В Роспотребнадзоре оценили опасность мутации коронавируса

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов оценил опасность мутации COVID-19.

По его словам, мутации коронавируса действительно есть, однако инфекция не становится тяжелее. Изменения затрагивают не более 1% генома вируса.

"Поэтому имеющиеся сейчас тест-системы могут выявить даже мутирующий коронавирус", – цитирует ученого РИА Новости.

Горелов добавил, что на текущий момент COVID-19 переносят либо без симптомов, либо в легкой форме примерно две трети инфицированных. При этом тяжелых пациентов больше не стало, а число бессимптомных и легких примерно такое же, как и весной.

По последним данным, с начала пандемии в России зарегистрировали 1,7 млн заболевших коронавирусом и 19 тысяч смертей. Днем ранее оперативный штаб по COVID-19 сообщил о 19 404 новых случаях заболевания в стране.