В России собираются пересмотреть правила оформления ДТП

Власти прорабатывают инициативу по изменению порядка оформления мелких ДТП. По мнению экспертов, требование как можно скорее освобождать проезжую часть снизит риск повторного ДТП и жертв.
Причиной для изменений стал существенный рост смертей в авариях со стоящими машинами. Как пишет "Коммерсантъ", за первые девять месяцев этого года число жертв в подобных столкновениях выросло на 24%.
МВД России совместно с правительством Москвы и экспертным центром Probok.net должны до конца недели проанализировать статистику смертей в результате "повторных" аварий. Если она превысит 10% от общего числа жертв ДТП в Москве, то правила оформления аварий будут корректировать.
В столичном Центре организации дорожного движения уже начали работать над предложениями по изменению порядка оформления аварий. Там полагают, что требование для водителей и пассажиров как можно скорее покинуть дорогу позволит избежать гибели людей.
Как ранее сообщил amic.ru, с 1 ноября водители во всех российских регионах могут оформлять электронное извещение о ДТП. Для оформления документа без вызова ГИБДД достаточно воспользоваться приложением "Помощник ОСАГО".
Комментарии
требование как можно скорее освобождать проезжую часть
А потом виновник всё с ног наголову поставит (особенно если порешает) и окажется виновником не виноватый.
Как говорил один мой знакомый адвокат который специализировался исключительно на ДТП : Главное всё точно измерить и записать кто где.
Недавно попал в аварию и виновник уверял, что это я сместился, начав перестроение и стукнул его. Когда вышли, стало видно, что его машина стоит немного по диагонали и он меня стукнул. Спор отпал сам собой!
Конечно 95% людей без проблем нарисуют схемы которые будут устраивать ГИБДД, суд и страховые компании. Но остальным как быть?