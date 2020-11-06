Приложение социальной сети Facebook стоит удалить по нескольким причинам. Несмотря на многие достоинства, сервис не лишен и ряда минусов, рассказал директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов.
"Главными минусами Facebook можно назвать слежку за пользователями и формирование ленты только на основе интересов. Компании также приходилось не раз объясняться, почему из ленты пропадали те или иные посты друзей", – пояснил специалист в беседе с агентством "Прайм".
Мясоедов также отметил, что удалить приложение с телефона стоит в том случае, если владелец пользуется им нечасто. По словам эксперта, Facebook на мобильных девайсах занимает много места и быстро разряжает аккумулятор.
Ранее Павел Мясоедов раскрыл подробности, которые интернет знает о каждом пользователе. Специалист отмечал, что в большинстве случаев люди сами оставляют о себе информацию, активно используя социальные сети.
Комментарии
угу и установить вконтакте и одноглазников
Почему-то после таких нелепых объяснений наоборот хочется установить фэйсбук
Если хочешь чтобы за тобой не следили, вообще не пользуйся мобильной связью и смартфонами в частности.
Да да, на фейсе видосы гоняешь и трафик целый и батарея, как залезешь ВК и ок трафик улетает и скорость видео ни какая, а следят больше через онлайн банки если что
Ага, прям перестанешь пользоваться телефоном и исчезнешь с радаров. И ни налоговая тебя никогда больше не найдет, ни кредиторы, ни жадные родственники, ни те, кому ты помешал деньги тырить.
По всем остальным вопросам - ты нафик никому не сдался, чтобы следить за тобой.
А может просто законы не нарушать и ничё противоправного не замышлять тогда и напрягать тебя не будет что кто-то там что-то проследит за отбой?