Двое человек пострадали в результате лобового ДТП на границе Алтайского края

В результате лобового столкновения легковушки и микроавтобуса на границе Алтайского края и Новосибирской области пострадали два человека.

Как сообщили в краевом ГУ МВД, авария произошла 4 ноября около 8 часов утра в Тальменском районе. На 137-м километре Чуйского тракта водитель BMW 7-й серии выехал на встречку и столкнулся с микроавтобусом Renault Trafic, движущимся в сторону Барнаула.

Водители транспортных средств получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее amic.ru писал, что авария произошла рядом с кафе "Грань Алтая". По кадрам с места аварии было видно, как автобус вылетел за пределы проезжей части и опрокинулся, а легковое авто получило серьезные повреждения.