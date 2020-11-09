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Российский вертолет сбили на территории Армении

, ИА "Амител"
Минобороны ведет разбирательство
Фото: Baza

Фото: Baza

Минобороны России сообщило о том, что российский военный вертолет потерпел крушение на территории Армении. Предполагается, что вертолет сбили со стороны Нахичевани. 

"Предположительно, со стороны Нахичевани был сбит российский вертолет. Он упал на территории Армении", — пишет Sputnik Армения со ссылкой на источник. 

По информации ряда Telegram-каналов, упавший Ми-24 сбили с земли из переносного зенитно-ракетного комплекса. В момент крушения он сопровождал колонну военной базы РФ в Армении. 

Минобороны России ведет разбирательство по данному факту. 

Ранее amic.ru писал о том, что число наемников в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе приближается к двум тысячам. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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