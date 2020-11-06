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Новости

Вандалы разгромили новую набережную в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Злоумышленники сломали лавочки, а одну из них скинули в воду
Набережная после благоустройства / Фото: Telegram-канал 'Ленина, 59'

Набережная после благоустройства / Фото: Telegram-канал "Ленина, 59"

Полицейские разыскивают злоумышленников, которые повредили совсем недавно отстроенную набережную в Змеиногорске, сообщают "Вести Алтай".

"В темное время суток вандалы разломали лавочки, то есть основа у них гранитная, монолитный камень, сверху – дерево. Так их свернули, отломили, одну лавочку скинули в воду, – рассказал глава администрации Змеиногорска Евгений Кузнецов. – Там вроде все закреплено монолитом, сломать-то понятно хоть что можно, но мы не думали, что это произойдет".

Это уже не первый случай вредительства со стороны местных жителей. Так, недавно с набережной похитили шезлонги. Злоумышленников в итоге поймали.

Стоит отметить, что строительство набережной Нагорного пруда завершили совсем недавно – в сентябре 2020 года. Благоустройство велось в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды".

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

6.11.2020 15:16
- гость -

не нужно колхозникам никакое благоустройство

6.11.2020 15:19
- гость -

сломать-то понятно хоть что можно, но мы не думали, что это произойдет

Плохо вы думайте! В 99% случаев пьяные вандалы используют только физическую силу. Всё объекты которые не находятся под охраной должны быть вандалозащищенные. А так потратили миллионы, а первый же алкаш сломал без усилий. Позор!

6.11.2020 15:19
АБОРИГЕН

6.11.2020 15:16
- гость -
Проблема не в колхозниках а в самом благоустройстве. Это "благоустройство" разгромили не только в Змеиногорске, но и в Лондоне, Париже и Берлине. Такую срамоту делать нельзя.

6.11.2020 15:20
- гость -

Даже животные являются более культурными чем эти сволочи!
Мамы с папами только и смогли что их сделать, но воспитать - ума не хватило!
Вот не понимаю, что интересного все сломать??? В моем понимании, это разбить свою голову об стену и ходить радоваться...

6.11.2020 15:21
ЯЛЕГЕНДА

Дети с ГОРЫ!!!

6.11.2020 15:24
Итальянец

Был в Змеиногорске с пяток лет назад в туристических целях. Посещал знаменитую дамбу и другие их достопримечательности. Очень перспективным мне город показался в плане туризма. Чего их музей только стоит! И поражался запущенности всего этого. Пока не понял причин. Вечером пошли памятник Ермаку посмотреть на берегу пруда и увидели какой-то местный сброд, который рыготал и напивался под чудом спасённым и вывезенным из Казахстана монументом. Этим хоть что построй, они разгромят всё!

6.11.2020 15:33
просто факт

какая страна, такие и люди. Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива.

6.11.2020 15:36
Джигителло

Зато можно бесконечно впуливать туда деньги, как в барнаульскую квазинабережную.

6.11.2020 15:40
- гость -

6.11.2020 15:19
АБОРИГЕН
Позвольте с Вами не согласиться! Больше чем уверен, что и Вам, и мне многое что не нравится, но мы же с Вами не ломаем, не поганим ничего! Этим и отличаются культурные и воспитанные люди от бестолковых идиотов! Человек должен уважать труд других людей.

6.11.2020 15:42
гость

глубинный народ, с вековыми традициями и генетической памятью

6.11.2020 15:43
АБОРИГЕН

6.11.2020 15:33
просто факт
Люди везде одинаковые. Если что-то сделать как попало, то оно и будет выполнять свои функции как попало.
Тут надо задать вопросы. Почему это общественное пространство в позднее время привлекает только местных обитателей социального дна? Почему на территории города не работают органы правопорядка?
Да,общественное пространство организованно из рук вон плохо. Так устанавливайте видеонаблюдение за территорией, раз оно, кроме местных обрыганов, никого не привлекает.

6.11.2020 15:46
- гость -

Камеру не судьба поставить? Сейчас камеры стоят даже на домах со стороны улицы.

6.11.2020 15:57
Гость

6.11.2020 15:43
АБОРИГЕН
Да,общественное пространство организованно из рук вон плохо. Так устанавливайте видеонаблюдение за территорией, раз оно, кроме местных обрыганов, никого не привлекает.
-------------------------
Класс!!! Видеокамеры над обрыганами - и общественное пространство ОК!

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