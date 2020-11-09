Оживленный участок в центре Барнаула откроют для движения 13 ноября. Схема объезда

Участок переулка Ядринцева в центре Барнаула, движение на котором на данный момент ограничено, должны открыть к пятнице, 13 ноября. Сотрудники водоканала работают там круглосуточно.

Как сообщает пресс-центр мэрии, к 11 ноября должны завершиться работы по ремонту камеры, а в четверг, 12 ноября, начнется благоустройство участка и асфальтирование проезжей части.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным затруднениям, быть внимательными и пользоваться объездными путями.

Ранее прокуратура провела проверку дорог Барнаула в связи с выросшим количеством ДТП. По итогам главе города Вячеславу Франку внесли представление об устранении нарушений.