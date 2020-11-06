В Алтайском крае хотят страховать жизнь и здоровье учителей, работающих очно

В Алтайском крае разрабатывают механизм страхования жизни и здоровья учителей, которые обучают школьников очно. Об этом заявил министр образования и науки региона Максим Костенко в ходе прямого эфира на YouTube 6 ноября.

По его словам, ведомство обратилось к крупнейшим финансовым организациям, чтобы они предложили варианты соответствующих страховок для педагогов. Костенко уточнил, что два банка уже откликнулись на призыв и готовятся презентовать конкретные предложения.

"Эту работу мы будем продолжать, и у нас уже два банка откликнулись, и они готовы предложить какие-то меры, мы их будет обсуждать", – уточнил руководитель Минобрнауки.

Ранее amic.ru писал, что в Алтайском крае на неделю продлили школьные каникулы в связи со сложной эпидемической обстановкой.