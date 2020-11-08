В пяти странах обнаружили норок, зараженных коронавирусом

В пяти государствах, помимо Дании, зафиксировали заражение норок коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.
Этими странами стали Испания, Италия, Нидерланды, США и Швеция.
"Норки заразились после контакта с инфицированными людьми", – отметили в организации. Вирус может переходить от вида к виду и при этом он мутирует.
Ранее amic.ru писал о том, что правительство Дании приняло решение об уничтожении всех норок на зверофермах в стране. Поводом для этого стало заражение животных мутировавшим видом коронавируса. Помощь в уничтожении животных фермерам окажут вооруженные силы и агентство по чрезвычайным ситуациям Дании.
Комментарии
Ну все теперь от шуб надо избавлятся
Вот один вопрос как, они что целовались или люди бегали и кашляли на норок, так их еще умудрится дргнать надо
Вот один вопрос как, они что целовались или люди бегали и кашляли на норок, так их еще умудрится дргнать надо
Выдры не носят китайские антипылевые маски - отсюда все прблемы