Президент США Дональд Трамп заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Twitter.
"Мелания Трамп и я получили положительный тест на COVID-19. Мы немедленно уходим в карантин и начинаем лечение", – написал глава страны.
Ранее коронавирус подтвердился у одного из его ближайших советников – Хоуп Хикс, после чего Трамп ушел на самоизоляцию.
Напомним, что на 2 октября во всем мире выявлено более 34 млн случаев заражения коронавирусом, из которых свыше 7 млн приходится на США. Всего умерло более 1,17 млн человек, в том числе почти 208 тысяч – в США.
В России на 1 октября подтвержден 1 185 231 случай инфекции. Всего за время пандемии в стране зарегистрирован 20 891 летальный исход.
Комментарии
А вот сидел бы в бункере, нормально всё бы было
В стране светочи свободы и демократии летальных случаев ровно в 10 раз больше,чем в варварской России.
а че там наш губер, жив?
Наивный Трамп - участвует в дебатах и не изолировался!!! Какие дебаты - ты президент сиди в бункере, а своих противников на самоизоляцию или не допускай на выборы!!!
В стране светочи свободы и демократии летальных случаев ровно в 10 раз больше,чем в варварской России.
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В варварской России манипулируют стат. данными
Тут уже пакет на голове нужен.
2.10.2020 13:10
- гость -
Так у нас в этом деле накоплен 100-летний опыт.