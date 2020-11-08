Два автомобиля сгорели в Алтайском крае за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае пожарные дважды выезжали на тушение горящих автомобилей, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Так, в 12:43 загорелась машина российского производства в Алейске. На момент прибытия пожарных транспортное средство полностью охватил огонь. За пять минут его потушили, но у тому моменту автомобиль был уже полностью уничтожен.

Второй случай произошел в Новоалтайске. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 16:28. Прибывшие спасатели потушили огонь в машине отечественной марки. Пламя уничтожило салон и повредило кузов транспортного средства.

Причины возникновения возгораний выясняют эксперты.

"Чтобы не допустить случаев возникновения пожара в автомобиле, необходимо своевременно проводить его техническое обслуживание при помощи квалифицированных специалистов, согласно требованиям регламента, предъявляемого заводом-изготовителем транспортного средства", — рекомендовали автолюбителям в пресс-службе ведомства.

Ранее синоптики предупредили, что 9 ноября на большей части территории ожидаются сложные погодные условия.