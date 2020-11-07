Новый клип Little Big набрал миллион лайков меньше чем за девять часов

Российская группа Little Big на своем YouTube-канале опубликовала клип на новую композицию SMD2020. За восемь часов ролик посмотрели миллион человек.

Клип рассказывает об отношении артистов к 2020 году. Участие в нем приняли: Гарик Харламов, Александр Гудков, Данила Поперечный, группа The Hatter Юрий, Анна Музыченко и многие другие.

Never forget 2020. Never repeat 2020 ("Никогда не забудем 2020. Никогда не повторим 2020"), – заканчивают песню исполнители.

Ранее amic.ru писал о том, что вокалистка Little Big Софья Таюрская привлекла к себе внимание очередной публикацией в своем Instagram. Певица выложила снимок, на котором фотограф запечатлел ее в ванне, а наготу певицы скрывает пена.