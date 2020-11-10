Уроженец Алтайского края собирал "дань" с водителей маршруток в Санкт-Петербурге

Сотрудники уголовного розыска Санкт-Петербурга задержали 37-летнего уроженца Алтайского края и 39-летнего выходца из Чечни. Мужчин подозревают в вымогательстве.
По версии следствия, злоумышленники подходили к водителям маршрутных такси и требовали платить им 300-400 рублей ежедневно. В противном случае обещали шоферам причинить "боль и страдания", пишет "Фонтанка". Правоохранителям известно как минимум о пяти таких эпизодах.
При обысках дома у мужчин нашли множество SIM-карт, банковских карт и зарегистрированное оружие – два травматических Grand Power и ружье "Вепрь-12". Еще один пистолет оказался нелегальным.
Кроме того, выяснилось, что уроженец Алтайского края ранее случайно убил человека, еще одного покалечил. А его подельник был судим по нескольким эпизодам вымогательства.
Комментарии
300-400 рублей...
Всегда один вопрос, а нафиг оружие, оно хоть раз помогало, например, при аресте или еще в каких других событиях?
обещали "боль и страдания"
это так по питерски))) из серии парадное, поребрик)))
Гордость берет за земляка, стал столичным, и выражения вправду красивые "боль и страдания".