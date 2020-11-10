Врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярный миф об опасности мытья при повышенной температуре. По словам медика, подобные суждения лишены смысла.

"Когда человек заболевает, ему говорят, что нельзя мыться. Даже прививку делают, и говорят три дня не мыться. И вот они лежат в поту, пахнут всеми ароматами немытого тела. И какой смысл? Душ принимать и можно, и нужно", – заявил доктор в эфире канала "Россия 1".

Он подчеркнул, что даже если человек из-за температуры не может помыться самостоятельно, его все равно следует обтирать, поскольку после этого кожа начинает дышать и самочувствие больного улучшается. Мясников добавил, что простуда не должна препятствовать регулярной гигиене.

Ранее Александр Мясников рассказал о заблуждениях, которые ученым удалось развеять. Все они касаются нескольких продуктов питания.