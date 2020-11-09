Оживленный участок в центре Барнаула откроют для движения 13 ноября. Схема объезда

Участок переулка Ядринцева в центре Барнаула, движение на котором на данный момент ограничено, должны открыть к пятнице, 13 ноября. Сотрудники водоканала работают там круглосуточно.
Как сообщает пресс-центр мэрии, к 11 ноября должны завершиться работы по ремонту камеры, а в четверг, 12 ноября, начнется благоустройство участка и асфальтирование проезжей части.
Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным затруднениям, быть внимательными и пользоваться объездными путями.
Ранее прокуратура провела проверку дорог Барнаула в связи с выросшим количеством ДТП. По итогам главе города Вячеславу Франку внесли представление об устранении нарушений.
Комментарии
Сегодня утром не видел никого, на завтраке , наверное, были.
А теперь на место работ съездейте и посмотрите как там перекрыли, и есть ли пути объезда. Тупо перекрыли Ядринцева и на Папанинцев выезда нет.
Вчера там все разворачивались. Нет там путей объезда.