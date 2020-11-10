На турбазах Горного Алтая почти не осталось свободных мест на Новый год

На турбазах Республики Алтай забронированы почти все места на новогодние праздники, рассказала ТАСС председатель ассоциации туроператоров региона Татьяна Зяблицкая.

"На новогодние заезды базы сейчас на индивидуальные туры очень сложно найти, практически все полные на 100%, пандемия не сказалась, – уточнила Зяблицкая. – На Новый год предлагается, к примеру, активный отдых: конные прогулки, катание на снегоходах, на горнолыжном курорте "Манжерок" ожидается работа уже пяти трасс (в прошлом году работали две)".

Ажиотаж не покроет все убытки, которые понесла туристическая отрасль в связи с пандемией, констатировала Зяблицкая. По ее словам, даже с учетом прибыльной зимы падение доходов из-за ковидных ограничений составит около 15%.

Кроме того, поставщики продуктов питания, транспорта и расходных материалов из-за ажиотажа взвинтили цены, в то время как туроператоры оставили их на прежнем уровне. Это также сказалось на их финансовом состоянии, заметила глава ассоциации.

Ранее amic.ru писал, что летний турпоток в Алтайском крае упал на 36% из-за коронавируса. Об этом заявил начальник управления региона по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых во время онлайн-форума.