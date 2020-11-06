Алтайские коммунисты отменили митинги в честь годовщины революции

Коммунистическая партия России отменила массовые акции, приуроченные к годовщине Октябрьской революции, сообщает "Политсибру".

Мероприятия были запланированы в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Змеиногорске, Новоалтайске, Алейске и Горняке.

По словам первого секретаря рубцовского горкома партии Вероники Лапиной, митинги и шествия решено отменить из-за ситуации с коронавирусом.

Лапина уточнила, что на 7 ноября запланировано только возложение цветов к памятникам Ленину.

Ранее amic.ru писал, что у лидера алтайских коммунистов Марии Прусаковой умер отец. Николай Ожиганов длительное время возглавлял первичную организацию КПРФ № 1 в Железнодорожном районе.