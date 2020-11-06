Приложение социальной сети Facebook стоит удалить по нескольким причинам. Несмотря на многие достоинства, сервис не лишен и ряда минусов, рассказал директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов.

"Главными минусами Facebook можно назвать слежку за пользователями и формирование ленты только на основе интересов. Компании также приходилось не раз объясняться, почему из ленты пропадали те или иные посты друзей", – пояснил специалист в беседе с агентством "Прайм".

Мясоедов также отметил, что удалить приложение с телефона стоит в том случае, если владелец пользуется им нечасто. По словам эксперта, Facebook на мобильных девайсах занимает много места и быстро разряжает аккумулятор.

Ранее Павел Мясоедов раскрыл подробности, которые интернет знает о каждом пользователе. Специалист отмечал, что в большинстве случаев люди сами оставляют о себе информацию, активно используя социальные сети.