Вандалы разгромили новую набережную в Алтайском крае

Полицейские разыскивают злоумышленников, которые повредили совсем недавно отстроенную набережную в Змеиногорске, сообщают "Вести Алтай".

"В темное время суток вандалы разломали лавочки, то есть основа у них гранитная, монолитный камень, сверху – дерево. Так их свернули, отломили, одну лавочку скинули в воду, – рассказал глава администрации Змеиногорска Евгений Кузнецов. – Там вроде все закреплено монолитом, сломать-то понятно хоть что можно, но мы не думали, что это произойдет".

Это уже не первый случай вредительства со стороны местных жителей. Так, недавно с набережной похитили шезлонги. Злоумышленников в итоге поймали.

Стоит отметить, что строительство набережной Нагорного пруда завершили совсем недавно – в сентябре 2020 года. Благоустройство велось в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды".