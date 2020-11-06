Томенко предложил продлить школьные каникулы в Алтайском крае

Готовность региона к возобновлению учебного года стала одной из тем обсуждения на заседании регионального оперштаба, которое провел губернатор Виктор Томенко. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Глава региона проинформировал собравшихся, что, оценивая эпидемиологическую обстановку, склоняется к тому, чтобы продлить школьные каникулы еще на неделю.

"Я лично склоняюсь к продлению каникул еще на неделю, – заявил Томенко. – И после этого – запуск механизма, предложенного Максимом Александровичем (Костенко), позволяющего руководству конкретных учреждений исходя из понятных критериев принимать решения: выводим всех, не выводим всех, кого-то на карантин – отдельные классы, отдельные параллели или как-то еще".

Вместе с тем замглавы регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина выразила позицию, что выход школьников с каникул практически не отразится на заболеваемости, так как "дети реже заражают других".

Представитель ведомства предложила начать вторую четверть в соответствии с графиком, но при этом усилить меры профилактики.

Поддержал такую позицию и руководитель краевого Минобрнауки Максим Костенко. Он подчеркнул, что педагоги выступают за очное обучение, а не за дистант.

Министр обратил внимание, что каникулы длятся вторую неделю, и это как раз соответствует инкубационному периоду коронавируса. Костенко также выразил обеспокоенность по поводу заболеваемости коронавирусной инфекцией, которая к настоящему моменту еще не стабилизировалась.

Окончательное решение по поводу даты начала второй четверти планируется принять 6 ноября. Об этом объявил Виктор Томенко.