСТЬЮ!

6.11.2020 09:08
- гость -

Че там лекарствами в аптеках, врачами для госпиталей? Порешали?

Они только "запретить и не пущать" могут.

6.11.2020 09:09
- гость -

С ВЫХОДОМ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ ЭТА СХЕМА НАЧНЁТ РАБОТАТЬ С ТАКОЙ СКОРОСТЬЮ!

Фантазии больного капслочника.

6.11.2020 09:17
- гость -

Можно конкретно сказать? Либо выходят и учатся , либо сидят дома до такого то числа.
Надо неделю следующую планировать.

6.11.2020 09:18
- гость -

В ближайшем будущем Виктору Морозову предстоит ещё один памятник поставить.

6.11.2020 09:24
- гость -

Давно пора ограничить малолеток и остановить общественный транспорт, это два самыхрискованных источника вируса, если тупо прикрыть школы молодняк вывалит на улицы и в ТЦ

6.11.2020 09:32
- гость -

На этом этапе распространения вируса ограничительные меры уже бесполезны. Нужна мощная медицина, а её нет, мобилизировать нечего, всё просрали.

6.11.2020 09:35
Гость

Комменторы, вы когда-нибудь бываете довольны? Все вам не то и не это. Все закроют - ныть будите, все гуляют - опять не угодили, а остальное называете полумерами. Что вам нужно?

6.11.2020 09:35
- гость -

Продлить каникулы!

6.11.2020 09:36
- гость -

Плохой едрос.
Хороший едрос все повторяет за старшими товарищами и вслед за Собяниным должен был объявить дистант на 2 недели.

6.11.2020 09:39
гость

Ульяна Калинина выразила : "дети реже заражают других".

Доказательства есть, что дети реже заражают других? Нет никаких доказательств. Говорит то, что выгодно ей в данный момент.

6.11.2020 09:46
гость 22

Лично я , за продление каникул еще на неделю, а далее очная учеба. За три недели, дети и учителя, которые болели, должны выздороветь, те кто не болел и не шарился по ТЦ, могут тем более, ходить в школу. Хорошо рассуждать тем, у кого дети под присмотром, а если ребенок остается на целый день один дома, то никакой дистант ему ничего не даст...

6.11.2020 09:49
гость

6.11.2020 09:07
гость
6.11.2020 08:56
- гость -
Я принесу своим детям с работы ковид

Вам что, больше не чего принести детям с работы?

Аккуратнее выражайтесь! ЭТО УГОЛОВНАЯ СТАТЬЯ - КРАЖА!!!

6.11.2020 09:51
- гость -

И опять отчётливо видно однотипные комментарии в поддержку губернатора. Грубо работайте, господа.

6.11.2020 09:56
- гость -

Вам что, больше не чего принести детям с работы?

от несуна слышу?

6.11.2020 09:57
- гость -

Вчера была в школе по делам, во многих классах сидят дети "занятия с репетитором" по коридорам движуха идет. Так что каникулы чисто визуально.

6.11.2020 09:58
- гость -

Учителя-то есть кому работать? С трудом представляю, как учитель, находясь на больничном с короной, в состоянии "нести детям доброе, вечное". На больничном болеют, и головная боль не от детей.

6.11.2020 10:03
- гость -

Может тогда просто на год отменить школы, через год все пойдут в те же классы, детям то как знания получать?

6.11.2020 10:17
- гость -

Почему каникулы то? Пусть учатся дистанционно, это лучше, чем совсем ничего.

6.11.2020 10:23
- гость -

6.11.2020 10:17
- гость -

Полностью поддерживаю дистанционное обучение!!!

6.11.2020 10:28
Океана

Надо вводить дистант в данной ситуации.

6.11.2020 10:28
- гость -

Кому надо и на дистанции получат знания. 21 век.

6.11.2020 10:38
гость

Гостю 9.39

— В школах, где дети учатся до 9 класса, то есть до 15 лет, вирус почти не распространяется.

