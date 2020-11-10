Вторник, 10 Ноябрь, 11:59

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 76,95
€ 91,5
4°


1796132 +0
Обь
49см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный город"Освобожденные убийцы"Коронавирус на Алтае
Вредны ли ТЭЦ для экологии Алтайского края. Задай вопрос экспертам СГК.
Новости

На турбазах Горного Алтая почти не осталось свободных мест на Новый год

, ИА "Амител"
Туристы забронировали на праздники практически все возможные варианты
Фото: culture.ru

Фото: culture.ru

На турбазах Республики Алтай забронированы почти все места на новогодние праздники, рассказала ТАСС председатель ассоциации туроператоров региона Татьяна Зяблицкая.

"На новогодние заезды базы сейчас на индивидуальные туры очень сложно найти, практически все полные на 100%, пандемия не сказалась, – уточнила Зяблицкая. – На Новый год предлагается, к примеру, активный отдых: конные прогулки, катание на снегоходах, на горнолыжном курорте "Манжерок" ожидается работа уже пяти трасс (в прошлом году работали две)".

Ажиотаж не покроет все убытки, которые понесла туристическая отрасль в связи с пандемией, констатировала Зяблицкая. По ее словам, даже с учетом прибыльной зимы падение доходов из-за ковидных ограничений составит около 15%.

Кроме того, поставщики продуктов питания, транспорта и расходных материалов из-за ажиотажа взвинтили цены, в то время как туроператоры оставили их на прежнем уровне. Это также сказалось на их финансовом состоянии, заметила глава ассоциации.

Ранее amic.ru писал, что летний турпоток в Алтайском крае упал на 36% из-за коронавируса. Об этом заявил начальник управления региона по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых во время онлайн-форума.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

10.11.2020 11:45
- гость -

Значит после нового года ожидаем всплеск заразы опять

10.11.2020 11:49
- гость -

Будут морозы будет спад.

10.11.2020 11:57
- гость -

там на всех диз.генераторов припасено пусть едут

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
Loading...
11:54
Пьяный водитель без прав на угнанном Porsche устроил ДТП в Барнауле 1
11:42
На турбазах Горного Алтая почти не осталось свободных мест на Новый год 3
11:30
В спорт – с новыми силами. "Магис Спорт" запустил клубные карты на пять месяцев 2
11:17
Трое алтайских врачей заболели после прививки от коронавируса 13
11:05
Жительница Алтайского края похитила деньги у подруги, чтобы отметить праздник 0
10:53
На Алтае мальчик прошел 40 км, чтобы увидеться с отцом 1
10:39
Виктор Томенко поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником 9
10:27
В Алтайском крае отремонтировали два моста на федеральных трассах 1
10:15
Барнаульскую активистку Марию Пономаренко будут судить за участие в акции антимасочников 33
10:03
Шаг в большое будущее. В Барнауле идет набор на обучение в сфере IT 0
09:50
Война окончена. Российские миротворцы отправились в Нагорный Карабах 12
09:36
Бийску придется вернуть деньги из-за провалившегося ремонта дворов 6
09:24
Спасатели предупреждают жителей Алтайского края о непогоде 0
09:12
Приковывающий взгляды. Тест-драйв яркого Mitsubishi Eclipse Cross 1
09:01
Житель Алтайского края на "Ладе" врезался в машину ДПС 20
08:50
Михаил Мишустин назначил врио министров транспорта, природы и ЖКХ 0
08:39
Медведев пишем, Путин в уме. Какой закон может нарушить президент, уйдя на покой? 19
08:27
Константин Меладзе представил новый состав группы "ВИА ГРА" 7
08:14
Житель Алтая не смог вернуть бывшую жену и решил отрубить ей руки 0
08:02
Раздача лекарств для больных COVID-19 может начаться в Барнауле со следующей недели 14
07:50
Запоминаем, практикуемся. Сексолог рассказал о главных мужских ошибках в сексе 4
07:35
Сибирского фельдшера, которая плакала из-за отказа госпитализировать женщину, не накажут 7
07:19
Больше не "коробочка". Дворец спорта дождался большого экрана для трансляции матчей 10
07:03
Житель Алейска разобрал на запчасти припаркованный автобус 4
06:48
Медики смогут пожаловаться на нехватку лекарств 4
06:32
Фильтры, ретушь и пластика. Обратная сторона модных фотографий 3
06:17
Житель Бийска пытался поджечь дом, в котором находились двое детей 0
06:01
Сильный ветер и мокрый снег. О погоде в Алтайском крае 10 ноября 0
23:51
Такой день. "Лыжня Ильича" и двое пострадавших при пожаре детей 0
23:46
Российский вертолет сбили на территории Армении 7
23:33
В Сети появилось видео жесткого ДТП на Змеиногорском тракте в Барнауле 4
23:07
РБК: Глава ФАС Игорь Артемьев уйдет в отставку 0
22:54
Президент Украины Владимир Зеленский заболел COVID-19 2
22:27
Жительницу Барнаула приговорили к обязательным работам за оскорбление полицейского 1
22:10
Михаила Жванецкого похоронили на Новодевичьем кладбище 0
21:48
Доктор Мясников развеял мифы о нескольких вредных продуктах 6
21:31
Песков: ситуация с COVID-19 в России "тревожная" 2
21:09
Алтайского ветеринара обвиняют в получении крупной взятки 0
20:50
Уличные тренажеры установили на территории одной из школ Бийска 0
20:28
Алтайский ученик украл два ноутбука из кабинета директора школы 0
20:03
Появилось видео задержания срочника, открывшего стрельбу на аэродроме под Воронежем 0
19:48
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 225 0
19:27
Полиция задержала устроившего стрельбу под Воронежем солдата-срочника 0
19:08
Ученые выяснили, когда на Алтае появились овцы 2
18:46
Путин поручил выделить регионам дополнительные деньги на закупку лекарств от COVID-19 0
18:30
Полицейский устроил "покатушки" и врезался в дом в алтайском селе 0
18:05
Двое детей получили ожоги при пожаре в частном доме в Алтайском крае 0
17:51
Дмитрий Песков объяснил, с чем связаны перестановки в кабмине 6
17:39
В ночных клубах Барнаула не нашли нарушений "ковидного" указа губернатора 4
17:27
Алтайский край занял 36 место в рейтинге аварийности на дорогах 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.