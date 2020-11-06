Вандалы разгромили новую набережную в Алтайском крае

Полицейские разыскивают злоумышленников, которые повредили совсем недавно отстроенную набережную в Змеиногорске, сообщают "Вести Алтай".
"В темное время суток вандалы разломали лавочки, то есть основа у них гранитная, монолитный камень, сверху – дерево. Так их свернули, отломили, одну лавочку скинули в воду, – рассказал глава администрации Змеиногорска Евгений Кузнецов. – Там вроде все закреплено монолитом, сломать-то понятно хоть что можно, но мы не думали, что это произойдет".
Это уже не первый случай вредительства со стороны местных жителей. Так, недавно с набережной похитили шезлонги. Злоумышленников в итоге поймали.
Стоит отметить, что строительство набережной Нагорного пруда завершили совсем недавно – в сентябре 2020 года. Благоустройство велось в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды".
Комментарии
не нужно колхозникам никакое благоустройство
сломать-то понятно хоть что можно, но мы не думали, что это произойдет
Плохо вы думайте! В 99% случаев пьяные вандалы используют только физическую силу. Всё объекты которые не находятся под охраной должны быть вандалозащищенные. А так потратили миллионы, а первый же алкаш сломал без усилий. Позор!
6.11.2020 15:16
- гость -
Проблема не в колхозниках а в самом благоустройстве. Это "благоустройство" разгромили не только в Змеиногорске, но и в Лондоне, Париже и Берлине. Такую срамоту делать нельзя.
Даже животные являются более культурными чем эти сволочи!
Мамы с папами только и смогли что их сделать, но воспитать - ума не хватило!
Вот не понимаю, что интересного все сломать??? В моем понимании, это разбить свою голову об стену и ходить радоваться...
Дети с ГОРЫ!!!
Был в Змеиногорске с пяток лет назад в туристических целях. Посещал знаменитую дамбу и другие их достопримечательности. Очень перспективным мне город показался в плане туризма. Чего их музей только стоит! И поражался запущенности всего этого. Пока не понял причин. Вечером пошли памятник Ермаку посмотреть на берегу пруда и увидели какой-то местный сброд, который рыготал и напивался под чудом спасённым и вывезенным из Казахстана монументом. Этим хоть что построй, они разгромят всё!
какая страна, такие и люди. Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива.
Зато можно бесконечно впуливать туда деньги, как в барнаульскую квазинабережную.
6.11.2020 15:19
АБОРИГЕН
Позвольте с Вами не согласиться! Больше чем уверен, что и Вам, и мне многое что не нравится, но мы же с Вами не ломаем, не поганим ничего! Этим и отличаются культурные и воспитанные люди от бестолковых идиотов! Человек должен уважать труд других людей.
глубинный народ, с вековыми традициями и генетической памятью
6.11.2020 15:33
просто факт
Люди везде одинаковые. Если что-то сделать как попало, то оно и будет выполнять свои функции как попало.
Тут надо задать вопросы. Почему это общественное пространство в позднее время привлекает только местных обитателей социального дна? Почему на территории города не работают органы правопорядка?
Да,общественное пространство организованно из рук вон плохо. Так устанавливайте видеонаблюдение за территорией, раз оно, кроме местных обрыганов, никого не привлекает.
Камеру не судьба поставить? Сейчас камеры стоят даже на домах со стороны улицы.
6.11.2020 15:43
АБОРИГЕН
Да,общественное пространство организованно из рук вон плохо. Так устанавливайте видеонаблюдение за территорией, раз оно, кроме местных обрыганов, никого не привлекает.
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Класс!!! Видеокамеры над обрыганами - и общественное пространство ОК!