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Новости

Двоих жителей Алтайского края осудят за попытку продать украденную взрывчатку

, ИА "Амител"
Опасный товар вынесли с АО "Сибирь Полиметаллы"

Фото: пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю

Двоих жителей Локтевского района осудят за попытку продать 8 килограммов аммонита. Взрывчатку один из злоумышленников похитил со своего рабочего места на руднике. 

Как сообщили amic.ru в пресс-службе УФСБ России по Алтайскому краю, в начале июня 2020 года сотрудники ведомства задержали с поличным 41-летнего и 35-летнего мужчин. Злоумышленники пытались продать промышленное взрывчатое вещество из смеси тротила и аммиачной селитры, а также устройства для подрыва.

Как установили силовики, один из мужчинн работал в АО "Сибирь Полиметаллы" и имел доступ к выдаваемым для взрывных работ веществам. За несколько смен ему удалось похитить аммонит, промышленный электродетонатор и шнур.

Уголовное дело по ст. 222.1 УК РФ ("Незаконный сбыт взрывчатых веществ") и ст. 226 УК РФ ("Хищение взрывчатых веществ") передано в суд.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

9.11.2020 10:49
- гость -

Можно пожалуйста мне с пол кило взрывчатки?

9.11.2020 10:54
- гость -

Деньги глаза застилают...

9.11.2020 11:09
гость

Когда в России всех пересажают?

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