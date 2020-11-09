В России собираются пересмотреть правила оформления ДТП

Власти прорабатывают инициативу по изменению порядка оформления мелких ДТП. По мнению экспертов, требование как можно скорее освобождать проезжую часть снизит риск повторного ДТП и жертв.

Причиной для изменений стал существенный рост смертей в авариях со стоящими машинами. Как пишет "Коммерсантъ", за первые девять месяцев этого года число жертв в подобных столкновениях выросло на 24%.

МВД России совместно с правительством Москвы и экспертным центром Probok.net должны до конца недели проанализировать статистику смертей в результате "повторных" аварий. Если она превысит 10% от общего числа жертв ДТП в Москве, то правила оформления аварий будут корректировать.

В столичном Центре организации дорожного движения уже начали работать над предложениями по изменению порядка оформления аварий. Там полагают, что требование для водителей и пассажиров как можно скорее покинуть дорогу позволит избежать гибели людей.

Как ранее сообщил amic.ru, с 1 ноября водители во всех российских регионах могут оформлять электронное извещение о ДТП. Для оформления документа без вызова ГИБДД достаточно воспользоваться приложением "Помощник ОСАГО".