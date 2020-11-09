Михаил Мишустин назвал имена кандидатов на должности министров

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил кандидатов на должности глав пяти министерств. Список опубликовал телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

На рассмотрение Госдумы Мишустин выдвинул: бывшего главу Минэнерго Александра Новака на должность вице-премьера, главу "Русгидро" Николая Шульгинова на должность главы Минэнерго, главу "Аэрофлота" Виталия Савельева на должность руководителя Минтранса, министра по Арктике Козлова на должность руководителя Минприроды, главу Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова на должность главы Минвостокразвития.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 9 ноября Владимир Путин отправит в отставку руководство четырех министерств: Минэнерго, Минприроды, Минтранса и Минстроя. Позднее подтвердилась информация об отставке глав Минтранса, Минстроя и Минприроды.