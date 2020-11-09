Карьера Джонни Деппа в Голливуде может закончиться из-за скандала с Эмбер Хёрд

Тот факт, что Джонни Депп покинул франшизу "Фантастические твари", может полностью разрушить его карьеру. Таким мнением поделился юрист Марк Стивенс.
"Его всегда будут помнить как избивавшего жену, пьяницу и наркомана. Это будет написано на его надгробии", – сказал Стивенс порталу Daily Mail.
Ранее Джонни Депп заявил, что больше не будет играть волшебника Геллерта Грин-де-Вальда во франшизе "Фантастические твари". Это решение приняла киностудия Warner Bros. после того, как актер проиграл суд о клевете. Депп заявил, что намерен обжаловать решение и доказать: обвинения со стороны его бывшей жены Эмбер Хёрд необоснованны.
Комментарии
все проблемы от женщин. был бы холостой этого бы не случилось
что за чушь, не знаю кто такой этот "пророк" Марк, а Джонни Депп уже в историю кино, культовые образы, у него огромная армия поклонников