Так сказал Андерс Тенгелль на основе исследования, проведенного в Швеции. Не надо надеюсь рассказывать, что исследования в Европе проводят по другому чем на Родине

6.11.2020 10:42
- гость -

нужно опять закрыть все бары рестораны опять уйти на самоизоляцию тогда може

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
Loading...
10:43
Суд отказал Навальному в возбуждении дела, не назвав его фамилии 0
10:30
Фуд-корты трех ТЦ в Барнауле проверили на предмет соблюдения ковидных правил 0
10:17
Врач назвал продукты, от которых стоит отказаться при коронавирусе 1
10:03
Когда устал от стресса. Где в Барнауле укрепляют иммунитет и восстанавливают здоровье 0
09:55
Алтайские пожарные нашли тело женщины в горящем доме 0
09:46
Безработного жителя Алтайского края задержали за хранение марихуаны в крупном размере 0
09:34
Трамп объявил о легкой победе на выборах "по законным голосам" 2
09:21
Китай приостановил въезд из России 2
09:08
Жителей Алтайского края предупреждают о непогоде 0
08:56
Главврач Коммунарки рассказал, когда ожидается третья волна коронавируса 8
08:42
Томенко предложил продлить школьные каникулы в Алтайском крае 35
08:29
Мертвых животных находят в нагорной части Барнаула 4
08:15
Намордники – для рабов. Что движет бунтующими барнаульскими антимасочниками 51
08:03
Какого числа Дмитриевская родительская суббота 2020 и как правильно помянуть усопших 0
07:50
Роспотребнадзор: эпидобстановка в Алтайском крае с "осторожностью" стабилизируется 19
07:33
Прекрасного много не бывает. Названы лучшие панорамные фотографии 2020 года 0
07:17
День иконы "Всех скорбящих Радость": кому помогает святыня и какие чудеса совершает 1
07:01
Запуск "Ласточки" из Барнаула в Новосибирск вновь перенесли. Теперь на 2021 год 13
06:47
"Идиотский поступок": Виктор Томенко оценил установку памятника Александру Карлину 34
06:32
Тогда и сейчас. Как изменились породы собак за 100 лет 5
06:18
Народные приметы. Что нельзя делать 6 ноября, чтобы не остаться без денег и счастья 0
06:02
До +8 и мокрый снег. О погоде в Алтайском крае 6 ноября 0
23:51
Такой день. Гололед с пылевой бурей и памятник экс-губернатору 0
23:31
Трамп потребовал остановить подсчет голосов на выборах президента США 11
23:11
Барнаульский повар устроил праздничный обед для врачей ковидного госпиталя 1
22:48
Абхазского чиновника обвинили в попытке изнасилования врача из России 2
22:31
Жительница Барнаула выгоняла голым на мороз маленького сына и запрещала ему есть 3
22:10
Алтайские школьники могут вернуться на дистанционное обучение 4
21:52
МИД РФ посоветовал россиянам отказаться от поездок за границу 5
21:31
Главный диетолог российского Минздрава дал советы по похудению 0
21:02
Инспектор Алтайского заповедника спас лосенка от стаи собак 0
20:54
СК проверяет действия должностных лиц по поводу долгостроя на Ленина, 195а в Барнауле 1
20:26
Главу омского Минздрава отправили в отставку после инцидента со скорыми 1
20:08
Россиянин врезался в бетонный столб и устроил кузовной ремонт на месте 3
19:54
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 221 0
19:32
В Минздраве рассказали о большой погрешности тестов на коронавирус 4
19:08
Алтайское предприятие планирует увеличить объем добычи руды на 9% 0
18:51
Пять человек погибли при пожаре в Новосибирской области 0
18:33
Вдобавок к гололеду. Пылевая буря прошлась по трассе в Алтайском крае 6
18:07
Активист установил памятник Александру Карлину у здания алтайской администрации 18
17:55
Деревянный сарай всполыхнул неподалеку от центра Барнаула 3
17:45
Члены Общественной палаты помогли барнаульским ковидным госпиталям 2
17:31
Автозаправкам могут официально разрешить "немножко" не доливать топливо 8
17:16
Барнаульцы рассказали о свалке в исторической части города 2
17:04
В Госдуму внесли законопроект о пожизненной неприкосновенности для бывшего президента 21
16:55
Вагон с алтайским жмыхом загорелся в Вологодской области 1
16:43
Барнаульская пенсионерка жестоко расправилась с родным братом 2
16:30
"Это не пневмония, это инфаркт легких". Врачи о том, как восстановиться после ковид 8
16:19
Кемеровчане выстроились в очередь за лекарством от пневмонии 14
16:07
Бывшего мэра Рубцовска Владимира Ларионова признали виновным в мошенничестве 3

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.