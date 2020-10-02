Президент США Дональд Трамп заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Мелания Трамп и я получили положительный тест на COVID-19. Мы немедленно уходим в карантин и начинаем лечение", – написал глава страны.

Ранее коронавирус подтвердился у одного из его ближайших советников – Хоуп Хикс, после чего Трамп ушел на самоизоляцию.

Напомним, что на 2 октября во всем мире выявлено более 34 млн случаев заражения коронавирусом, из которых свыше 7 млн приходится на США. Всего умерло более 1,17 млн человек, в том числе почти 208 тысяч – в США.

В России на 1 октября подтвержден 1 185 231 случай инфекции. Всего за время пандемии в стране зарегистрирован 20 891 летальный исход.