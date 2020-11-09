Двоих жителей Алтайского края осудят за попытку продать украденную взрывчатку

Фото: пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю

Двоих жителей Локтевского района осудят за попытку продать 8 килограммов аммонита. Взрывчатку один из злоумышленников похитил со своего рабочего места на руднике.

Как сообщили amic.ru в пресс-службе УФСБ России по Алтайскому краю, в начале июня 2020 года сотрудники ведомства задержали с поличным 41-летнего и 35-летнего мужчин. Злоумышленники пытались продать промышленное взрывчатое вещество из смеси тротила и аммиачной селитры, а также устройства для подрыва.

Как установили силовики, один из мужчинн работал в АО "Сибирь Полиметаллы" и имел доступ к выдаваемым для взрывных работ веществам. За несколько смен ему удалось похитить аммонит, промышленный электродетонатор и шнур.

Уголовное дело по ст. 222.1 УК РФ ("Незаконный сбыт взрывчатых веществ") и ст. 226 УК РФ ("Хищение взрывчатых веществ") передано в суд.