Полицейский устроил "покатушки" и врезался в дом в алтайском селе

Очевидцы в сообществе "Инцидент Рубцовск" рассказали о ДТП, которое устроил сотрудник полиции. Авария произошла в селе Угловском.

Утром 8 ноября сотрудник полиции за рулем автомобиля Toyota Camry решил прокатиться неподалеку от здания УВД. Закончился заезд неудачно: машина протаранила забор и задней частью "припарковалась" в угол дома.

По информации очевидцев, обошлось без пострадавших. Не травмирован и водитель, который находился в иномарке.

В МО МВД России "Рубцовский" уточнили, что сотрудник полиции будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Ранее amic.ru писал о том, что два человека пострадали в результате лобового столкновения легковушки и микроавтобуса на границе Алтайского края и Новосибирской области.