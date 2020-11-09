Карьера Джонни Деппа в Голливуде может закончиться из-за скандала с Эмбер Хёрд

Тот факт, что Джонни Депп покинул франшизу "Фантастические твари", может полностью разрушить его карьеру. Таким мнением поделился юрист Марк Стивенс.

"Его всегда будут помнить как избивавшего жену, пьяницу и наркомана. Это будет написано на его надгробии", – сказал Стивенс порталу Daily Mail.

Ранее Джонни Депп заявил, что больше не будет играть волшебника Геллерта Грин-де-Вальда во франшизе "Фантастические твари". Это решение приняла киностудия Warner Bros. после того, как актер проиграл суд о клевете. Депп заявил, что намерен обжаловать решение и доказать: обвинения со стороны его бывшей жены Эмбер Хёрд необоснованны.