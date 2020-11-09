Алтайский край занял 36 место в рейтинге аварийности на дорогах

Общее количество ДТП с пострадавшими в России снизилось на 9,4% в период с января по сентябрь, по сравнению с показателями прошлого года. Алтайский край по этому показателю занял среди регионов 36-е место.

Всего за девять месяцев в регионе произошло 207 ДТП с пострадавшими (показатель на 100 тысяч автомобилей), пишет РИА Новости.

Меньше всего аварий зафиксировали в Чечне, а самым аварийным регионом России стала Республика Тыва.

Ранее amic.ru писал о том, что власти прорабатывают инициативу по изменению порядка оформления мелких ДТП. По мнению экспертов, требование как можно скорее освобождать проезжую часть снизит риск повторного ДТП и жертв.