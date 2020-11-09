Президент Украины Владимир Зеленский заболел COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский получил положительный результат теста на коронавирус.

"Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID-19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил положительный результат", — написал Зеленский в своем официальном Telegram-канале.

Глава страны отметил, что сейчас у него температура 37,5, однако он чувствует себя хорошо и продолжает работать и пообещал изолироваться на время болезни.

Напомним, что в 2 октября президент США Дональд Трамп заразился коронавирусом. Вместе с женой Малнией он получил положительный тест на COVID-19. 11 октября глава государства рассказал о своем выздоровлении.