На вторник, 10 ноября, в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедные явления и сильный порывистый ветер.

Как передает краевой Гидрометцентр, днем воздух прогреется до +3...+8°С, на большей части территории региона осадки. Местами на дорогах гололед. Ветер юго-западный, 12-17 м/с, местами порывы до 18-23 м/с. По югу и востоку местами порывы до 25-27 м/c.

В Барнауле столбики термометров покажут +3...+5°С, временами осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный, 12-17 м/с, порывы до 22 м/с.

К ночи непогода успокоится – температура составит от 0... -2°С, временами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер южный, 7-12 м/c, порывы до 17 м/с.