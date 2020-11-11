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Праздник к нам приходит. Новогоднее настроение начинает окутывать Барнаул

, ИА "Амител"
Многие магазины уже вовсю торгуют праздничной атрибутикой

Фото: amic.ru

На улице плюсовая температура и дождь, а в магазинах столицы края уже вовсю витает дух зимнего праздника. Новогодние подарки, елки, украшения – все это уже можно было найти на прилавках в конце октября. Кажется, праздник еще никогда не ждали с таким нетерпением. 2020 год успел потрепать всех. Многие бы горько пошутили, что до Нового года еще надо дожить, чтобы отметить его. Но подарки продаются, туры в Горный Алтай уже почти все раскуплены, в ресторанах бронируются даты для праздничных корпоративов. 

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

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