В пяти странах обнаружили норок, зараженных коронавирусом

В пяти государствах, помимо Дании, зафиксировали заражение норок коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

Этими странами стали Испания, Италия, Нидерланды, США и Швеция.

"Норки заразились после контакта с инфицированными людьми", – отметили в организации. Вирус может переходить от вида к виду и при этом он мутирует.

Ранее amic.ru писал о том, что правительство Дании приняло решение об уничтожении всех норок на зверофермах в стране. Поводом для этого стало заражение животных мутировавшим видом коронавируса. Помощь в уничтожении животных фермерам окажут вооруженные силы и агентство по чрезвычайным ситуациям Дании.